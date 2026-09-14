Mir y Rins abandonaron en Misano con problemas físicos

La carrera de MotoGP en Misano fue prácticamente de supervivencia. Apenas 14 pilotos pudieron terminar la 14ª cita del curso, el Gran Premio de San Marino. Pero no todos los competidores tuvieron que afrontar caídas o problemas mecánicos.

Tanto Joan Mir como Alex Rins no pudieron finalizar la prueba larga en la pista que recibe el nombre de Marco Simoncelli por problemas físicos. De hecho, ni el de Honda ni el de Yamaha atendieron a los medios de comunicación presentes en Misano cuando se bajaron de la moto, prefiriendo descansar y recuperar fuerzas, habida cuenta de que el campeonato no para y hay que afrontar un doblete, con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring este fin de semana.

Cabe destacar que el corredor mallorquín ya había confirmado antes, en la jornada del sábado, que no se encontraba bien. Tras terminar 14º el viernes en la Práctica, el campeón del mundo de 2020 solamente pudo ser séptimo en la Q1 de la clasificación (17º en parrilla, peor Honda). En la carrera al sprint posterior, terminó vigésimo, penúltimo, a 22 segundos del ganador y delante de un Fabio Quartararo que se había ido al suelo.

"No me siento bien", confesó Mir el sábado ante los periodistas, entre ellos los de Motorsport.com. "Tengo muy, muy poca energía. No sé qué está pasando. Ya he visto a un médico para intentar entenderlo, porque no tengo fuerza. No me siento al 100%, ni siquiera al 50%. Probablemente lo entenderé la semana que viene y recibiré un tratamiento. No es como un dolor de estómago. Es solo un pequeño dolor de cabeza. No consigo ser preciso, estoy cansado... No sé".

El corredor de Palma acabó bajándose de la RC213V al final de la quinta vuelta en Misano. Aunque no atendió a los periodistas, HRC sí que recogió algunas declaraciones del #36 en su comunicado postcarrera. En ellas, Mir confirmó que pasará algunos exámenes médicos esta semana para entender si puede disputar sin problemas el GP de Austria.

"Desgraciadamente, hoy [domingo] fue lo mismo que ayer y no tenía ninguna energía ni fuerza sobre la moto. Hice todo lo posible por rodar solo, pero no había nada que obtener y me dije que seguir en pista solo empeoraría la situación. Es un momento realmente difícil. Ahora, voy a pasar unos exámenes antes de Austria, y ver qué se puede hacer para que recupere mi condición física lo antes posible", aclaró.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Por su parte, Alex Rins, que arrancó el fin de semana confirmando su retirada del mundo del motociclismo al término de la presente temporada, no pudo acabar la cita de San Marino con un buen sabor de boca.

Más allá de los problemas de la Yamaha, los físicos también le sobrevinieron. El barcelonés fue penúltimo en parrilla, solamente por delante de Toprak Razgatlioglu, y antepenúltimo en la sprint, 19º detrás del turco. El domingo, trató de aferrarse a la 16ª posición, pero tuvo que regresar a su garaje en la vuelta 18, después de haber reducido mucho su ritmo y de haber perdido una vuelta.

La casa de Iwata indicó en un comunicado, puesto que Rins tampoco atendió a los medios, que había experimentado una fuerte migraña y una "náusea severa". "Alex Rins no ha podido atender a la prensa debido a una migraña y una náusea severa. Está pasando exámenes y va a dar prioridad a su recuperación para el GP de Austria", detallaron.

El #42 sí publicó posteriormente un post en sus redes sociales: "Es una pena terminar el fin de semana así. Me dolía mucho la cabeza hacia el final de la carrera y, desgraciadamente, tuve que abandonar a diez vueltas del final. Más vale prevenir que lamentarse. No fue nuestro fin de semana", escribió en Instagram.