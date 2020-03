Rins pide matrimonio a su novia en plena cuarentena

Con el Mundial de MotoGP en suspenso debido al brote global de coronavirus, la plataforma de contenidos bajo demanda que tiene los derechos del campeonato en España, DAZN, está ofreciendo los domingos la repetición de algunas de las carreras más espectaculares del pasado año.

La gran novedad es que es el propio ganador quien hace los comentarios. El pasado domingo fue Marc Márquez quien analizó su victoria en Tailandia, donde cerró el título Mundial.

Este domingo le ha llegado el turno a Alex Rins y su impresionante triunfo en Silverstone, donde protagonizó un apasionante duelo con Márquez.

Poco antes de iniciar la carrera, Rins ha comentado cómo vive el día a día del confinamiento debido al brote COVID19 en su domicilio de Andorra, y ha hecho algunas confesiones. En concreto, el piloto ha explicado que ha aprovechado estos días de cuarentena para comprar un anillo de compromiso y que le ha pedido matrimonio a su pareja, Alexandra.

"Lo tenía pensado desde hace tiempo", cuenta Alex. "Pero he aprovechado estos días para ir a comprar el anillo. Pero me queman las cosas en la mano... no pude esperar, y el mismo día que lo compré por la noche le pedí matrimonio", ha confesado.

Empezar de cero

El barcelonés ha explicado también que con un parón tan largo “vamos a arrancar la temporada todos de cero”.

Pese a ello, admite el gran avance conseguido por Suzuki con la moto de 2020.

“Si empezáramos mañana la temporada, en Qatar, creo que tanto las Yamaha como las Suzuki demostrarían que han dado un paso adelante y son las que más han dominado la pretemporada. A una vuelta puede haber alguna Honda, Ducati o incluso Aleix [Espargaró] con la Aprilia, pero creo que los que más hemos avanzado más somos Yamaha y Suzuki”.

Una de las claves de ese salto, podría residir en los nuevos compuestos introducidos por Michelin.

“Los neumáticos nuevos nos da muchísimo más agarre a todas las motos. Será bonito de ver los finales de carrera, las gomas dan tanto agarre que puedes rodar un segundo más rápido de ritmo hasta el final, nunca sabes como van a ir en carrera, pero la previsión es de que llegarán enteros al final”, valora Rins.

“No soy un piloto que consuma mucho los neumáticos, en algunas ocasiones sí lo he agotado, pero normalmente los conservo bastante y eso me permite ser más fuerte en los finales de carrera”, añade.

Lo de Rossi, brutal

Durante la transmisión han surgido algunos nombres propios, uno de ellos el del italiano Valentino Rossi.

“Lo de Rossi es brutal, increíble, con la edad que tiene está compitiendo con chavales mucho más jóvenes, no te digo que tengan, pero pueden tener más reflejos o mejor forma física, y sigue ahí dando el callo. La verdad es que no me esperaba que fuera al equipo satélite, creía que se retiraría en el oficial. Es verdad que la moto es la misma, como veremos este año con Quartararo, pero me parece que es brutal lo que está haciendo”.

También habló sobre la retirada de Jorge Lorenzo y su posterior fichaje por Yamaha.

“No he pensado mucho en eso, sí que es verdad que dijo que se retiraba completamente, y ahora hará de probador, puede dar una gran mano a Yamaha, y también parece que hará wild card en Montmeló. Ni me viene ni me va, no opino, si es lo que él quiere hacer, adelante si es feliz haciéndolo”.

Si finalmente la temporada 2020 de MotoGP arranca, para Rins la regularidad será absolutamente clave.

“Mucha regularidad, al final con tantas carreras seguidas no hay que cometer fallos ni lesionarse, eso te puede fastidiar tres carreras, con prisa pero sin pausa”.

“La regularidad se consigue trabajando, teniendo todo bajo control. La mayoría de las veces me he quedado a las puertas, el año pasado al final me costó ser regular y estar en el podio, pero con concentración y calma se puede conseguir”.

Volviendo a la carrera, Rins ganó a Márquez en Silverstone por 13 milésimas, un ajustadísimo triunfo.

“Al final de la carrera vi a Marc bastante enfadado, nunca le había visto tan molesto por perder, creo que le dolió. Pero lo entiendo, venía de perder otra carrera ajustada y si yo fuera Marc Márquez también me molestaría perder dos duelos seguidos”, en referencia al Gran Premio de Austria, en el que Marc perdió con Andrea Dovizioso en otro duelo con el de Ducati.

