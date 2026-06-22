La reflexión de Márquez tras Brno: "A veces gana el que más resiste, no el que más tiene"

Dicen en Aprilia que Marco Bezzecchi no durmió el sábado por la noche pensando en el gran error que cometió soltando dos guantazos a un comisario de pista, una acción de la que salió muy bien parado siendo suspendido solo por una carrera. Sin embargo, desde dentro del equipo filtran que no es de ahora, que el corredor italiano hace semanas ya que no duerme bien, que tiene pesadillas a medida que los 102 puntos que atesoraba de ventaja al frente de la clasificación del campeonato del mundo de MotoGP tras el memorable triunfo en el GP de Italia, se han ido diluyendo como un helado en las manos de un niño.

Una ventaja acumulada gracias a una lesión de Marc Márquez al que, en una desafortunada acción, él mismo envió al quirófano en el GP de Indonesia de 2025. Una lesión que dejó al español fuera de combate las cinco últimas carreras del año pasado, y que le llevó, de nuevo, a la sala de operaciones este año, perdiéndose los grandes premios de Francia y Catalunya, logrando el italiano escaparse en la general por encima del centenar de puntos.

Márquez reapareció en Italia para hacer lo que, hoy en día, se conoce como una 'recuperación encima de la moto', pero ni estaba, ni está, cien por cien recuperado. La oportunidad para Bezzecchi era única, un regalo. El italiano tenía ante sí a un rival herido y dos grandes premios como los de Hungría y Chequia en los que podía, prácticamente, dejar el campeonato sentenciado.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sin embargo, no solo no ha ampliado su ventaja sobre el de Ducati, al que en Aprilia identifican como el gran rival por el título, sino que hasta el propio Jorge Martín, en plena crisis de falta de velocidad, se ha puesto a solo ocho puntos de un Bezzecchi que ha dejado claro que la lucha por el campeonato le van tan grande como enorme le va a Aprilia.

La resiliencia de Marc

Marc Márquez compitió lesionado las cuatro primeras carreras de la temporada, se operó y fue baja en las dos siguientes, volvió en Italia y su campeonato ha empezado en Hungría y Chequia, a la espera de acabar de recuperarse y volver, tras el verano, al cien por cien.

La resiliencia (capacidad de adaptarse, recuperarse y salir fortalecido frente a situaciones adversas, traumas o fuentes de estrés significativas) mostrada por Marc en todo este periodo le ha llevado, no solo a resistir el empuje del líder, sino que le ha ido minando la moral hasta hacerle perder, a él y a su equipo, completamente los papeles.

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Este domingo, después de ganar la carrera y asestarle otro golpe de 32 puntos a Bezzecchi, reduciendo la desventaja de 102 en Mugello a los 40 ahora en solo dos carreras, Márquez volvió a reconocer que no encontraba una explicación lógica a todo lo que estaba pasando.

"Hay momentos en tu carrera deportiva en que es mejor no pensar en cómo lo haces o encontrar una explicación a los hechos", dijo el catalán. "Y estoy en uno de esos momentos, no sé cómo estoy a 40 puntos, no sé cómo he ganado la carrera y no sé cómo voy rápido en una moto", añadió.

"Dicho esto, y la gente más cercana y doctores saben cómo estoy, no sé cómo, pero es mejor no entenderlo", subrayaba antes de dejar una reflexión: "Hay una frase que me dijo una persona muy conocida de aquí, 'a veces gana el que más resiste, no el que más tiene'. Ahora no tenemos, toca resistir".

Con Marc lesionado y Bezzecchi a más de cien puntos, da la impresión de que el italiano ha desperdiciado su gran oportunidad de ser campeón este año, algo para lo que Marc pide calma.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Michal Cizek / AFP via Getty Images

"Un Mundial es muy largo y más cosas que van a pasar. Queda más de la mitad de la temporada, habrá carreras en agua, otras como la que se vio en Balaton, donde habrá toques, lances de carrera. Tenemos que intentar seguir con nuestra dinámica y a partir de ahí veremos", advirtió.

"Yo, de momento, voy a continuar con mi mentalidad, porque me ha funcionado desde que he vuelto de la operación", adjuntó.

Márquez es consciente de que el mordisco que le ha metido al campeonato, y sobre todo las circunstancias, han disparado la euforia en torno a su figura.

"Por mucho que haya euforia, tienes que tener los pies en el suelo en este momento. En Holanda, partido nuevo, veremos qué podemos sacar, y en Alemania, y te diré que me gustaría estar en el podio y luchar por los 25 puntos, ya veremos, pero primero viene Holanda", frenó el 'hype' Márquez, que esta semana anunciará su renovación de dos temporadas con Ducati.