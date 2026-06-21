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Crónica de carrera
MotoGP GP de República Checa

Marc Márquez logra una victoria de campeonato del mundo en Brno

No hay nadie como Marc Márquez, lesionado, sin energía, sin fuerzas pero con pilotaje y motivación suficientes para llevarse por delante un gran premio que calificó de "complicado" y que acabó domesticando para dar un zarpazo al campeonato.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Brno (Enviado Especial).- Marc Márquez logró un pleno al 37 en Hungría que justificó por ser una pista a izquierdas, las que a él le gustan, un triunfo que, según él, no le daba ninguna garantía de cara a Brno, un circuito "en el que vamos a sufrir seguro", dijo. Pero el actual campeón del mundo, el ya mejor piloto de la historia, es muyo Márquez y tras acabar tercero, contra pronósitoco, la sprint del sábado, este domingo se sacó un triunfo de la manga que le convierte, absolutamente, en el gran favorito al campeonato del mundo. Y lo es porque en Aprilia no creen en Jorge Martín, que ahora está a solo ocho puntos del líder, un Marco Bezzecchi que fue descalificado el sabado por dar dos bofetadas a un comisario de pista y en el que ya nadie cree, solo los jefes de Aprilia, que con sus declaraciones y maniobras van acabar entregando el título a Marc, ahora a 40 puntos del liderato, cuando salió hace dos carreras de Mugello con 102 puntos de desventaja. 62 puntos le ha recortado, 30 en Balaton y 32 en Brno.

En el peor momento de Márquez, cuando se tuvo que operar, perderse dos carreras y volver sin fuerzas, no solo Bezzecchi no lo ha aprovechado, sino que ha dilapidado su ventaja y su credibilidad.

La carrera empezó como el sábado, on Ai Ogura perdiendo la pole a manos de Pecco Bagnaia, que tras liderar el japones una pocas curvas logró ponerse delante. Rapidamente, cuando Marc, que iba tercero tras salir cuarto en parrilla, vio que su compañero apretaba, pasó a Ogura para seguirle de cerca, con una estrategia clara, ir a su rueda, a menos de un segundo de distancia, el máximo de vueltas seguidas, hasta que en el giro 16, a cinco del final, el español pasó a Pecco, perdiendo el italiano lograr la victoria 300 para su país en el Mundial. Ogura paso a Pecco en la siguiente vuelta y se fue a por Marc, pero el de Ducati gestionó como un maestro para cruzar la meta a 7 décimas del japonés de Trackhouse, con Bagnaia completando el podio a más de dos segundos.

Fabio Di Giannantonio, que hizo la vuelta rápida (1.53.199) en el penúltimo giro, no logró a tiempo para cazar a Pecco, mientras que Joan Mir, el único con goma blanda trasera (el resto todos con media), fue quinto, superando a Fermín Aldeguer, Raúl Fernández y Luca Marini, todos por delante de un Pedro Acosta al que se le paró la KTM, una vez más, cuando iba quinto y se tuvo que retirar.

Dos vueltas largas debía pagar Jorge Martín por su accidente de Hungría en la primera curva, la primera la hizo en la vuelta cinco y la segunda en la seis. Antes de afrontarlas el de Aprilia iba octavo a 0.4 del séptimo que era Joan Mir. Tras su primera vuelta larga bajó a la décima posición a 5.6 segundos del primero, y tras cumplir la segunda salió 13º a 7.8, perdiendo mucho tiempo, más de dos segundos en cada una, y, sobre todo, muchas posiciones, lo que le dejó sin opciones de luchar por las posiciones delanteras. En ambas Martín pisó la zona verde al salir, dos avisos de trakc limits, pero los comisarios dieron por cumplida la sanción tras la siete de las 21 a las que estaba programada la carrera. Al final, gracias remontar algunas plazas y al abandono de Acosta, Martín terminó noveno, a más de 20 segundos, completando el top 10 Enea Bastianini, que a última hora pasó a un Diogo Moreira que estuvo toda la carrera en posiciones delanteras pero que no pudo aguantar la posición al final.

Casificación carrera de MotoGP del GP de la R. Checa 2026:

Casificación carrera de MotoGP del GP de la R. Checa 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 21

39'51.297

       25
2 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 21

+0.421

39'51.718

 0.421     20
3 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 21

+2.255

39'53.552

 1.834     16
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 21

+2.424

39'53.721

 0.169     13
5 Spain J. Mir Honda 36 Honda 21

+12.810

40'04.107

 10.386     11
6 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 21

+14.874

40'06.171

 2.064     10
7 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 21

+18.657

40'09.954

 3.783     9
8 Italy L. Marini Honda 10 Honda 21

+21.265

40'12.562

 2.608     8
9 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 21

+21.401

40'12.698

 0.136     7
10 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 21

+22.273

40'13.570

 0.872     6
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 21

+22.881

40'14.178

 0.608     5
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 21

+22.942

40'14.239

 0.061     4
13 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 21

+25.003

40'16.300

 2.061     3
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 21

+25.806

40'17.103

 0.803     2
15 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 21

+26.360

40'17.657

 0.554     1
16 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 21

+33.121

40'24.418

 6.761      
17 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 21

+44.784

40'36.081

 11.663      
dnf Spain P. Acosta KTM 37 KTM 20

+1 Vuelta

38'28.095

 1 Vuelta   Abandono  
dnf Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 17

+4 Vueltas

33'04.025

 3 Vueltas   Abandono  
dnf France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 1

+20 Vueltas

2'59.130

 16 Vueltas   Accidente  
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Clasificación del campeonato del mundo.

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