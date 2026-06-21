Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Brno: puntos y posiciones

Después de un sábado muy movido con todo lo que conllevó la clasificación y la carrera al sprint, la categoría reina del motociclismo regresó al trazado de Brno este domingo para disputar la carrera principal del GP de la República Checa 2026, donde Marc Márquez se llevó la victoria, por delante de Ai Ogura y Pecco Bagnaia.

Mira cómo han quedado las clasificaciones del mundial de pilotos, equipos y constructores tras la novena prueba de la temporada 2026 de MotoGP.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras en Brno: puntos, posiciones y distancia

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras el GP de Chequia (Brno)

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 352 2 Ducati 267 3 Trackhouse 240 4 VR46 200 5 KTM 185 6 Gresini 152 7 Honda 91 8 LCR 75 9 Tech3 64 10 Yamaha 49 11 Pramac 22

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras el GP de Chequia (Brno)

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 267 2 Ducati 262 3 KTM 163 4 Honda 95 5 Yamaha 51

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras Brno?

Pese a tener que perderse la carrera del domingo por comportamiento antideportivo, Marco Bezzecchi sigue liderando el campeonato de pilotos con 180 puntos, pero por detrás se acercan algunos de sus rivales: Jorge Martín tiene 772 puntos y Fabio Diggiannantonio 157 unidades.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras Brno?

Marc Márquez sigue remontando posiciones y Brno ha dado otro paso de gigante en su objetivo de regresar a la parte alta de la clasificación. La victoria este domingo del piloto español de Ducati le sitúa quinto con 140 puntos, a solo 40 de distancia del líder del campeonato de MotoGP en estos momentos, Marco Bezzecchi.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras Brno?

Jorge Martín no pudo aprovechar la ausencia de su compañero de equipo y líder del mundial, ya que una doble long lap le penalizó durante toda la carrera, la cual acabó finalmente en la XX posición, pero el piloto español de Aprilia se mantiene como el segundo clasificado del mundial, separado por solo ocho puntos de Bezzecchi.