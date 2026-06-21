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MotoGP GP de República Checa

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Brno: puntos y posiciones

Mira cómo están las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de MotoGP 2026 tras Brno, con los puntos actualizados, posiciones y demás.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Salida de la carrera sprint de MotoGP en Brno

Salida de la carrera sprint de MotoGP en Brno

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Después de un sábado muy movido con todo lo que conllevó la clasificación y la carrera al sprint, la categoría reina del motociclismo regresó al trazado de Brno este domingo para disputar la carrera principal del GP de la República Checa 2026, donde Marc Márquez se llevó la victoria, por delante de Ai Ogura y Pecco Bagnaia.

Mira cómo han quedado las clasificaciones del mundial de pilotos, equipos y constructores tras la novena prueba de la temporada 2026 de MotoGP.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras en Brno: puntos, posiciones y distancia

Pos Piloto Puntos
1 ItalyM. BezzecchiAprilia 180
2 SpainJ. MartínAprilia 172
3 ItalyF. Di GiannantonioVR46 157
4 SpainM. MárquezDucati 140
5 JapanA. OguraTrackhouse 134
6 SpainP. AcostaKTM 132
7 ItalyP. BagnaiaDucati 127
8 SpainR. FernándezTrackhouse 106
9 SpainF. AldeguerGresini 76
10 SpainA. MárquezGresini 67
11 ItalyL. MariniHonda 65
12 ItalyE. BastianiniTech3 57
13 South AfricaB. BinderKTM 53
14 ItalyF. MorbidelliVR46 43
15 BrazilD. MoreiraLCR 41
16 FranceF. QuartararoYamaha 37
17 FranceJ. ZarcoLCR 34
18 SpainJ. MirHonda 26
19 SpainA. RinsYamaha 12
20 AustraliaJ. MillerPramac 11
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac 11
22 SpainI. LecuonaGresini 9
23 SpainM. ViñalesTech3 7
24 SpainA. FernándezYamaha 4
25 GermanyJ. FolgerTech3  
26 United KingdomC. CrutchlowLCR  
27 ItalyM. PirroGresini  
28 ItalyL. SavadoriAprilia  

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras el GP de Chequia (Brno)

Pos Equipos Puntos
1 Aprilia 352
2 ItalyDucati 267
3 United StatesTrackhouse 240
4 ItalyVR46 200
5 AustriaKTM 185
6 ItalyGresini 152
7 JapanHonda 91
8 MonacoLCR 75
9 FranceTech3 64
10 JapanYamaha 49
11 ItalyPramac 22

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras el GP de Chequia (Brno)

Pos Chasis Puntos
1 Aprilia 267
2 Ducati 262
3 KTM 163
4 Honda 95
5 Yamaha 51

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras Brno?

Pese a tener que perderse la carrera del domingo por comportamiento antideportivo, Marco Bezzecchi sigue liderando el campeonato de pilotos con 180 puntos, pero por detrás se acercan algunos de sus rivales: Jorge Martín tiene 772 puntos y Fabio Diggiannantonio 157 unidades.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras Brno?

Marc Márquez sigue remontando posiciones y Brno ha dado otro paso de gigante en su objetivo de regresar a la parte alta de la clasificación. La victoria este domingo del piloto español de Ducati le sitúa quinto con 140 puntos, a solo 40 de distancia del líder del campeonato de MotoGP en estos momentos, Marco Bezzecchi.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras Brno?

Jorge Martín no pudo aprovechar la ausencia de su compañero de equipo y líder del mundial, ya que una doble long lap le penalizó durante toda la carrera, la cual acabó finalmente en la XX posición, pero el piloto español de Aprilia se mantiene como el segundo clasificado del mundial, separado por solo ocho puntos de Bezzecchi.

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