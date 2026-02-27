Buriram (Enviado Especial).- Nada cambia en Yamaha y los cuatro corredores de la marca japonesa camparon por la parte más baja de la hoja de tiempos, y aunque Fabio Quartararo fue el más rápido entre los que pilotar la nueva M1 V4, terminó a más de 1.3 segundos del primero, Marco Bezzecchi. El francés, que marcó un mejor tiempo en 1.29.884, rodó más lento que su propio registro en la Práctica del año pasado, en la que terminó octavo (1.29.485).

Durante esta primera jornada se pudo ver a Fabio sufrir sobre su moto, con salidas de pista y problemas de consumo de gomas, hasta el punto de desesperar al francés, comprometido ahora a dejar a un lado sus habituales aspavientos en el box para 'cuidar' su imagen, un área en la que, reconoció, "he cometido errores".

El francés no estuvo cerca de merecer entre los diez primeros y ahorrarse la primera Q1 de la temporada. "No, ha sido demasiado lejos. Además, como las condiciones eran un poco extrañas, decidimos empezar con neumáticos nuevos bastante pronto porque también llovía y hacía viento, y al final no teníamos más gomas nuevas para poner", explicó tras parar el crono a tres décimas del corte de la Q2.

"Así que todavía estamos lejos, porque sabemos lo difícil que es sentirse dos décimas más rápido, especialmente después de dos días de test. Así que, por supuesto, todavía estamos muy, muy lejos, no tenemos una dirección clara, pero al menos di lo mejor de mí", dejo dicho.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Solo estamos intentando encontrar una dirección, pero al menos estoy intentando trabajar y hacer lo mejor con el equipo".

Quartararo, que la próxima temporada correrá con Honda, no quiere despedirse de Yamaha sin intentarlo todo.

"Tuve una conversación con la gente de mi equipo, con mis ingenieros, y seguramente tuve unas expectativas demasiado altas sobre la moto. Tengo que relajarme, tomármelo con calma y no cometer algún que otro error que he cometido a nivel de mi propia imagen, que es lo más importante", admitió.

El francés espera una primera evolución del motor V4 en la primera parte de la temporada, pero no cree que llegue a tiempo para el GP de Brasil (22 de marzo).

"No, no sé cuándo será, pero sé que al menos hasta Le Mans no tendremos motor nuevo. Creo, no estoy 100% seguro, que para Brasil, EE. UU. y Qatar no lo tendremos", informó.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Durante el test Jack Miller, del Pramac Yamaha, dijo que había bajado un poco de peso para tratar de mejora su relación con la moto.

"Estoy jugando un poco, pero después de los test, aquí, en general, al final de la temporada siempre peso alrededor de 71 kilos y empiezo la temporada por encima de 69, así que durante la temporada siempre gano algo de peso, pero creo que también estoy perdiendo, desde el final de la temporada hasta el principio, unos dos kilos", dijo para dar a entender que no ha prestado mucha atención a eso, admitiendo que "me cuesta bajar de los 69 kilos", zanjó.