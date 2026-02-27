Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Bezzecchi revienta el récord de Buriram; Bagnaia, a la Q1

MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi revienta el récord de Buriram; Bagnaia, a la Q1

Renault España presenta su ambicioso programa de competición 2026

Otros rallies
Renault España presenta su ambicioso programa de competición 2026

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1

MotoGP
GP de Tailandia
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

¿Qué es el superclipping? ¿Podría ser el plan B de la F1 para 2026?

Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
¿Qué es el superclipping? ¿Podría ser el plan B de la F1 para 2026?

A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Tailandia y cómo verla

MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Tailandia y cómo verla

Bezzecchi y Aprilia copan el primer ensayo del curso en MotoGP

MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi y Aprilia copan el primer ensayo del curso en MotoGP

Ducati permitirá a los clientes personalizar sus motos con el programa Factory Made

Otras motos
Ducati permitirá a los clientes personalizar sus motos con el programa Factory Made
Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Tailandia

Bezzecchi revienta el récord de Buriram; Bagnaia, a la Q1

Marco Bezzecchi ya puede ser considerado favorito al primer triufo del año en MotoGP, después de liderar los dos ensayos del viernes; el segundo, con una vuelta de vértigo que le llevó a rebajar el récord del circuito.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Buriram (Enviado Especial).- El italiano, que ya fue el más veloz en el ensayo matinal, esperó a los últimos instantes de la práctica para reventar el cronómetro en unas condiciones delicadas, tras comenzar a caer las primeras gotas de lluvia.

Marco Bezzecchi superó en una décima y media el récord del trazado tailandés, en posesión de Pecco Bagnaia desde 2024. El corredor de Rimini superó en cuatro décimas a Marc Márquez, que parece no encontrarse del todo a su aire encima de la Desmosedici, a juzgar de su comunicación no verbal cada vez que regresó al taller.

El tercero más rápido fue Fabio Di Giannantonio, que dominó las pantallas de tiempo un buen rato, mientras que Pedro Acosta finalizó el cuarto, a menos de dos décimas del romano y a seis décimas ya de la cabeza de la tabla. 

Jorge Martín muy afilado este viernes, completó una práctica fantástica y se posicionó el quinto, a siete décimas de su compañero de taller, en una muestra de que su estado físico empieza a ser el de siempre, sin ninguna limitación.

Alex Márquez fue el sexto más rápido a pesar de tener que abortar una de sus intentonas, al ser impedido por Michelle Pirro, sustituto de Fermín Aldeguer en el equipo Gresini.

Joan Mir, séptimo a nueve décimas de la cabeza, fue el mejor colocado de entre los representantes de Honda en meterse en el grupo de corredores que pasarán directamente a la segunda criba de la cronometrada (Q2), este sábado, tras aventajar en solo 15 milésimas a Brad Binder, que demostró el salto de calidad que ya dejó entrever en la pretemporada. Ai Ogura, noveno, fue la tercera Aprilia entre las diez primeras, mientras que Johann Zarco cerró un top ten muy esponjado, en el que hubo un segundo entre el primero y el décimo.

Bagnaia, a la Q1

De entre aquellos que tendrán que pasar por la Q1 destaca, por encima de todos los nombres, el de Bagnaia. El turinés, muy en forma durante todo el invierno, se quedó a cas 1,3 segundos del tiempo de Bezzecchi, circunstancia que le colocó el 15º, que supone el primer palo del curso para el bicampeón del mundo de 2022 y 2023.

Sigue con su vía crucis particual Yamaha, con Fabio Quartararo, la mejor de ellas, justo por detrás de Bagnaia. Del pulso entre los novatos en la categoría de las motos pesadas, Diogo Moreira, 18º, le ganó la partida a Toprak Razgatlioglu, penúltimo a 1.8 segundos del más rápido.

Resultados Práctica de MotoGP del Gran Premio de Tailandia:

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 24

1'28.526

   185.193  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 25

+0.421

1'28.947

 0.421 184.316  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19

+0.484

1'29.010

 0.063 184.186  
4 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 19

+0.659

1'29.185

 0.175 183.824  
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 25

+0.703

1'29.229

 0.044 183.733  
6 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 23

+0.850

1'29.376

 0.147 183.431  
7 Spain J. Mir Honda 36 Honda 25

+0.991

1'29.517

 0.141 183.142  
8 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 23

+1.006

1'29.532

 0.015 183.112  
9 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 20

+1.053

1'29.579

 0.047 183.016  
10 France J. Zarco LCR 5 Honda 21

+1.064

1'29.590

 0.011 182.993  
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 19

+1.088

1'29.614

 0.024 182.944  
12 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 20

+1.097

1'29.623

 0.009 182.926  
13 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23

+1.116

1'29.642

 0.019 182.887  
14 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 25

+1.140

1'29.666

 0.024 182.838  
15 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 18

+1.298

1'29.824

 0.158 182.516  
16 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 23

+1.358

1'29.884

 0.060 182.395  
17 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 21

+1.504

1'30.030

 0.146 182.099  
18 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 18

+1.575

1'30.101

 0.071 181.955  
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 21

+1.608

1'30.134

 0.033 181.889  
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 25

+1.776

1'30.302

 0.168 181.550  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 20

+1.839

1'30.365

 0.063 181.424  
22 Italy M. Pirro Gresini 51 Ducati 23

+2.911

1'31.437

 1.072 179.297  
Ver resultados
Por si te lo perdiste:

 

 

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1

Mejores comentarios

Más de
Oriol Puigdemont

Bezzecchi y Aprilia copan el primer ensayo del curso en MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi y Aprilia copan el primer ensayo del curso en MotoGP

Moreira: "En las curvas rápidas aún puedo mejorar mucho"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Moreira: "En las curvas rápidas aún puedo mejorar mucho"

Bezzecchi: "Aspiro a pelear por el título, pero mi objetivo es empezar mejor que en 2025"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Bezzecchi: "Aspiro a pelear por el título, pero mi objetivo es empezar mejor que en 2025"
Más de
Jorge Martín

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Tailandia y cómo verla

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Tailandia y cómo verla
Más de
KTM

Viñales: "La sensación con KTM es que los cuatro pilotos tenemos el mismo valor"

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
Viñales: "La sensación con KTM es que los cuatro pilotos tenemos el mismo valor"

¡Arranca MotoGP 2026! Horarios del GP de Tailandia y cómo ver en TV

MotoGP
MotoGP
GP de Tailandia
¡Arranca MotoGP 2026! Horarios del GP de Tailandia y cómo ver en TV

Por qué los equipos de MotoGP no han anunciado aún sus fichajes para 2027

MotoGP
MotoGP
Por qué los equipos de MotoGP no han anunciado aún sus fichajes para 2027

Últimas noticias

Bezzecchi revienta el récord de Buriram; Bagnaia, a la Q1

MotoGP
GP de Tailandia
Bezzecchi revienta el récord de Buriram; Bagnaia, a la Q1

Renault España presenta su ambicioso programa de competición 2026

Otros rallies
Renault España presenta su ambicioso programa de competición 2026

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1

MotoGP
GP de Tailandia
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Tailandia y quiénes irán a la Q1

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla

MotoGP
GP de Tailandia
A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Tailandia y cómo verla