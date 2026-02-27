Bezzecchi revienta el récord de Buriram; Bagnaia, a la Q1
Marco Bezzecchi ya puede ser considerado favorito al primer triufo del año en MotoGP, después de liderar los dos ensayos del viernes; el segundo, con una vuelta de vértigo que le llevó a rebajar el récord del circuito.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Buriram (Enviado Especial).- El italiano, que ya fue el más veloz en el ensayo matinal, esperó a los últimos instantes de la práctica para reventar el cronómetro en unas condiciones delicadas, tras comenzar a caer las primeras gotas de lluvia.
Marco Bezzecchi superó en una décima y media el récord del trazado tailandés, en posesión de Pecco Bagnaia desde 2024. El corredor de Rimini superó en cuatro décimas a Marc Márquez, que parece no encontrarse del todo a su aire encima de la Desmosedici, a juzgar de su comunicación no verbal cada vez que regresó al taller.
El tercero más rápido fue Fabio Di Giannantonio, que dominó las pantallas de tiempo un buen rato, mientras que Pedro Acosta finalizó el cuarto, a menos de dos décimas del romano y a seis décimas ya de la cabeza de la tabla.
Jorge Martín muy afilado este viernes, completó una práctica fantástica y se posicionó el quinto, a siete décimas de su compañero de taller, en una muestra de que su estado físico empieza a ser el de siempre, sin ninguna limitación.
Alex Márquez fue el sexto más rápido a pesar de tener que abortar una de sus intentonas, al ser impedido por Michelle Pirro, sustituto de Fermín Aldeguer en el equipo Gresini.
Joan Mir, séptimo a nueve décimas de la cabeza, fue el mejor colocado de entre los representantes de Honda en meterse en el grupo de corredores que pasarán directamente a la segunda criba de la cronometrada (Q2), este sábado, tras aventajar en solo 15 milésimas a Brad Binder, que demostró el salto de calidad que ya dejó entrever en la pretemporada. Ai Ogura, noveno, fue la tercera Aprilia entre las diez primeras, mientras que Johann Zarco cerró un top ten muy esponjado, en el que hubo un segundo entre el primero y el décimo.
Bagnaia, a la Q1
De entre aquellos que tendrán que pasar por la Q1 destaca, por encima de todos los nombres, el de Bagnaia. El turinés, muy en forma durante todo el invierno, se quedó a cas 1,3 segundos del tiempo de Bezzecchi, circunstancia que le colocó el 15º, que supone el primer palo del curso para el bicampeón del mundo de 2022 y 2023.
Sigue con su vía crucis particual Yamaha, con Fabio Quartararo, la mejor de ellas, justo por detrás de Bagnaia. Del pulso entre los novatos en la categoría de las motos pesadas, Diogo Moreira, 18º, le ganó la partida a Toprak Razgatlioglu, penúltimo a 1.8 segundos del más rápido.
Resultados Práctica de MotoGP del Gran Premio de Tailandia:
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|24
|
1'28.526
|185.193
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|25
|
+0.421
1'28.947
|0.421
|184.316
|3
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|19
|
+0.484
1'29.010
|0.063
|184.186
|4
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|19
|
+0.659
1'29.185
|0.175
|183.824
|5
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|25
|
+0.703
1'29.229
|0.044
|183.733
|6
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|23
|
+0.850
1'29.376
|0.147
|183.431
|7
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|25
|
+0.991
1'29.517
|0.141
|183.142
|8
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|23
|
+1.006
1'29.532
|0.015
|183.112
|9
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|20
|
+1.053
1'29.579
|0.047
|183.016
|10
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|21
|
+1.064
1'29.590
|0.011
|182.993
|11
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|19
|
+1.088
1'29.614
|0.024
|182.944
|12
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|20
|
+1.097
1'29.623
|0.009
|182.926
|13
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|23
|
+1.116
1'29.642
|0.019
|182.887
|14
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|25
|
+1.140
1'29.666
|0.024
|182.838
|15
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|18
|
+1.298
1'29.824
|0.158
|182.516
|16
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|23
|
+1.358
1'29.884
|0.060
|182.395
|17
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|21
|
+1.504
1'30.030
|0.146
|182.099
|18
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|18
|
+1.575
1'30.101
|0.071
|181.955
|19
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|21
|
+1.608
1'30.134
|0.033
|181.889
|20
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|25
|
+1.776
1'30.302
|0.168
|181.550
|21
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|20
|
+1.839
1'30.365
|0.063
|181.424
|22
|M. Pirro Gresini
|51
|Ducati
|23
|
+2.911
1'31.437
|1.072
|179.297
|Ver resultados
