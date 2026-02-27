Bezzecchi y Aprilia copan el primer ensayo del curso en MotoGP

Buriram (Enviado especial) -. El italiano, uno de los corredores más en forma durante los test invernales, confirmó el inequívoco paso adelante dado por la marca de Noale, una de las que parece haber mejorado más respecto del modelo del año pasado, que ya estuvo a un excelente nivel.

El segundo más veloz de esta primera toma de contacto fue Fabio Di Giannantonio, por más que hay que señalar que el italiano del equipo VR46 recurrió a un segundo juego de gomas nuevas, que le propulsó en la tabla y le dejó a una décima de Bezzecchi.

Esa misma distancia separó al romano de Jorge Martín, que finalizó el tercero a pesar de protagonizar la primera caída de la temporada, al trazar la última curva y sin que tuviera ninguna consecuencia para el madrileño. El cuarto fue Ai Ogura, piloto de Trackhouse y que sigue dejando claro su predilección por Buriram, donde debutó el año pasado en MotoGP, con una exuberante quinta plaza.

Por detrás del japonés terminó Pedro Acosta (quinto), a tres décimas de 'Bez' y como el primer representante de KTM en la clasificación. El murciano aventajó en poco menos de una décima a Marc Márquez (sexto), el que será su nuevo compañero en Ducati, en 2027. A solo 19 milésimas del actual campeón del mundo concluyó Pecco Bagnaia (séptimo), su todavía vecino de taller en la escudería oficial de Borgo Panigale; a la vez que el tiempo de Franco Morbidelli, octavo, fue casi seis décimas más lento que el de la cabeza.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En su primer gran premio como corredor oficial de Ducati, por más que defienda los colores de Gresini, Alex Márquez fue el noveno, con menos de una décima de ventaja sobre Luca Marini, que cerró el top ten y se posicionó como el mejor de entre la tropa de Honda. Más problemas tuvo Joan Mir (12º), mientras que Diogo Moreira, el novato campeón del mundo de Moto2, cumplió con creces en su estreno oficial, en el que se las apañó para terminar el 16º, a un segundo pelado de Bezzecchi y a solo 28 milésimas de Johann Zarco, su compañero en el LCR.

Quienes lo pasarán muy mal en estos primeros compases del calendario serán los miembros de Yamaha, comenzando por Fabio Quartararo, que no pudo pasar de la 18ª posición, a 1,1 segundos del primero. Toprak Razgatlioglu, por su parte, sigue en su adaptación a una M1 que no está para muchas fiestas, y finalizó el penúltimo, solo por delante de Michelle Pirro, el probador de Ducati, a 1,7 segundos.

Resultados de los Libres 1 del GP de Tailandia de MotoGP 2026