Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Tailandia

Bezzecchi y Aprilia copan el primer ensayo del curso en MotoGP

Marco Bezzecchi ratificó su papel de candidato al triunfo en el arranque del Mundial de MotoGP, tras adjudicarse el mejor tiempo en el primer ensayo en Tailandia, donde Aprilia colocó a tres de sus motos en el Top 4.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Buriram (Enviado especial) -. El italiano, uno de los corredores más en forma durante los test invernales, confirmó el inequívoco paso adelante dado por la marca de Noale, una de las que parece haber mejorado más respecto del modelo del año pasado, que ya estuvo a un excelente nivel.

El segundo más veloz de esta primera toma de contacto fue Fabio Di Giannantonio, por más que hay que señalar que el italiano del equipo VR46 recurrió a un segundo juego de gomas nuevas, que le propulsó en la tabla y le dejó a una décima de Bezzecchi.

Esa misma distancia separó al romano de Jorge Martín, que finalizó el tercero a pesar de protagonizar la primera caída de la temporada, al trazar la última curva y sin que tuviera ninguna consecuencia para el madrileño. El cuarto fue Ai Ogura, piloto de Trackhouse y que sigue dejando claro su predilección por Buriram, donde debutó el año pasado en MotoGP, con una exuberante quinta plaza. 

Por detrás del japonés terminó Pedro Acosta (quinto), a tres décimas de 'Bez' y como el primer representante de KTM en la clasificación. El murciano aventajó en poco menos de una décima a Marc Márquez (sexto), el que será su nuevo compañero en Ducati, en 2027. A solo 19 milésimas del actual campeón del mundo concluyó Pecco Bagnaia (séptimo), su todavía vecino de taller en la escudería oficial de Borgo Panigale; a la vez que el tiempo de Franco Morbidelli, octavo, fue casi seis décimas más lento que el de la cabeza.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En su primer gran premio como corredor oficial de Ducati, por más que defienda los colores de Gresini, Alex Márquez fue el noveno, con menos de una décima de ventaja sobre Luca Marini, que cerró el top ten y se posicionó como el mejor de entre la tropa de Honda. Más problemas tuvo Joan Mir (12º), mientras que Diogo Moreira, el novato campeón del mundo de Moto2, cumplió con creces en su estreno oficial, en el que se las apañó para terminar el 16º, a un segundo pelado de Bezzecchi y a solo 28 milésimas de Johann Zarco, su compañero en el LCR

Quienes lo pasarán muy mal en estos primeros compases del calendario serán los miembros de Yamaha, comenzando por Fabio Quartararo, que no pudo pasar de la 18ª posición, a 1,1 segundos del primero. Toprak Razgatlioglu, por su parte, sigue en su adaptación a una M1 que no está para muchas fiestas, y finalizó el penúltimo, solo por delante de Michelle Pirro, el probador de Ducati, a 1,7 segundos.

Resultados de los Libres 1 del GP de Tailandia de MotoGP 2026

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 17

1'29.346

   183.493  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 16

+0.110

1'29.456

 0.110 183.267  
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 19

+0.205

1'29.551

 0.095 183.073  
4 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 20

+0.309

1'29.655

 0.104 182.860  
5 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 19

+0.332

1'29.678

 0.023 182.814  
6 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 21

+0.426

1'29.772

 0.094 182.622  
7 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 19

+0.445

1'29.791

 0.019 182.584  
8 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 19

+0.588

1'29.934

 0.143 182.293  
9 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 19

+0.666

1'30.012

 0.078 182.135  
10 Italy L. Marini Honda 10 Honda 21

+0.722

1'30.068

 0.056 182.022  
11 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 16

+0.726

1'30.072

 0.004 182.014  
12 Spain J. Mir Honda 36 Honda 17

+0.736

1'30.082

 0.010 181.994  
13 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 18

+0.922

1'30.268

 0.186 181.619  
14 France J. Zarco LCR 5 Honda 20

+1.001

1'30.347

 0.079 181.460  
15 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 17

+1.001

1'30.347

 0.000 181.460  
16 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 18

+1.029

1'30.375

 0.028 181.404  
17 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 19

+1.045

1'30.391

 0.016 181.372  
18 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 19

+1.124

1'30.470

 0.079 181.213  
19 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 19

+1.144

1'30.490

 0.020 181.173  
20 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 19

+1.493

1'30.839

 0.349 180.477  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 18

+1.763

1'31.109

 0.270 179.942  
22 Italy M. Pirro Gresini 51 Ducati 19

+2.462

1'31.808

 0.699 178.572  
Ver resultados

