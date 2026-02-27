Acosta: "Nos sigue faltando un poquito a una vuelta, pero en ritmo estamos bien"

Pedro Acosta ha gestionado perfectamente la primera jornada de viernes de la temporada 2026 de MotoGP. Un día complicado, en el que la lluvia amenazó con aparecer en la segunda mitad de la Práctica en la que debía concretarse el pase directo a la Q2. El cielo se ennegreció, y de hecho el agua cayó intermitentemente en los sectores 2 y 3, pareciendo que los cronos ya no se iban a poder mejorar. Pero lo hicieron, en unos últimos 5 minutos de locura.
Así fue la primera Práctica de MotoGP 2026:
Así, el 'Tiburón de Mazarrón', que por la mañana en los Libres 1 en Buriram había sido quinto con un tiempo de 1:29.655, mejoró sus registros por la tarde. El español ofreció su versión más solvente y terminó quinto, con un 1:29.185 con el que se quedó, eso sí, a 659 milésimas del estratosférico registro con el que Marco Bezzecchi dominó la sesión vespertina.
Pero, con todo, Acosta terminó como el mejor representante de KTM. En su resumen del día en su encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com, el murciano señaló el ritmo de carrera de la RC16 en el circuito de Chang sobre el nivel a una vuelta, aunque en general acabó contento con el primer día de clase.
"Nos sigue faltando un poquito a una vuelta, pero en ritmo estamos bien", empezó diciendo. "Para un día en el que era fácil fallar, estamos en la Q2, así que hay que estar contento. Sabemos que aquí Bezzecchi con la Aprilia está a otro nivel, y que hay cinco motos que van muy rápido".
Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
