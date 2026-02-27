Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Fórmula 1
GP de Australia
Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

MotoGP
GP de Tailandia
Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"

MotoGP
GP de Tailandia
Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"

Alex Márquez: "Si no podemos ser más rápidos que Bezzecchi, tendremos 21 carreras más para intentarlo"

MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez: "Si no podemos ser más rápidos que Bezzecchi, tendremos 21 carreras más para intentarlo"

Bagnaia asume su culpa en Tailandia: "No he trabajado bien, tenía demasiada prisa"

MotoGP
GP de Tailandia
Bagnaia asume su culpa en Tailandia: "No he trabajado bien, tenía demasiada prisa"

Martín: "Aún estoy pilotando la moto de Bezzecchi y yo no soy él; eso me penaliza"

MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aún estoy pilotando la moto de Bezzecchi y yo no soy él; eso me penaliza"

Honda F1 explica su problema principal en el Aston Martin y cuándo espera mejorar

Fórmula 1
Honda F1 explica su problema principal en el Aston Martin y cuándo espera mejorar
Declaraciones
MotoGP GP de Tailandia

Acosta: "Nos sigue faltando un poquito a una vuelta, pero en ritmo estamos bien"

En un primer viernes de MotoGP 2026 complicado, Pedro Acosta lo resolvió con solvencia para pasar directo a la Q2 en Tailandia, con el cuarto mejor tiempo.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedro Acosta ha gestionado perfectamente la primera jornada de viernes de la temporada 2026 de MotoGP. Un día complicado, en el que la lluvia amenazó con aparecer en la segunda mitad de la Práctica en la que debía concretarse el pase directo a la Q2. El cielo se ennegreció, y de hecho el agua cayó intermitentemente en los sectores 2 y 3, pareciendo que los cronos ya no se iban a poder mejorar. Pero lo hicieron, en unos últimos 5 minutos de locura.

Así fue la primera Práctica de MotoGP 2026:

Así, el 'Tiburón de Mazarrón', que por la mañana en los Libres 1 en Buriram había sido quinto con un tiempo de 1:29.655, mejoró sus registros por la tarde. El español ofreció su versión más solvente y terminó quinto, con un 1:29.185 con el que se quedó, eso sí, a 659 milésimas del estratosférico registro con el que Marco Bezzecchi dominó la sesión vespertina.

Pero, con todo, Acosta terminó como el mejor representante de KTM. En su resumen del día en su encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com, el murciano señaló el ritmo de carrera de la RC16 en el circuito de Chang sobre el nivel a una vuelta, aunque en general acabó contento con el primer día de clase.

"Nos sigue faltando un poquito a una vuelta, pero en ritmo estamos bien", empezó diciendo. "Para un día en el que era fácil fallar, estamos en la Q2, así que hay que estar contento. Sabemos que aquí Bezzecchi con la Aprilia está a otro nivel, y que hay cinco motos que van muy rápido".

Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Luca Marini, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jack Miller, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jack Miller, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jack Miller, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jack Miller, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Michele Pirro, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Davide Brivio, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Di Giannantonio, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Moto Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Di Giannantonio, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia