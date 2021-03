Quartararo: “La de 2019 sigue siendo la mejor Yamaha que he pilotado”

El jueves se presentó el Gran Premio de Francia de MotoGP, programado para los días 14 al 16 de mayo en el Circuito de Le Mans. La organización del evento, junto a las autoridades sanitarias locales, están trabajando en la posibilidad de que la competición sea abierta, parcialmente, al público, aunque aseguran que sea con aficionados o a puerta cerrada, la carrera se llevará a cabo en las fechas previstas.

Durante la presentación, uno de los invitados fue el piloto francés Fabio Quartararo, que el próximo 20 de abril cumple 22 años. El corredor de Niza afronta su tercera temporada en la clase reina y después de dos cursos en el equipo Petronas da el salto a la formación oficial de Yamaha.

Quartararo fue el primer líder del Mundial 2020 y ganador de las dos primeras carreras, a las que sumó un tercer triunfo en Barcelona. Pese a ello, al final sus opciones al campeonato se diluyeron irremisiblemente.

Una situación que frustró al joven piloto, que sin embargo no rehúye la respuesta cuando le plantean si el título es el objetivo en 2021.

“Diré que sí. La temporada pasada tuvimos problemas técnicos, pero también situaciones que no manejé lo suficientemente bien. Cuando podíamos acabar una carrera sextos o séptimos, apreté demasiado y me caí. Al final de la temporada, eso podría haber marcado una gran diferencia de puntos. Aunque todavía tengamos problemas, creo que el objetivo es luchar por el título. Tenemos que estar muy concentrados. Sabemos que hay carreras en las que no podremos luchar por la victoria y tendremos que intentar sumar tantos puntos como sea posible”, se marca como patrón de actuación.

Llegar a media temporada liderando el campeonato, salió de Barcelona primero con 8 puntos sobre Joan Mir, y terminarla octavo de la general a 44 puntos del de Suzuki, fue una experiencia amarga para el de Yamaha.

“El año pasado fue frustrante en ese momento, pero creo que aprendí mucho. Esa frustración se fue bastante rápido, para luchar por el campeonato en 2021. Por el momento, el objetivo lejano para este año es ganar el campeonato, pero no, no necesito pensar en eso al comienzo de la temporada. Tengo que pensar en ganar carreras, subir al podio, y así es como se ganan los títulos”.

Quien sí aprovechó sus oportunidades fue el compañero de Fabio en Petronas, Franco Morbidelli, que con una moto inferior a la del resto de pilotos de Yamaha, acabó con tres victorias y subcampeón del mundo.

“La de 2019 sigue siendo la mejor Yamaha que he pilotado y Morbidelli será bueno en algunas pistas este año”, se aventura.

Una situación al fin y al cabo que le llevó, nuevamente, ya lo hizo en su corta época en Moto2, a ponerse en manos de un especialista.

“Trabajé con un psicólogo y creo que eso me ayudó, porque el año pasado las cosas no iban muy bien. Tuve la oportunidad de cometer algunos errores que espero no repetir de nuevo. Cuando la moto no funcionaba, traté de averiguar qué ajustes adoptar, qué electrónica cambiar. Al final, no es mi trabajo. Sé que después de una sesión tengo que hacer mis comentarios y dar mi opinión, pero no debo tratar de encontrar la electrónica o la configuración. Lo bueno es que el primer día [en Losail] tuve muchos problemas para acostumbrarme a la moto de nuevo, pero estaba tranquilo. Fue muy bueno para mí trabajar con un psicólogo para estar más tranquilo y concentrarme en lo que tengo que hacer”, admite sin complejos.

Fabio, como también Andrea Dovizioso o su nuevo compañero Maverick Viñales, desaprovecharon en 2020 la baja por lesión del dominador del Mundial, Marc Márquez, que tras ocho meses fuera de las pistas apunta a reaparecer en el primer gran premio del curso, en Qatar.

“Creo que Marc estará en Qatar. Realmente no sabemos cuál es la evolución de su brazo, pero seguro que estará. Sabemos que Marc tiene mucha experiencia, ha sido campeón del mundo ocho veces, seis en MotoGP. Incluso sin haber entrenado, podría tener problemas el viernes, pero el sábado y el domingo sabemos que estará ahí. Creo que es positiva para el campeonato su vuelta. Me ayudó mucho en mi primer año en MotoGP. Le seguí, tratando de aguantarle el ritmo, y me llevó al límite. Creo que será bueno verlo al comienzo del campeonato. Le da a muchos pilotos, incluyéndome a mí, una motivación extra”, asegura el chico de la Costa Azul.

