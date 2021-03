Joan Mir: “Vi a Márquez en Qatar y le vi bien, seguro que estará en la carrera”

Como el resto del equipo Suzuki al completo, Joan Mir está en Qatar desde principios de marzo y no saldrá de allí hasta que concluya la segunda carrera de la temporada, el 5 de abril.

Pese a esta situación excepcional, bajo unas estrictas medidas protocolarias de seguridad sanitaria, Mir afronta el ‘aislamiento’ de forma positiva.

“Estoy muy bien, puedo entrenar en el gimnasio, también puedo girar en el karting del circuito y los días me están pasando volando. Es una manera de ser responsables y solidarizarnos con el resto del equipo. Si todos se quedan y los pilotos, que son en teoría los que no se pueden sustituir, se vayan. Por mi tranquilidad lo he querido así, imagina que todo el equipo se queda, haciendo un gran sacrificio, y yo me voy a mi casa y haciendo las cosas bien o por lo que sea, te contagias. No tendría ningún sentido”, explica Mir en el podcast ‘Por orejas’, de Motorsport.com.

“Estar aquí no me resta, no creo que me sume mucho, pero no es malo. Me levanto a una hora decente, me voy al gimnasio, luego al circuito, estoy centrado y sin salir de aquí, sin correr riesgos”, añade.

Pese a estar tantos días en modo carreras cuando el inicio del curso está tan cerca, Mir no teme pensar demasiado en el arranque de la temporada, ni obsesionarse con ello.

“No me gusta pensar en motos cuando no hay que pensar en ello, me gusta desconectar. Ha venido a Qatar, en estos días, mi pareja y es una buena manera de despejarme, hablar de otras cosas y estar tranquilo, todo esto me suma”.

Sin embargo, el corredor de Suzuki si ha pensado en cómo puede desarrollarse esa primera carrera bajo los focos de Losail.

“Un poquito me lo puedo imaginar. Seguramente a principio de carrera todas las Ducati estén ahí en manada, defendiendo en la recta. Todas las Yamaha tienen ritmo, nosotros también, luego habrá que ver quién gestiona mejor los neumáticos, quién va más colgado y para seguir el ritmo tiene que usar más goma, todo dependerá de los detalles. A ver qué paquete nos encontramos nosotros”.

Tras los test, en los que Mir acabó 7º, el campeón se ha mostrado más cauto que su compañero, Alex Rins, que fue 8º y mandó un mensaje mucho más optimista.

“Si lo es, seguramente es algo que le irá bien a él, yo también lo soy, pero al mismo tiempo soy realista, no creo que Alex tenga el mejor ritmo de la parrilla tras los test, yo prefiero afrontarlo de esta manera y él quizá quiera afrontarlo de otra, cada piloto tiene su forma de pensar”, valoró.

El pasado año, a estas alturas del campeonato, nadie esperaba a Mir. Ahora, un año después y tras conseguir el título, sería bueno saber cómo se ve él, si mejor, peor o igual.

“Estoy bien, está claro que hemos hecho test en el mismo circuito y los dos primeros días probamos mil cosas, solo el tercero pudimos meter un poco de miedo, viendo los tiempos, que fuimos más rápidos. El resto de días, probando tantas piezas, no pudimos buscar un tiempo. Nos faltó el último día para confirmar el ritmo que tenemos e intentar mejorar a una vuelta. Pude hace 1.53 y no está mal, es un tiempo bastante bueno”.

Mir defenderá el título de campeón y todo apunta a que deberá hacerlo desde la primera carrera ante el dominador de los últimos años, Marc Márquez, que vuelve de la lesión. Le preguntamos al de Suzuki si veremos al de Honda en la parrilla de la primera carrera.

“Sí que lo veré, vino a ponerse la vacuna a Qatar, estábamos en el mismo hotel, le vi en el gimnasio y le vi bien, sí que estará”, apuesta.

Una irrupción la de Marc que puede marcar la referencia del nivel del campeonato.

“Tengo ganas de correr con él y mucho que aprender de Marc, tiene mucha más experiencia. Seguramente cuando coja la MotoGP irá rápido al momento, no le tienen que explicar como va, lo sabe más que nadie, no le costará recuperar las sensaciones, conoce la moto. Ha sido el hombre a batir los últimos años y ha marcado la referencia. Pero nosotros tenemos otras cosas y si podemos aprender de él, a ver hasta dónde podemos llegar. No sé hasta dónde, pero lo que puedo garantizar es que yo daré el cien por cien, y voy a dar el cien por cien del paquete que tenemos, si eso basta para estar delante de él, perfecto. Si no basta, tendremos que seguir trabajando”.

Una de las sensaciones que tenemos, incluso hoy en día, es que todavía no hemos visto al verdadero Joan Mir, que puede aún sorprendernos más.

“Ojala sea verdad y pueda demostrar más potencial del que pude enseñar el año pasado. Dentro de mí también estoy en parte de acuerdo en que no hemos visto al mejor Mir, veremos si el paquete nos basta para seguir adelante y si no, habrá que buscar alternativas”.

Alternativas dentro Suzuki…

“Siempre, siempre, dentro de Suzuki”, tranquiliza el mallorquín.

Pulsa en 'Versión completa' al final el artículo si aquí no te aparece el reproductor del podcast

