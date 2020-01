Los pilotos de MotoGP elogian los eSports

No es posible simplemente apuntarte a un campeonato profesional de Sim Racing y empezar a pilotar bien si no te has preparado antes. Se necesitan muchas habilidades, mucha experiencia y mucho tiempo en la pista para sobrevivir en el mundo virtual. Pero, ¿los pilotos de eSports compiten contra otros como si fuera la realidad o son solo videojuegos? Las estrellas de MotoGP valoran ese nuevo y creciente tipo de carreras.

El propio Marc Márquez habló así de una prueba en el campeonato oficial de eSports de MotoGP: "Parecía como si fuera una carrera. Y para los participantes también fue una carrera real porque tenían presión".

El campeón de MotoGP quedó impresionado no solo por el estrés mental, sino también por las habilidades de los pilotos: "A mí también me gusta jugar en la Playstation de vez en cuando, pero lo que hicieron allí fue increíble. Fueron muy precisos y afinaron las motos perfectamente. Todo ese mundo se está acelerando y creciendo, por lo que será importante en el futuro".

A Petrucci le sorprendió la precisión

Danilo Petrucci es fan de los videojuegos de motos, y admira a los llamados Sim Racers, que cada vez son más profesionales. "Cuando juegas a videojuegos con un amigo, te ríes y te diviertes. Pero en las carreras virtuales son precisos y van con todo a por la victoria. ¡No hay bromas!".

Por eso Petrucci lo deja claro: "Jugar, por lo tanto, no es el término adecuado, disputan carreras. Es una locura verlo, porque yo creía que era bueno en esas carreras, incluso sin mucha experiencia. Me conozco todas las curvas de cada circuito, pero en la carrera que disputé con ellos me sacaron varios segundos! ¡Creo que es bueno!".

Valentino Rossi pertenece a una generación anterior y no creció como muchos de sus rivales con videojuegos y carreras online. Y bromea: "Yo sí crecí con videojuegos. Primero tuve una Commodore 64, luego la Amiga, con disquetes. Luego tuve una consola donde tenía que insertar el cartucho en la parte superior".

Rossi no esperaba el boom

El multicampeón, sin embargo, se pone serio para evaluar el Sim Racing: "Hay campeonatos reales y no esperábamos eso hace cinco o seis años. Son rápidos y precisos. Entrenan mucho y dedican mucho tiempo. Y obviamente también es mucho más seguro".

En muchos campeonatos, ahora se reparten miles de euros en premios y también se recompensa con test en coches o motos reales. Alguno que otro ya ha dado el del automovilismo o motociclismo virtual al de carne y hueso. ¿Hasta qué punto convergirán ambas maneras de competir?

Te puede interesar: Review MotoGP19: historia hecha y por hacer

Galería: cuando pilotos de F1 y MotoGP se cambian por un día

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las imágenes)