Nakagami: “Desde la lesión de Márquez siento más presión de Honda”

De los cuatro pilotos de Honda para esta temporada, Takaaki Nakagami es el único que lleva la moto de 2019, un prototipo que recibió muchas quejas el pasado curso pero con el que Marc Márquez ganó 12 carreras.

La lesión del #93 en Jerez cambió el panorama de la marca del ala dorada. Alex Márquez continúa adaptándose a la moto y a la categoría, mientras que Cal Crutchlow empezó la temporada con el pie torcido lesionándose también en el primer gran premio.

A pesar de contar con un prototipo, a priori, inferior, Nakagami ha dado un paso adelante en su tercera temporada en MotoGP y está consiguiendo los mejores resultados de la marca. El japonés marcha sexto del campeonato, con una cuarta plaza en el GP de Andalucía como mejor resultado y habiendo acabado todas las carreras en el top 10.

Honda está prestando más ayuda al piloto del LCR desde la baja de Márquez y el nipón reconoce que está examinando los datos del catalán para tratar de imitarlos. De momento le está funcionando y este sábado se clasificó segundo para la parrilla del Gran Premio de Estiria.

"Estoy muy contento por el buen fin de semana. En cualquier condición voy bien. Todavía nos faltan una o dos décimas. No me esperaba luchar por la pole, pero nuestro objetivo era la primera fila", comentó Nakagami.

La presencia en su box de Takeo Yokoyama, el responsable técnico de Honda, como Alberto Puig, el team manager, ha hecho que cambie el papel del japonés.

"Después de la lesión [de Márquez] en Jerez sentí un poco mas de presión por parte de HRC. Muchas veces Takeo y Alberto están allí y siento que hay un poco más de presión, pero estoy disfrutando porque soy más competitivo".

Nakagami resta importancia al hecho de llevar la única RC213V de 2019 e insiste en el potencial exhibido por la moto en manos de Márquez.

"No puedo usar la moto oficial. Esta moto tiene mucho potencial. Tenemos los datos del año pasado de Marc. Los hemos analizado. Marc llevó la moto a otro nivel, sumó 400 puntos, así que el potencial esta ahí. Siempre tratamos de averiguar cómo lo consiguió. Tiene un pilotaje especial. En algunos puntos puedo intentar emular su estilo y eso ha funcionado muy bien desde Jerez. No es fácil, pero es la única posibilidad de ir rápido. Todas la noches compruebo los datos y las diferencias de pilotaje. Necesito menos energía para pilotar. Sigo aprendiendo, pero he encontrado la forma de adaptarme a la moto. Veremos de cara al futuro".

El piloto de Chiba también valoró la baja de Márquez para los próximos meses.

"Después de una lesion, los pilotos están pensando en volver subirse lo antes posible a la moto. En un examen, los médicos te dan el OK, pero el piloto decide. Depende del tipo de lesión. El piloto va a tratar de subirse y conseguir resultados. Es difícil decidir", zanjó.

