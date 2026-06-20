¡Bezzecchi no correrá el domingo en Brno por comportamiento antideportivo!

Marco Bezzecchi no podrá disputar este domingo el Gran Premio de la República Checa, al menos que Aprilia haga una reclamación y salga adelante, lo cual está en la mano de la casa de Noale. El líder del Mundial de MotoGP ha recibido una penalización insólita, una "suspensión", según reza el comunicado del Panel de Comisarios, por "comportamiento antideportivo" durante la carrera al sprint de este sábado en Brno.

El piloto italiano sufrió una caída a dos vueltas del final de la prueba corta en Chequia, cuando rodaba quinto, un nuevo error los sábados que le enojó sobremanera, habida cuenta de los puntos que sigue perdiendo en su lucha por alcanzar el título mundial. La acción que le ha costado la suspensión tuvo lugar justo después: en unas imágenes que se mostraron en la realización, pero que se hicieron virales durante la tarde, se vio a Bezzecchi empujando y golpeando a uno de los comisarios de pista que estaban recuperando su moto de la grava.

La acción, que puedes ver arriba, en un vídeo subido a redes sociales por la televisión británica 'TNT Sports', ha sido considerada un "comportamiento deportivo" y una agresión por parte del Panel de Comisarios. El organismo comandado por Simon Crafar le ha impuesto al líder del campeonato la durísima sanción de la suspensión para la carrera, inédita en los últimos tiempos en la categoría reina.

Así explicó el Panel su decisión: "El 20 de junio de 2026, a las 16:07:41, durante la carrera sprint de MotoGP del Gran Premio de República Checa, tras una caída, usted [Bezzecchi] empujó y golpeó a los comisarios del circuito que intentaban recuperar su moto. Se trata de una acción perjudicial para los intereses del deporte y, por lo tanto, constituye una infracción tal y como se describe en el artículo 3.3.2.2 del Reglamento del Campeonato del Mundo: "cualquier acto corrupto o fraudulento, o cualquier acción perjudicial para los intereses de las pruebas o del deporte, llevada a cabo por una persona o un grupo de personas durante un evento".

"Por las razones expuestas, el Panel de Comisarios de la FIM para MotoGP le ha impuesto una suspensión del Gran Premio de la República Checa, en conformidad con los artículos 3.2.1 y 3.3.2.3 del Reglamento del Campeonato del Mundo".

"Tiene derecho a recurrir contra esta decisión del Panel de Comisarios de MotoGP™ de la FIM ante los Comisarios de Apelación. La notificación de la apelación deberá presentarse en un plazo de 60 minutos a partir de la fecha y hora de la presente notificación, y deberá ir acompañada de un depósito de garantía de 1320 euros. La apelación podrá presentarse ante la IRTA, que también podrá encargarse de tramitar la garantía del pago del depósito".

Aprilia, por su parte, solamente se ha pronunciado con un escueto comunicado: "Queridos medios de comunicación, os informaremos tan pronto como sea posible, gracias por entenderlo".