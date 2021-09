Morbidelli: "La MotoGP parecía una nave espacial después de tres meses fuera"

El vigente subcampeón del mundo se resintió el pasado junio de una lesión que arrastraba en la rodilla izquierda y tuvo que pasar por quirófano. Morbidelli se perdió cinco carreras en este periodo y reapareció este viernes en Misano.

El italobrasileño fue anunciado un día antes como nuevo piloto del equipo de fábrica de la marca de Iwata, heredando así una M1 oficial después de haber comenzado la temporada con la moto de 2019 en el equipo satélite Petronas SRT.

Morbidelli finalizó 16º en el primer entrenamiento libre, que se vio interrumpido por la aparición de la lluvia, mientras que en el segundo, ya disputado sobre condiciones completamente de mojado, fue 13º. Al acabar la jornada, el #21 aún no quiso hacer comparaciones entre las dos motos.

"He notado algunas diferencias, pero después de estar tanto tiempo fuera de la pista, no me apetece hacer un juicio de inmediato. Hoy tenía que descubrir cómo me sentía, cómo reaccionaba la pierna, tenía que tomar contacto con la moto para probar algunas soluciones. En general fue un buen día para mí", introdujo Franky.

"Después de tres meses fuera, la MotoGP me pareció una nave espacial. En las primeras cuatro o cinco vueltas la velocidad me impresionó mucho. Hace 15 días no podía ni montar en moto, pero ha habido una gran mejora en la última semana. Así que llegué a Misano sin saber qué esperar", explicó.

Junto con la promoción al equipo oficial, Yamaha también anunció la ampliación del contrato de Morbidelli hasta 2023. El antiguo campeón del mundo de Moto2 confía en recuperar su nivel de antes de la lesión.

"He sido bastante rápido, así que mejor. Ahora tengo ganas de seguir con el programa de trabajo para ver la mejora física que estoy experimentando. Para llegar arriba falta un poco más de tiempo, pero seguro que la situación se resolverá", zanjó.

