Márquez: “El podio en Aragón fue como una victoria para Honda; nos estimula a seguir”

Misano.- La lesión de Marc Márquez en Jerez en julio del año pasado y los nueve meses de baja posteriores, hicieron perder el rumbo en el desarrollo a Honda, que tras el regreso de su piloto franquicia trata de enderezarse con unos cambios que faciliten el pilotaje actual del ocho veces campeón del mundo.

Por eso, la carrera que protagonizó Marc en Aragón, más allá del resultado final, convence a los japoneses de que van por el buen camino, y les estimula a seguir trabajando duro en la moto de 2022.

“El podio del domingo pasado fue como una victoria para Honda y el equipo, porque hay que buscar estímulos para seguir empujando y buscando los objetivos”, admitió este viernes Márquez en Misano, donde acabó 9º en la hoja de tiempos tras la primera jornada del Gran Premio de San Marino.

Pese a ese boost de motivación, Marc es consciente de que la situación sigue siendo complicada en lo físico.

“Es difícil ese paso final, llegar al fin de semana sin tener en cuenta el hombro, que es el objetivo. Voy dando pasos, pero pequeños. De momento eso no se está dando. Los doctores me permiten tener la paciencia de que eso pasará”, dijo.

Márquez, que semanas atrás admitió que se ve forzado a infiltrarse, explicó que esa no es la mejor solución.

“De momento vamos lidiando con las infiltraciones. No es al uso, porque se trata de calmantes que no te impiden sentir el dolor”.

A nivel técnico, la lluvia que apareció al final del FP1 y durante toda la sesión de la tarde, cortó las pruebas de piezas.

“Tengo los dos chasis que probé en Aragón, pero por desgracia no los hemos reconfirmado bien por la lluvia”, se lamentó.

Una lluvia que, por otro lado, sí le ayuda a llevar mejor el dolor en el brazo, aunque las expectativas para el fin de semana no pintan bien.

“Necesitamos entrenamientos en agua para gestionar el físico. No saldrá un fin de semana como Aragón, pero lo intentaremos hacer lo mejor posible. Ya esperaba que me costara más que en Motorland. Pronto he visto que este circuito le exige más al brazo derecho, y que lo pasaría peor”, advirtió el de Cervera.

(Haz click sobre la imagen para ver las fotos de la temporada 2021 de Marc Márquez en MotoGP)

Marc Márquez, Repsol Honda Team