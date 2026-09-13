Martín: "Creo que estaba para ganar, pero cuando he apretado me ha colapsado el brazo"

Jorge Martín llegaba este fin de semana a Misano como el 'hombre invisible', nadie hablaba de él, solo había argumentos para el duelo entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi, segundo y tercero de la general por detrás del madrileño, hasta este domingo. Sin embargo, el sábado logró dar la primera 'sorpresa' brincando al tercer escalón del podio en la sprint, donde pocos le esperaban. El domingo, el fin de semana se le puso absolutamente de cara tras una salida fulgurante, del quinto al tercero en una curva, y tras ganar una posición por la caída de Bezzecchi, adelantar a Marc y liderar, durante más de cinco vueltas la carrera.

Sin embargo, lo que parecía iba a ser un duelo entre la Aprilia y la Ducati, acabó siendo un festival de las motos de Bolonia, que logró el doblete con los hermanos Márquez y colocó tres motos entre los cuatro primeros, con Pedro Acosta (KTM) tercero. Al final, Martín solo puso ser quinto.

"Parecía que podía ganar la carrera, yo también lo pensaba, me encontraba muy cómodo al principio, iba pilotando muy bien, muy fino. Me ha sorprendido que podía aguantar el ritmo de Marc y, además, puede adelantarle y tratar de romper un poco la carrera", empezó a explicar Martín, hasta que su brazo dijo basta.

"Cuando he intentado a apretar se me ha empezado a colapsar el brazo derecho, es un problema que no había tenido durante el año y que no me esperaba. Es verdad que todo el fin de semana lo he ido sufriendo, pero pensaba que lo podía controlar y acabar la carrera, pero no ha sido así. No podía frenar y estaba fuera de control de la moto, simplemente he esperado a que pasaran las vueltas y acabar", continuó.

"Creo que he perdido una oportunidad muy buena de ganar una carrera, o al menos lucharla, porque creo que tenía ritmo de sobra para conseguirlo, tenemos que estar contentos en el equipo. El viernes casi no entro en la Q2 y hoy he liderado la carrera, son cosas que pueden pasar".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ahora tenemos que concentrarnos en la carrera de Austria, que es la próxima semana, y después, junto al equipo, deberemos tomar una decisión, si operarnos después de la carrera o no. Eso será un poco la clave en lo que resta de temporada, porque si me opero ahora puede que no pueda llegar bien a la gira y eso sería un problema mayor".

Para aclarar, la lesión es un episodio de síndrome compartimental, el aprisionamiento de los nervios del antebrazo derecho. "Así es, y es algo que, tarde o temprano tendré que operarme y buscar una solución, pero ahora no estamos en el mejor momento de la temporada ni en la posición para hacerlo. Pasar por el quirófano siempre puede traer complicaciones y es algo que hay que valorar bien. Hoy es una pena, estoy muy frustrado, pero no podía frenar, acelerar, todos me adelantaban en el mismo sitio porque no tenia fuerte. Muscularmente y de físico estoy bien pero el brazo no".

Un fin de semana en casa de Aprilia donde el equipo había preparado muchos eventos especiales, una fiesta que no ha terminado, ni mucho menos, como se esperaba, un golpe fuerte que el fabricante de Noale puede notar, sobre todo porque Márquez ha asaltado el liderato.

"Está claro que no ha sido el mejor fin de semana. Por lo que a mi respecta, estaba preparado para ganar, pero los problemas físicos no los puedo controlar. Si no vuelvo a tenerlos, creo que podré ser un candidato y pelear con Marc. Si persisten, será un factor clave el resto del año. Hay que ser inteligentes, ver qué hacer o qué no hacer".

"Me quedo con lo positivo, Marco parecía el favorito para los dos días y no le han salido las cosas, y yo pese a no ser el favorito he estado ahí para ganar. El equipo tiene que estar contento, la moto funciona, tenemos todo, no nos falta nada y debemos quedarnos con eso", zanjó Martín, que nunca, desde que llegó a MotoGP, había tenido problema de síndrome compartimental.

Así está ahora la clasificación del Mundial de MotoGP