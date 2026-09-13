Márquez: "Estoy mentalmente liberado"

El actual campeón salió de Mugello con una desventaja de 102 puntos respecto de Marco Bezzecchi, por entonces líder de la tabla general, y siete grandes premios después se hizo con la batuta del campeonato, tras protagonizar una recuperación apabullante, con cuatro dobletes incluidos en esa misma ventana de tiempo.

Una auténtica exhibición de fuerza mental que contrasta con la debacle de Marco Bezzecchi, que entró en una caída en barrena que parecía haber detenido antes de llegar a San Marino, el jardín de su casa, donde volvió a caer a la lona de la forma más cruel: el de Aprilia se fue al suelo completamente solo, en la primera vuelta de la carrera y cuando circulaba al frente del pelotón, dejándole el camino despejado al buque insignia de Ducati, que no desperdició la ocasión para lograr un pleno en un escenario muy significativo.

"La caída de Bezzecchi pasa porque vamos al filo de la navaja. Cuando se va a esos tiempos y ritmos, es muy fácil cometer un error; de allí la importancia de la concentración", relató Márquez, que tras verse en cabeza pasó por un momento de duda, aprovechado por Jorge Martín para lanzarle la moto.

"Cuando vi la caída de Bezzecchi me relajé demasiado. Y eso dio opción a que Martín me atacara. Por suerte, poco a poco me rehíce, y fui recuperando las sensaciones de ayer", añadió el corredor de Cervera (Lleida), que, junto Alex Márquez firmó el primer doblete de los hermanos de esta temporada.

Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Después de ganar en Aragón, el multicampeón detectó que no terminaba de lidiar demasiado bien con todo el ruido generado por el estado de su maltrecho hombro derecho. Por eso colgó una foto en su perfil de Instagram, con el torso desnudo, que dio mucho que hablar durante unos días, con la que quiso zanjar el asunto para así reenfocar su energía únicamente en la actividad en pista. "Tras lo que pasó después de Aragón [la foto], me encuentro mentalmente con esa libertad que me deja concentrarme en mi trabajo", afirmó el catalán, que elaboró un plan muy específico para abordar este fin de semana, con tal de no desfondarse como le ocurrió, por ejemplo, en Silverstone.

"Tengo que medir mucho los tempos, porque eso es lo que me ha hecho sobrevivir estos momentos, y lo que me ayuda en las situaciones de tensión. Es verdad que sin velocidad no hay nada que medir. Pero he salido convencido de que, lo que hago, lo hago bien", subrayó el nuevo líder del Mundial, que no tiene ninguna duda acerca de qué papel le gusta más desempeñar: "Mentalmente, es mucho mejor ser el perseguido que el perseguidor".