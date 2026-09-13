Bezzecchi: "Si no quisiera este tipo de presión, me habría ido a trabajar al taller de mi padre"

El piloto de Aprilia salió de Mugello, hace siete grandes premios, como líder del Mundial con más de 100 puntos de ventaja, pero desde entonces Marc Márquez ha sumado cinco victorias y cuatro dobletes, culminando este domingo el 'sorpasso' al frente de la general, después de que el italiano se fuera al suelo en la 12ª curva de la carrera, antes de acabar la primera vuelta.

¿Qué pasó?, le preguntaron los periodistas italianos que se arremolinaban en torno al piloto. "Nada, me caí", trató de dar una imagen de entereza y calma. La procesión va por dentro.

El primer diagnostico que a uno le viene a la cabeza es que Bezzecchi no controló la temperatura del neumático, que estaba frío, pero "en realidad no, el neumático estaba listo, pero básicamente resbalé un poco antes de frenar entre la curva 12 y la 13 y no pude cerrar la línea perfectamente, y cuando intenté girar la moto, se me cerró delante", explicó.

Una caída que cierra el fin de semana de forma dramática para Aprilia y su chico estrella, pero al que Marco quiere sacar lo positivo. "Obviamente, la velocidad es algo positivo. Una muy buena clasificación el sábado (pole con récord), un muy buen sprint y una salida mejorada respecto a ayer", valoró.

"Ahora duele en el alma, es innegable, pero lamentablemente las cosas son así y no deberíamos centrarnos demasiado en lo negativo, sino en lo positivo", quiso despejar las nubes negras. "Por suerte, pronto estaremos en Austria, así que intentaremos trabajar estos días desde casa. Nunca hay que rendirse. Jamás", avisó.

"Intentaba hacerlo bien en la primera vuelta. Desafortunadamente, cometí bastantes errores", continuó respondiendo en torno a la caída que, esta vez, por fortuna, no le lesionó. "Parece que todo está bien. Claro, la adrenalina sigue a flor de piel, es parte del momento. Mañana por la mañana, al despertar, lo entenderé mejor, pero puedo asegurar que mi espalda está perfecta", tranquilizó. "Siempre me duele un poco más la rodilla, pero no creo que dependa de la caída".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Bezzecchi lideró el campeonato las siete primeras carreras, hasta Mugello. Desde ahí el mundial ha dado un vuelto espectacular. "Después de siete carreras, no pones las manos en ningún lado, ni siquiera después de 14. Esa es la cuestión. Al final, todavía quedan 30 carreras", en referencia a las 15 que restaban en ese momento, más las 15 sprint.

"Jamás pensé que después de las primeras siete carreras ya estaría metido en algún lío. Y estoy seguro de que Marc también lo está pensando ahora. Es evidente que Marc es un piloto experimentado, muy rápido, así que sin duda no es un rival fácil", reconoció.

"Ni siquiera Martín, porque todos recordamos que Jorge tiene la misma puntuación. Pero si hubiera sido fácil, todos lo habrían hecho. Y si no quisiera este tipo de presión, me habría ido a trabajar al taller de mi padre", descartó que la presión pueda con él. "En cambio, estoy tratando de ser un piloto, así que está bien. Hay que luchar contra estas cosas".

No solo Bezzecchi falló, le apuntaron, también los otros pilotos de Aprilia. "Mira, el nivel de todos los pilotos es altísimo. Te lo aseguro. Se nota en el esfuerzo que ponen y en las carreras que disputan. Eso está claro. Creo que nuestra moto es un producto muy competitivo. Obviamente, siempre está la típica discusión sobre qué moto es mejor y cuál es peor. Sinceramente, no sé cuál es mejor, cuál es peor".

Le insistieron si la Ducati era, ahora mismo, mejor moto. "No creo que nos hayamos alejado nunca de ellos. Es decir, no tuvieron que alcanzarnos. Creo que, para bien o para mal, el nivel siempre ha sido el mismo desde principios de año. Por supuesto, hemos tenido circuitos donde nos hemos adaptado bien y donde hemos hecho un trabajo fantástico. En mi opinión, en general hemos trabajado muy bien todos los fines de semana. Claro que a veces hay circuitos donde nos hemos adaptado mejor, ya sea al piloto o a la moto".

"Ahora mismo, tenemos que intentar superar este día, que, por desgracia, ha salido mal. Las cosas no salieron como yo quería. Tenemos que intentar sacar lo positivo de la situación, del fin de semana en general, de la buena suerte que ahora, inmediatamente, llega Austria. Así que tenemos un par de días para intentar dejar atrás este episodio, volver al trabajo y dar lo mejor de nosotros", zanjó Bezzecchi, ahora tercero de la general con 33 puntos menos de Márquez y Martín.