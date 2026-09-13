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MotoGP GP de San Marino

Márquez culmina su remontada en Misano, que asiste a la debacle de Bezzecchi

Marc Márquez culminó su heroica remontada en Misano, donde este domingo consumó su quinto doble del curso y asumió la batuta del Mundial ante un público destrozado por la enésima caída de Marco Bezzecchi.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Misano (Enviado Especial).- Cuando hace diez días colgó aquella foto con el torso desnudo, para mostrarle al mundo el estado de su brazo derechos el objetivo de Mar  Márquez era que los periodistas dejaran de referirse a su estado físico, de modo que él pudiera centrar sus energías en la pista. Con carreras como el Gran Premio de San Marino, nadie encontrará ningún motivo para preguntarle ni por el brazo, ni por el hombro. En Misano, la pista amiga de Marco Bezzecchi, el actual campeón le soltó al italiano un directo al rostro que veremos qué consecuencias acarrea para el corredor de Rimini y Aprilia, ambos tendidos en la lona en su propia casa.

La caída de Bezzecchi nada más arrancar, en la primera vuelta y cuando lideraba el pelotón, la maximizó Márquez, que tras un breve puso con Jorge Martín dio un tirón para irse directo hacia su quinto doblete de la temporada. Un resultado importantísimo desde todos los prismas, ya que le permite culminar una remontada estratosférica, gracias a una racha descomunal, de cinco dobletes en las siete últimas paradas del calendario.

La quinta posición de Jorge Martín recolocó al corredor de Ducati al frente de la tabla de puntos, en la que está empatado con el madrileño pero por encima de él, debido a la diferencia en el número de victorias. Esta es la primera vez este año en que el #93 manda en la clasificación, después de recuperar una desventaja de 102 puntos respecto del líder, en siete grandes premios. 

Alex Márquez completó el primer doblete de los hermanos catalanes en este 2026, después de que el muchacho de Gresini llegara desde atrás, y se deshiciera de Fermín Aldeguer (cuarto), a Pedro Acosta (tercero) y también a Martín, justo a mitad de carrera. 

La sexta posición fue para Raúl Fernández, ya a 18 segundos del ganador y sin poder contactar en ningún momento con el grupo delantero, a la vez que Fabio Di Giannantonio concluyó el séptimo, en un domingo terrible para la tropa de VR46, que asistió a los costalazos de Bezzecchi y de Pecco Bagnaia, que transita por su personal ‘via crucis’.

Enea Bastianini finalizó el octavo, por delante de Luca Marini, mientras que Fabio Quartararo completó el top ten. 

Clasificación Carrera MotoGP GP San Marino 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 27

41'13.013

       25
2 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 27

+0.657

41'13.670

 0.657     20
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 27

+2.326

41'15.339

 1.669     16
4 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 27

+6.027

41'19.040

 3.701     13
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 27

+14.021

41'27.034

 7.994     11
6 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 27

+18.252

41'31.265

 4.231     10
7 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 27

+20.581

41'33.594

 2.329     9
8 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 27

+20.858

41'33.871

 0.277     8
9 Italy L. Marini Honda 10 Honda 27

+22.911

41'35.924

 2.053     7
10 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 27

+23.229

41'36.242

 0.318     6
11 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 27

+23.905

41'36.918

 0.676     5
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 27

+28.031

41'41.044

 4.126     4
13 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 27

+28.927

41'41.940

 0.896     3
14 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 27

+31.792

41'44.805

 2.865     2
dnf France J. Zarco LCR 5 Honda 24

+3 Vueltas

37'26.700

 3 Vueltas   Accidente 1
dnf Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 16

+11 Vueltas

26'12.786

 8 Vueltas   Abandono  
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 5

+22 Vueltas

9'17.222

 11 Vueltas   Abandono  
dnf Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 5

+22 Vueltas

7'49.800

     Accidente  
dnf Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 2

+25 Vueltas

3'28.171

 3 Vueltas   Accidente  
dnf Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 1

+26 Vueltas

2'44.728

 1 Vuelta   Abandono  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 0

+27 Vueltas

1'07.298

 1 Vuelta   Accidente  
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Mira aquí la clasificación del campeonato del mundo:

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