Márquez culmina su remontada en Misano, que asiste a la debacle de Bezzecchi

Misano (Enviado Especial).- Cuando hace diez días colgó aquella foto con el torso desnudo, para mostrarle al mundo el estado de su brazo derechos el objetivo de Mar Márquez era que los periodistas dejaran de referirse a su estado físico, de modo que él pudiera centrar sus energías en la pista. Con carreras como el Gran Premio de San Marino, nadie encontrará ningún motivo para preguntarle ni por el brazo, ni por el hombro. En Misano, la pista amiga de Marco Bezzecchi, el actual campeón le soltó al italiano un directo al rostro que veremos qué consecuencias acarrea para el corredor de Rimini y Aprilia, ambos tendidos en la lona en su propia casa.

La caída de Bezzecchi nada más arrancar, en la primera vuelta y cuando lideraba el pelotón, la maximizó Márquez, que tras un breve puso con Jorge Martín dio un tirón para irse directo hacia su quinto doblete de la temporada. Un resultado importantísimo desde todos los prismas, ya que le permite culminar una remontada estratosférica, gracias a una racha descomunal, de cinco dobletes en las siete últimas paradas del calendario.

La quinta posición de Jorge Martín recolocó al corredor de Ducati al frente de la tabla de puntos, en la que está empatado con el madrileño pero por encima de él, debido a la diferencia en el número de victorias. Esta es la primera vez este año en que el #93 manda en la clasificación, después de recuperar una desventaja de 102 puntos respecto del líder, en siete grandes premios.

Alex Márquez completó el primer doblete de los hermanos catalanes en este 2026, después de que el muchacho de Gresini llegara desde atrás, y se deshiciera de Fermín Aldeguer (cuarto), a Pedro Acosta (tercero) y también a Martín, justo a mitad de carrera.

La sexta posición fue para Raúl Fernández, ya a 18 segundos del ganador y sin poder contactar en ningún momento con el grupo delantero, a la vez que Fabio Di Giannantonio concluyó el séptimo, en un domingo terrible para la tropa de VR46, que asistió a los costalazos de Bezzecchi y de Pecco Bagnaia, que transita por su personal ‘via crucis’.

Enea Bastianini finalizó el octavo, por delante de Luca Marini, mientras que Fabio Quartararo completó el top ten.

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