MotoGP

Márquez pone en valor el nivel de su rival por el título: "Martín es un auténtico talentazo"

El actual campeón del mundo de MotoGP desveló durante el pasado GP de Indonesia que su gran rival por el título, Jorge Martín, es un piloto que "me impresionó cuando pude ver sus datos al llegar a Ducati".

Germán Garcia Casanova

Editado: 18 oct 2026, 11:32

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Marc Márquez y Jorge Martín

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El campeón del mundo de MotoGP 2025 arrasó en su año de debut con el equipo oficial Ducati, una temporada en la que ganó 11 de los 17 primeros grandes premios disputados, y 14 de las primeras 17 sprint, para asegurarse matemáticamente el título en Japón, a cinco carreras del final, en ese momento con 541 puntos, 201 más que el segundo clasificado, Alex Márquez.

De los últimos cinco grandes premios del año, Marc solo puso completar la sprint de Indonesia, ya que el domingo Marco Bezzecchi le derribó al inicio de la carrera y tuvo que pasar por el quirófano al lesionarse el hombro que, a día de hoy, sigue causando problemas al #93.

Durante 2025, Márquez quiso poner en valor la dificultad que supuso pelear con su hermano Alex Márquez, que completó una temporada magistral para ser subcampeón, sumando, al final, 467 puntos, 78 menos que Marc (545), que no pudo disputar los últimos 173.

Este año, con la lesión en el hombro y el paso adelante de las Aprilia, Márquez no está gozando de la ventaja ni el dominio del pasado curso y, de hecho, solo ha podido liderar de forma circunstancial el campeonato.

Marc Márquez y Jorge Martín durante una carrera de esta temporada

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Al principio, Bezzecchi dominó la general y parecía que iba a arrasar, pero desapareció. Luego irrumpió el japonés Ai Ogura, al que muchos vieron luchando por el título, hasta que tiró la temporada por la borda haciendo motocross. También las prestaciones de Pedro Acosta han provocado grandes elogios por parte de sus rivales, incluido un Marquez que el próximo año lo tendrá en su propio box.

Estilos de pilotaje muy similares

El sábado del GP de Indonesia, Márquez logró una inesperada victoria sobre Jorge Martín, el piloto que más días lleva liderando el Mundial y al que pocos, hasta ahora, le otorgaban opciones a ser campeón del mundo. Un triunfo que colocó al de Ducati líder, por 24 horas, de la general.

Por la tarde, mientras daba sus explicaciones, un periodista italiano le formuló una curiosa pregunta a Marc: "Durante el año has hablado mucho de Bezzecchi, de Ogura, de Acosta, que será tu compañero, pero no hablas nunca de Martín".

A Marc, la pregunta le pilló por sorpresa a tenor de la cara que puso, abriendo los ojos, arqueando las cejas y tomando aire para respirar a fondo.

Cuando llegó a Ducati, Marc Márquez pudo ver los datos de todos los pilotos de la marca

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Para mi Martín es un piloto con mucho talento, un talentazo", fue lo primero que dijo el #93.

"La temporada pasada tuvo también un año muy complicado, de muchas lesiones. Pero cuando salté a Ducati (Gresini 2024) y tuve la posibilidad de ver los datos de todos los pilotos de la marca, Martín era de los que más me impresionaba, a nivel de cómo pilotaba y de lo que era capaz de hacer", continuó con sus explicaciones.

"Tiene un estilo de pilotaje muy similar al mio, muy a la frenada. Si que es verdad que él va muy descolgado de la moto, pero es un piloto que no se achanta, de los guerreros", definió al de Aprilia.

"A veces hay que tragarse el orgullo"

Sin embargo, ya puestos en materia, Marc quiso hacer una reflexión que, ya a estas alturas no sirve como consejo para el madrileño.

"El año que viene veremos", dijo. "Si hay la moto, como la ha tenido y la tiene, puedes hacer cosas. Pero si el año que viene no tiene la moto, por muy Martín, [Fabio] Quartararo o Márquez que seas, no puedes hacer nada", en referencia a la elección de Jorge, que fichó para los dos próximos años por Yamaha, ahora mismo la peor moto de la parrilla.

"Estamos en un deporte donde hay un mix de piloto-moto, moto-piloto, pero por eso ahí también tienes que ser hábil, egoísta y a veces tragarte el orgullo para buscar el mejor sitio, el que más te convenga", continuó el catalán. "Y cuando digo tragarte el orgullo, es bajarte el salario", como hizo el propio Marc dejando Honda en 2024, con un contrato de 20 millones, para irse sin cobrar a Gresini por la necesidad de poder volver a sentirse piloto y luchar por victorias y títulos.

Jorge Martín cree que pelear contra un piloto como Marc Márquez le hace mejorar

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Márquez me hace mejor"

El domingo, tras la victoria de Bezzecchi, el pleno de cuatro Aprilia en la meta y el podio (3º) de Martín, el madrileño recuperó, de nuevo, el liderato en solitario del campeonato, y tras la carrera, el mismo periodista le comentó las palabras de Marc a Jorge.

"Siempre se agradece que hable bien de ti alguien como Márquez. Para mi es un orgullo estar peleando por un título contra él", dijo el de Aprilia.

"Creo firmemente que Marc es quien me hace mejor, porque para poder ganarle tengo que sacar lo mejor de mi mismo. Espero poder seguir peleando con él muchos años más", concluyó.

A falta de cinco grandes premios para acabar la temporada, 185 puntos en juego, Martín lidera el Mundial con 355 puntos, dos más que Márquez y 46 más que Bezzecchi, tercero.

Si finalmente el GP de Qatar no se celebra, el Mundial se decidirá en cuatro fines de semana y con 148 puntos encima de la mesa, lo que dejaría al italiano casi fuera de combate y un mano a mano entre la efectividad demoledora de Márquez (6 victorias en las últimas 10 carreras) y la resiliencia de Martín.

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