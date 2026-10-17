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MotoGP GP de Australia

Horarios del GP de Australia de MotoGP: Phillip Island se despide, ¡ojo al cambio de hora!

El Mundial de MotoGP sigue con la pelea por el título al rojo vivo en un GP de Australia, del 23 al 25 de octubre, que supone la despedida de Phillip Island. Apunta los horarios (¡el domingo cambia la hora!) y cómo ver.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 17 oct 2026, 12:25

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Robert Cianflone / Getty Images

El Mundial de MotoGP llega a una de las citas más especiales de la temporada, que en este 2026 lo será aún más si cabe. Este fin de semana, del 23 al 25 de octubre, se disputa la tercera parada de la gira asiática, un Gran Premio de Australia, la prueba con la hora más complicada de todo el curso en España, que en esta ocasión supondrá la despedida de uno de los circuitos más queridos de todo el organigrama, Phillip Island.

Como llevamos contándote meses, y ya se ha confirmado de cara a 2027, el campeonato cambiará la sede de la cita oceánica, pasando en 2027 al circuito de Adelaida, una pista remodelada que actuará como trazado permanente en el centro de una ciudad. Sin embargo, Phillip Island, que a lo largo de la historia ha dado múltiples carreras preciosas, tendrá la oportunidad de despedirse por todo lo alto: con una pelea por el título apretadísima. Jorge Martín llega como líder de la general, pero con solamente dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez, mientras Aprilia y Ducati también pelean por el título de constructores.

Así, apunta los horarios de este fin de semana en Australia, con un recuerdo importante: ¡el domingo cambiará la hora, a las 3 de la madrugada volverán a ser las 2! A continuación, te ponemos el programa en Phillip Island con los horarios ya cambiados.

Horarios del GP de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island

Jueves 22 de octubre

Rueda de prensa

07:00h Viernes 23 de octubre

MotoGP FP1

01:45h - 02:30h Viernes 23 de octubre

MotoGP Práctica

06:00h - 07:00h Sábado 24 de octubre

MotoGP FP2

01:10h - 01:40h Sábado 24 de octubre MotoGP Q1 01:50h - 02:05h Sábado 24 de octubre MotoGP Q2 02:15h - 02:30h Sábado 24 de octubre Carrera Sprint MotoGP (13 vueltas) 06:00h

Domingo 25 de octubre

Warm Up MotoGP 00:40h - 00:50h (¡hora antigua!) Domingo 25 de octubre

Carrera MotoGP (27 vueltas)

04:00h (¡hora cambiada!)

El Gran Premio de Australia es, con diferencia, la cita de MotoGP más complicada para seguir desde España, al haber 9 horas de diferencia con nuestro país, y 10 a partir del domingo.

El viernes llegarán los primeros entrenamientos libres: la FP1, de 45 minutos, empezará a la 1:45 de la madrugada. La Práctica, que una vez más decidirá el pase directo a la Q2, será de 6 a 7 de la mañana.

El sábado, 24 de octubre, llegarán las primeras sesiones de relevancia. Tras la FP2 (01:10 - 01:40 horas), será el turno de la 18ª clasificación del año, con la Q1 a las 01:50 horas de la madrugada, y la Q2 a las 02:15h. Más tarde, a las 6 de la mañana, llegará la carrera al sprint que repartirá los primeros puntos (12-9-7-6-5-4-3-2-1), programada a un total de 13 vueltas a Phillip Island.

El domingo, 25 de octubre, será el día grande del Gran Premio de Australia, y apunta bien, porque no debes liarte. A las 0:40 horas de la noche será el turno del Warm Up, último entrenamiento del fin de semana, de 10 minutos. A las 3 de la madrugada será el cambio de hora en España, y volverán a ser las 2. Y a las 4 de la mañana, ya con la hora cambiada, será el momento de la carrera de MotoGP en Phillip Island, a un total de 27 vueltas.

Horarios de Moto2 y Moto3 en Australia (Phillip Island)

Además de los horarios de MotoGP, apunta también cuándo será cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de Australia en Phillip Island. ¡Ojo, habrá cambio de hora entre la categoría pequeña y la intermedia!

Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Phillip Island: viernes 23, de 00:00h a 00:35h

Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Phillip Island: viernes 23, de 00:50h a 01:30h

Práctica de Moto3 en Phillip Island: viernes 23, de 04:15 a 04:50h

Práctica de Moto2 en Phillip Island: viernes 23, de 05:05h a 05:45h

Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Phillip Island: viernes 23 a sábado 24, de 23:40h a 00:10h

Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Phillip Island: sábado 24, de 00:25h a 00:55h

Clasificación de Moto3 en Phillip Island: sábado 24, Q1 a las 03:45h y Q2 a las 04:10h

Clasificación de Moto2 en Phillip Island: sábado 24, Q1 a las 04:40h y Q2 a las 05:05h

Carrera de Moto3 en Phillip Island: domingo 25, a las 02:00h de la hora antigua (21 vueltas)

Carrera de Moto2 en Phillip Island: domingo 25, a las 02:15h de la hora nueva (23 vueltas)

Debes tener en cuenta que la hora cambiará en España entre las carreras de Moto3 y Moto2. La prueba de la categoría pequeña será a las 2 de la madrugada de la hora 'antigua', es decir, la actual. A las 3, volverán a ser las 2. Y a las 2:15 de la hora nueva, será el turno de la prueba de la categoría intermedia, antes de MotoGP.

Cómo ver por televisión en España el GP de Australia de MotoGP

El Gran Premio de Australia de MotoGP en Phillip Island se verá en directo por televisión, en español, únicamente a través de DAZN, que retransmitirá todo el fin de semana de carreras de todas las categorías, desde la rueda de prensa del jueves. Puedes ver los contenidos de la plataforma en sus aplicaciones y en plataformas como Movistar + y Orange TV, donde se encuentra el canal 'DAZN MotoGP'.

Recuerda también que el Mundial cuenta con su propia plataforma de streaming, el VideoPass, que es de pago pero cuyos comentarios son en inglés. Eso sí, también da acceso a extras, como el archivo histórico del campeonato.

Por último, nuestra web tampoco fallará esta vez: Motorsport.com estará presente en el circuito de Phillip Island para contarte todo lo que suceda, con la última hora desde allí.

Así es Phillip Island, sede por última vez del GP de Australia de MotoGP

El circuito de Phillip Island es uno de los más icónicos de todo el calendario de MotoGP, y uno de los más queridos, por pilotos y aficionados. La isla en la que está ubicado acogió carreras desde los años 20, aunque el trazado permanente no se construyó hasta 1956. Tras abandonarse en las décadas siguientes, se remodeló en 1985, y tras acoger al Mundial de Motociclismo en 1989 y 1990, tomó el relevo de Eastern Creek como sede del Gran Premio de Australia desde la temporada 1997.

Sin embargo, la edición de 2026 será la última en Phillip Island, por los problemas logísticos que presenta (de accesos, alojamientos, meteorología) y por el deseo de MotoGP de acercar la acción al centro de las ciudades, motivo por el que Adelaida se convertirá en la nueva sede desde 2027. El año que viene, también será la última visita de WSBK (que pasará a correr en The Bend Motorsport Park), aunque el circuito seguirá en uso gracias a los Supercars locales, pese al miedo existente de que pudiera convertirse en un campo de golf.

Valentino Rossi será por siempre el piloto con más victorias en Phillip Island, ocho (cinco en MotoGP, una en 500cc y dos en 250cc). Sin embargo, si contamos solo la categoría reina, sus seis triunfos fueron igualados por el héroe local, Casey Stoner, que venció en su casa de manera consecutiva entre 2007 y 2012. El siguiente en la lista es Marc Márquez, con cinco victorias, cuatro en MotoGP y una en Moto2. Tendrá la oportunidad de 'igualar' al mítico #27, aunque no todos sus triunfos sean con las motos pesadas.

Longitud del circuito de Phillip Island 4,45 km

Anchura del circuito de Phillip Island

13 metros Curvas del circuito de Phillip Island 12 (5 de derechas y 7 de izquierdas) Recta más larga del circuito de Phillip Island

900 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Australia?

El circuito de Phillip Island es una pista de longitud media si la comparamos con otros trazados del calendario de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Australia tendrán la misma distancia que las de Indonesia en la categoría reina: a 27 vueltas la prueba larga del domingo, y a 13 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 23 vueltas, y 21 en Moto3.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Australia 2026

Para el fin de semana de MotoGP en Phillip Island hay dos pilotos de MotoGP cuya participación está en duda. El primero es Joan Mir, que lleva dos grandes premios sin subirse a la Honda por un problema físico que no ha trascendido, y por el que está teniendo que guardar reposo absoluto -Aleix Espargaró le sustituyó en Indonesia, aunque no pudo terminar el GP-.

El segundo es Fermín Aldeguer. El murciano de Gresini se fracturó un dedo en Mandalika, y no se han anunciado plazos para su recuperación. Si finalmente no puede estar en Phillip Island, se espera que Iker Lecuona pueda sustituirle, habida cuenta de que ya ha terminado la temporada de WorldSBK con Ducati.

Equipo Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP26

Marc Márquez

Pecco Bagnaia

Aprilia RS-GP 2026

Jorge Martín

Marco Bezzecchi

KTM RC16 2026

Pedro Acosta

Brad Binder

Tech3 RC16 2026

Enea Bastianini

Maverick Viñales

Yamaha M1 2026

Fabio Quartararo

Alex Rins

Pramac Racing M1 2026

Jack Miller

Toprak Razgatlioglu

Honda

RC213V 2026

Luca Marini

¿Joan Mir?

Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Alex Márquez

¿Fermín Aldeguer?

Trackhouse RS-GP 2026

Raúl Fernández

Ai Ogura

Team LCR RC213V 2026

Diogo Moreira

Johann Zarco

Así llega el Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 a Australia

Pos Piloto Puntos 1 J. MartínAprilia 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 2 M. MárquezDucati 353 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 3 M. BezzecchiAprilia 309 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 4 A. OguraTrackhouse 259 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 5 P. AcostaKTM 258 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 6 F. Di GiannantonioVR46 245 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7 R. FernándezTrackhouse 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 8 A. MárquezGresini 172 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9 P. BagnaiaDucati 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 10 F. AldeguerGresini 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 11 E. BastianiniTech3 122 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 12 L. MariniHonda 108 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 13 B. BinderKTM 104 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 14 F. QuartararoYamaha 74 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 15 D. MoreiraLCR 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 16 F. MorbidelliVR46 59 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 17 J. ZarcoLCR 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 18 J. MirHonda 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - 19 J. MillerPramac 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 20 A. RinsYamaha 25 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 21 T. RazgatliogluPramac 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - 22 M. ViñalesTech3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - 23 I. LecuonaGresini 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - 24 A. FernándezYamaha 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - 25 P. EspargaróTech3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - 26 T. NakagamiHonda 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 27 S. ChantraHonda 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 28 C. CrutchlowLCR - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 J. FolgerTech3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 L. SavadoriTrackhouse - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 M. PirroGresini - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 A. EspargaróHonda - - - - - - - - - - - - - - - - -

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