MotoGP GP de Indonesia

Marc Márquez, designado mejor deportista español en 2025

El Consejo Superior de Deportes anunció que Marc Márquez recibirá el Premio Nacional del Deporte 2025 como mejor deportista masculino, tras conseguir su séptimo mundial de MotoGP.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 16 oct 2026, 11:38

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez ha sido galardonado como mejor deportista español masculino de todo 2025. Así lo ha ratificado el Consejo Superior de Deportes (CSD) en su fallo de los Premios Nacionales del Deporte, al elegir a español para entregarle el 'Premio Rey Felipe' por su actuación en la pasada temporada.

Aunque estamos en octubre de 2026, es ahora cuando se están anunciando los mejores deportistas nacionales del pasado curso. Y no ha habido dudas en categoría masculina. El de Cervera protagonizó una de las mejores actuaciones de la historia del deporte para volver a lo más alto, al conseguir de manera incontestable su noveno título mundial de motociclismo, el séptimo en MotoGP.

Así, Márquez dejó atrás todo el calvario de lesiones que llevaba viviendo desde que se fracturó por primera vez el hombro derecho, en Jerez en 2020. En dicho proceso, el catalán dejó Honda, su marca de toda la vida en la categoría reina, para poner rumbo a Ducati. Allí, un año en Gresini (2024), con una moto satélite, la complicada GP23, le sirvió para volver a vencer carreras y, sobre todo, posicionarse para dar el salto al equipo oficial de la casa de Borgo Panigale.

Ya vestido de rojo, el ilerdense completó un año de ensueño, en el que fue absolutamente dominador, ganando el título en el GP de Japón, a varias carreras del final. La temporada, en la que su hermano Alex Márquez fue subcampeón del mundo, solamente se vio enturbiada porque, tras tener el título ya en el bolsillo, volvió a lesionarse en la siguiente cita, el GP de Indonesia, al ser embestido por Marco Bezzecchi.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez se perdió el final del curso, sufriendo un nuevo daño en el hombro derecho. Tras una nueva operación en este 2026, el #93 ha estado trabajando para intentar mantener su mejor versión pese a sus problemas físicos. Algo que está consiguiendo: a falta de cinco grandes premios para la conclusión de la presente temporada, el de Lleida es segundo del Mundial de Pilotos, a apenas dos puntos del líder, Jorge Martín.

Pese a que su principio de año fue complicado, y a que llegó a estar a 102 unidades del liderato en el GP de Italia, entonces ocupado por Marco Bezzecchi, Márquez ha superado todas sus limitaciones para volver a brillar. El multicampeón lleva cinco dobletes de victorias (sprint y carrera larga) en lo que va de curso, y muchos le consideran el máximo favorito para acabar doblegando al campeón de 2024, al manillar de la Aprilia. Las pruebas de Phillip Island, Sepang, Losail (si se disputa), Portimao y Valencia dictarán sentencia.

En cuanto a los Premios Nacionales del Deporte, Márquez ha sido galardonado junto a Iris Tió, mejor deportista femenina. La catalana, nadadora artística, destacó enormemente en el Mundial de 2025, ganando cuatro medallas. La española fue campeona del mundo en solo libre y dúo libre, además de lograr el bronce en solo técnico y equipo técnico.

No es la primera vez que un deportista relacionado con el motor es designado como el mejor español del año, en unos premios que se dan desde 1982. De hecho, el propio Márquez ya lo fue en 2014, cuando logró su segundo título de MotoGP, empezando la temporada con 10 victorias consecutivas. En motociclismo, también lo ganaron Jorge Martínez 'Aspar' en 1987 (año en el que fue campeón de 80cc, la segunda de sus cuatro coronas) y Jorge Lorenzo, en 2010 (cuando ganó su primer entorchado en la clase reina).

El automovilismo español también ha sido premiado por el CSD. Carlos Sainz Cenamor fue el mejor deportista nacional en 1990, cuando se proclamó por primera vez campeón del mundo de rallies. Fernando Alonso lo fue también en 2005, tras lograr su primer título en la Fórmula 1.

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