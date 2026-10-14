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Los pilotos de MotoGP ven con recelo viajar a Oriente Medio para disputar el GP de Qatar

El campeonato del mundo mantiene la fecha del 8 de noviembre para se lleve adelante el GP de Qatar, la vigésima cita de la temporada, un viaje que genera dudas a la mayor parte de los pilotos de la parrilla.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 14 oct 2026, 14:00

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La carrera nocturna de Qatar es de las más emblemáticas del calendario

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pasan las semanas y MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), la empresa promotora del campeonato del mundo, mantiene en su calendario de esta temporada el Gran Premio de Qatar. Inicialmente, la emblemática carrera nocturna que se celebra en Losail, estaba programada para el fin de semana del 10 al 12 de abril, el cuarto evento del el arranque, en Tailandia, y el paso por Brasil y Estados Unidos.

Sin embargo, el conflicto bélico que estalló entonces en la zona de Oriente Medio, y que todavía se mantiene latente, obligó a retrasar el gran premio a la parte final del curso, los días 6 a 8 de noviembre. Eso supuso retrasar las citas en Portimão y Valencia una semana sobre el plan inicial, circunstancia que llevará al certamen a terminar, en Valencia, más tarde que nunca, el último día de noviembre.

Desde MGPSEG se ha transmitido en todo momento la intención de llevar a cabo la carrera en Losail. Y no solo eso, sino que el Gran Premio de Qatar figura como la segunda parada del calendario provisional de 2027, anunciado el pasado 25 de septiembre. Según la agenda, la carrera del año que viene se disputará el 14 de marzo, dentro de cinco meses.

Cuando queda menos de un mes para que las motos salgan a pista en el trazado a las afueras de Doha, Carlos Ezpeleta, CEO adjunto de MotoGP, aseguró el fin de semana pasado, desde Indonesia, que por el momento no hay contramarcha. "Estamos siguiendo de cerca la situación. Tenemos previsto viajar a Qatar pero, obviamente, la seguridad y el bienestar de todo el personal y de los aficionados es nuestra máxima prioridad. Seguimos monitoreando los acontecimientos", dijo el ejecutivo, algo menos contundente de lo que estuvo en las últimas citas antes de dar el salto hacia la gira asiática.

Los pilotos opinan

Estos días, en Lombok, Motorsport.com preguntó a los pilotos cuál era su opinión sobre la posibilidad de ir a correr a Qatar. "No quiero expresar opiniones que puedan meterme en problemas", dijo Francesco Bagnaia, piloto oficial de Ducati. "Sin embargo, si nuestra seguridad es realmente una prioridad, entonces todos los aspectos deben considerarse cuidadosamente", sugirió. "Si las condiciones no son las adecuadas, creo que vale la pena esperar antes de tomar una decisión", aconsejó el turinés.

La otra cara de la moneda fue Fabio Quartararo, que no mostró ninguna inquietud ante la posibilidad de viajar a una zona en conflicto. "No me preocupa ir a Qatar. La verdad es que será una carrera más, una que ya estaba programada; no es algo que me quite el sueño. Si la Fórmula 1 va –la carrera está programada para el 29 de noviembre–, nosotros también tendremos que ir", dijo el francés de Yamaha.

Sin embargo, además del plano personal, existe una vertiente deportiva. El campeonato se está jugando en un pañuelo, con Jorge Martín y Marc Márquez separados por solo dos puntos. Si no se corre en Qatar, habrá solo cuatro grandes premios y 148 puntos por disputarse, 37 menos que si se disputa la carrera.

Marc Márquez, que ganó el año pasado en Qatar, alega que "vida solo hay una y carreras hay muchas"

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"En el plano deportivo a mi no me afecta, ni bien ni mal. Es lo mismo para todos, no es algo que pueda controlar que vayamos o no, porque no es decisión mía", respondió Martín a Motorsport.com, al ser preguntado por su preferencia.

"Puede ser una carrera en la que gane y sume 37 puntos; o puede ser que me caiga y no sume ninguno. Es especular mucho, y es imposible saber qué puede pasar y qué influencia puede tener. No quiero gastar energía en ese tema", añadió el de Aprilia.

Márquez, segundo de la general y que lucha por su décima corona, fue un poco más allá y empleó una frase que ya utilizó cuando se lesionó de gravedad en 2020 y admitió haberse equivocado al reaparecer tan pronto, apenas cuatro días después de operarse el brazo. "Prefiero no opinar de momento, pero tengo muy claro que la vida es una, y carreras, hay muchas", expuso el de Ducati.

El que tiene menos margen para perder puntos de los tres que teóricamente están en la batalla por la corona es Marco Bezzecchi, que circula el tercero en la tabla general, a 46 puntos de Martín y a 44 d Márquez. Con 185 puntos en juego, todavía tiene opciones de reengancharse en la batalla por la corona, algo más difícil si el cómputo global del botín que se entrega queda reducido a 148 puntos, en caso de que no se viaje a Qatar.

Motorsport.com entiende que los pilotos están en contacto en torno a este tema, y también que mantienen un gran hermetismo sobre qué porcentaje de ellos prefiere una u otra posibilidad, a la espera de conocer cuál será el próximo movimiento del campeonato, que por cuestiones evidentes debe precipitarse pronto.

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