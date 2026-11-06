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Márquez: "Si tu hermano se juega un Mundial y le tiras la moto a ver qué pasa, entonces eres un mal hermano"

Marc Márquez argumenta las razones que llevaron a su hermano, Alex, a no buscar un adelantamiento en Sepang, el domingo pasado, en una maniobra que podría haber puesto en riesgo su posición dominante al frente del campeonato.

Germán Garcia Casanova

Editado: 6 nov 2026, 8:00

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Marc Márquez este jueves en Qatar

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez llegó tarde a Doha, de los últimos en hacerlo, pero cuando apareció en el circuito no dejó de atander amablemente a los medios, lanzando un montón de jugosas declaraciones, algunas acusadoras, como cuando señaló directamente a Aprilia para dejar claro que, de momento, este Mundial "lo han perdido ellos", y otras bromeando, como cuando argumentó que si tu tienes un hermano en la pista que se está jugando el título y "le tiras la moto para adelantarle, no eres un buen hermano, llámale y pídele perdón".

El de Cervera, saldrá a la pista este viernes, en Losail, con un cojín de 44 puntos sobre Jorge Martín, que sigue tocado por la lesión que arrastra en su muñeca derecha; y con 66 puntos sobre Marco Bezzecchi, el tercero de la general: "Me sé los números, tengo que hacer ocho más que uno y 30 más que el otro", en referencia al italiano y el español de Aprilia, respectivamente.

Un colchón que le permite estar tranquilo, y que podría ser mucho menos de no haberse impuesto en Malasia. Allí, en la carrera larga, el de Ducati superó en la arrancada a su hermano, que se había anotado la pole position. Si dejamos al margen un momento en el primer giro, Alex nunca hizo amago de intentar adelantar a Marc, para terminar perdiendo la segunda posición, que finalmente fue a parar a manos de Pedro Acosta.

Tras firmar su tercer podio en lo que va de temporada, el piloto de Gresini confirmó que al día siguiente pasaría por el quirófano para que le quitaran la voluminosa placa que le sujetaba la clavícula derecha y resolver los problemas que arrastraba en el hombro, a raíz del tremendo accidente que sufrió en Montmeló. Como consecuencia de la intervención, el #73 no correrá en Qatar, donde Márquez ya sabe que no contará con nadie que le guarde la espalda.

"Cuando tienes velocidad no te hacen falta escuderos, ni ordenes de equipo, ni nada", soltó Márquez, este jueves, desde Losail, donde llegó justo a tiempo para presentarse a la rueda de prensa oficial, tras coger el último vuelo disponible que se lo permitía.

Ante su primera bola de campeonato, el catalán mostró mucha cautela, y convino que la mejor estrategia es la de tratar de fabricarse una opción más clara para las dos últimas paradas del calendario, en Portugal y Valencia. Allí, seguramente, volverá a competir Alex, quien, a ojos de su hermano mayor, en Sepang hizo aquello que haría cualquiera en su posición.

"Alex ha hecho un gran trabajo esta segunda parte de la temporada, en las últimas carreras. Sobre todo, si tenemos en cuenta cómo estaba físicamente. En Malasia, él miraba por sus intereses y supo dosificar el riesgo. Para eso están los hermanos", argumentó Márquez, antes de ir un poco más allá: "Si tu hermano se está jugando un Mundial, no le vas a tirar la moto a ver qué pasa. Y menos aún, porque los dos corremos en Ducati. Si lo haces, entonces es que eres un mal hermano, tienes que llamarle y pedirle perdón".

Márquez sabe que está solo en la pelea contra Aprilia, habida cuenta de que los otros integrantes de la parrilla que se darán cita en Losail, subidos a una Desmosedici, o no quieren o no están en condiciones de echarle un cable: Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio ya han dejado claro que ellos se centran en sus objetivos; Fermín Aldeguer e Iker Lecuona no parecen estar en condiciones de pelear en las mismas latitudes en las que lo hará él, y se hace difícil imaginarse a Franco Morbidelli jugando a su favor.

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