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MotoGP GP de Qatar
Bagnaia: "¿Un final digno? Hemos conseguido que la Ducati sea la mejor moto, eso nunca nos lo podrán quitar"
Pecco Bagnaia respondió a las palabras del CEO de Ducati, Claudio Domenicali, que dijo que al piloto no le falta nada y que espera que su etapa de rojo se cierre con un resultado a la altura.
Germán Garcia Casanova
Editado: 5 nov 2026, 17:12
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pecco Bagnaia sigue descontando los grandes premios para dar por terminada su etapa en Ducati, tras lo cual pondrá rumbo a Aprilia. La próxima cita será el Gran Premio de Qatar, tras una visita a Malasia que fue un duro varapalo para él. El italiano esperaba que, en mitad de sus problemas, la visita a Sepang fuera un salvavidas para él, como en 2025, pero nada más lejos de la realidad: aunque terminó sexto en la sprint del sábado, solo pudo ser 13º en la carrera larga del domingo.
La frustración, ya no de este año sino de arrastrar el no dar con la tecla en dos temporadas completas, hizo que acabara la cita de Malasia con unas crípticas declaraciones que levantaron polvareda. "Mis problemas no se pueden resolver con cambios en la configuración. En Japón, el año pasado, pude utilizar algo que hoy ya no está, lo cual me permitió volver a pilotar como debía. Y, de hecho, no ha vuelto a estar más desde la siguiente carrera. No daré más detalles", soltó para terminar el fin de semana.
Davide Tardozzi, team manager de Ducati, dijo después que no sabía a qué se refería, y Claudio Domenicali, CEO de la marca con sede en Bolonia, abordó la cuestión en el EICMA celebrado en Milán. "Sigo pensando que a Pecco no le falta nada, ni talento ni relación con el equipo, y no hemos conseguido encontrar la clave de este enredo que se ha atascado un poco. Me gusta recordar al Pecco de 2022 y de 2023, pero también las 11 carreras que ganó en 2024. Es un chico al que le tengo un cariño extraordinario".
"A veces, sin embargo, las cosas son así y uno se queda atascado. Ojalá pudiéramos conseguir un buen resultado en Qatar, o en Portimao o en Valencia. Sería sin duda la mejor manera de poner un final digno a esta preciosa historia, que nos ha dado a él y a nosotros dos títulos mundiales", comentó el dirigente.
Recuerda:
MotoGPDomenicali: "A Bagnaia no le falta nada, sigo esperando un final digno de esta preciosa historia"
Bagnaia atendió este jueves a los pocos medios desplazados a Losail. Motorsport.com le trasladó las palabras de su aún jefe, y el turinés contestó, indicando que, a su juicio, no hace falta un gran resultado para cerrar dignamente una etapa vestido de rojo de la que está muy orgulloso.
"Un final digno no se reduce solo al resultado. Es obvio que tener un buen fin de semana puede animarnos más, pero nada restará valor a lo que hemos hecho. Hemos conseguido dos títulos mundiales y grandes resultados. Hemos conseguido que la Ducati sea la mejor de la parrilla. Y estoy seguro de que nadie nos podrá quitar eso jamás. Está claro que, cuando las cosas no salen bien, es más difícil seguir adelante en armonía, pero lo hecho forma parte de la historia y siempre seguirá formando parte de ella", empezó diciendo.
Pensando ya en el fin de semana, Bagnaia trató de ser algo optimista por cuánto le gusta la sede del GP de Qatar y porque el asfalto es parecido al de Brno, donde este año ha logrado hasta la fecha su única victoria, en la carrera al sprint.
"Me encanta este circuito. El trazado siempre me ha favorecido y, además, para la Ducati es uno de los mejores trazados. El asfalto parece similar al de Brno, así que quizá tenga menos problemas de agarre. Y estoy bastante seguro de que, si trabajamos bien con el equipo, quizá podamos asegurarnos un puesto entre los seis primeros. Ya veremos".
"El asfalto es el aspecto principal. Pero creo que, dado lo mal que nos fue la carrera del pasado fin de semana, quizá estemos más motivados para hacerlo mejor, porque creo que nadie quiere en absoluto tener este tipo de problemas durante un gran premio. La carrera del domingo en Sepang también fue un desastre, así que todos nos estamos esforzando por entender cómo mejorar".
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
En cuanto a la difícil situación que rodea la visita a Qatar, lo cierto es que el #63 se mostró tranquilo: "Es exactamente como me lo esperaba. Es cierto que estaba un poco preocupado. No puedo ocultar lo que siento al haber llegado aquí. Pero he decidido depositar toda mi confianza en Dorna, en los organizadores, en la IRTA y en el Gobierno de Qatar. Creo que todos están trabajando por nuestra seguridad. Nos han proporcionado casi todo lo que habíamos pedido".
"Tenemos que trabajar juntos. Es mejor trabajar juntos. Creo que es lo correcto. Esperaba que el ambiente en el paddock fuera el de siempre. Pienso que aquí no hay que temer un bombardeo. El único temor que podemos tener es que cierren el aeropuerto. Pero confío en ellos. Y quiero seguir así".
Por último, volviendo a sus misteriosas declaraciones de Sepang sobre lo que faltaba en su Desmosedici, Bagnaia no solo no se mojó, sino que aumentó las preguntas al respecto: "No tengo resultados destacables que puedan llevar a los medios a hablar de mí, así que necesito otra forma de hacerlo. Y fue una buena elección, porque siguen hablando mucho de ello. Así que ha funcionado bien", concluyó.
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