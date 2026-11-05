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MotoGP GP de Qatar

Márquez: "Cogí el último avión con el que podía llegar y me iré con el primero que salga"

Marc Márquez, que en Qatar dispone de la primera oportunidad de revalidar el título de MotoGP, se marca como prioridad fabricarse un panorama más favorable para coronarse en Portugal o Valencia.

Germán Garcia Casanova

Editado: 5 nov 2026, 17:51

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Marc Márquez junto al trofeo de MotoGP este jueves en Losail

Foto de: Motorsport.com

Doha (Enviado Especial).- Como respondió Marc Márquez a la primera pregunta que le hicieron los periodistas en la rueda de prensa oficial, el actual campeón del mundo hubiera preferido estar en cualquier otro lugar antes que en Losail, donde, paradójicamente, este domingo puede alcanzar su octavo título de MotoGP, el décimo del total que acumula.

Forzado a viajar a Qatar para no ser penalizado, económica y deportivamente, el piloto de Ducati se las apañó para llegar lo más tarde posible a Doha, donde espera pasar el menor tiempo hasta el domingo antes de volar de regreso a Europa. Eso, independientemente de si se proclama campeón, una posibilidad real pero difícil: tiene que sumar 30 puntos más que Jorge Martín y ocho más que Marco Bezzecchi.

De lograrlo, completaría una de las remontadas más relevantes de la historia del deporte, una pena que se tuviera que celebrar en un sitio en el que no le hace ninguna gracia estar. "Me gustaría estar en otro sitio, la verdad. Por eso cogí el ultimo avión con el que podía llegar, y me iré con el primero que pueda, el domingo", dijo, delante de las cámaras.

"Este circuito no es el idílico para celebrar el título. A los latinos nos gusta más tipo Valencia, o Portimão. Pero intentaremos hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos y sumar, que es lo más importante", añadió el de Ducati.

Desde que se operó del hombro, el domingo del Gran Premio de Francia, Márquez se ha ido construyendo, carrera a carrera, la posición de privilegio que ocupa en este instante, y que parecía inverosímil hace cuatro meses. Sin embargo, el español no es de esos que se deja confundir por sus hazañas, por más llamativas que sean, y es consciente de que, si tiene el Mundial tan cerca, no es solo por sus méritos, sino por el bajón de sus rivales.

"Me sé las cuentas, lo que tendría que pasar [para alcanzar el título], pero lo veo lejos. Tienen que pasar muchas cosas, y sería un error pensar en ello, porque te puede entrar el ansia", reflexionó el catalán, que otorga tanta importancia a su trabajo y al que ha hecho Ducati, como a la oportunidad que perdió Aprilia: "Para mí, los momentos clave han sido los ceros que sumó Aprilia. Yo lo hice lo mejor que pude, pero para recuperar 100 puntos tienes que aprovechar la oportunidad que te dan. El título lo han perdido ellos", remarcó.

En la que puede ser la carrera que le permita revalidar el título, el corredor de Cervera (Lleida) no piensa cambiar su hoja de ruta, ni tampoco el punto de vista a nivel estratégico. De entrada, habrá que ver si tiene la velocidad que, en Malasia, la semana pasada, encontró nada más salir a la pista, el viernes. "La mentalidad es la de siempre, pensar que el rival estará más fuerte que nunca y, si está flojo, pues un regalo que te llevas. Yo saldré como en Malasia, a tope y buscando los límites. Luego, el fin de semana nos pondrá en nuestro sitio", argumentó el #93.

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