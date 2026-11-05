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MotoGP GP de Qatar

Martín: "Mi objetivo no es retrasar el alirón de Márquez, es llevar la pelea hasta Valencia"

Jorge Martín tratará de completar el GP de Qatar de MotoGP con un objetivo claro: evitar el alirón de Márquez y llevar la pelea por el título a Valencia. El de Aprilia pasará un control médico el viernes por la mañana, pero disputará la FP1.

Germán Garcia Casanova

Editado: 5 nov 2026, 16:38

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Asif Zubairi

Nuevo intento para Jorge Martín. El campeón del mundo sigue afectado por la fractura sin desplazamiento del radio distal de la mano derecha que sufrió en Phillip Island, tras tener que retirarse pese a intentar disputar el GP de Malasia. El campeón del mundo de 2024 recibió entonces el 'apto' de los médicos, pero tras unas pocas vueltas en los entrenamientos de viernes y sábado, se bajó de la moto antes de la Q1, no pudiendo evitar que Marc Márquez le dejara atrás en la pelea por el título.

El de San Sebastián de los Reyes volvió a casa y en estos días ha estado trabajando para llegar en mejores condiciones al Gran Premio de Qatar, donde Márquez puede ser ya campeón si le saca 30 puntos, habiendo 37 en juego.

El español no pasó revisión con el doctor Ángel Charte este jueves en su llegada a Losail, pero en la práctica tiene un 'fit to review'. Aprilia confirmó que el viernes, antes de los Libres 1, pasará un control médico rápido, pero eso en ningún caso impedirá que salga a la primera sesión del fin de semana, tras la cual habrá que volver a valorar de nuevo su estado físico tras subirse a la RS-GP.

En su desembarco para el tenso GP de Qatar, por la situación política en Oriente Medio y la guerra entre Estados Unidos e Israel, de una parte, e Irán, de la otra, 'Martinator' explicó que su estado físico ha mejorado en los últimos días, aunque habrá que esperar para ver cómo está exactamente.

"Estoy mejor. He trabajado mucho estos días para llegar en la mejor condición posible. Hay que ver ahora cuánto hemos avanzado en la moto, hasta dónde me limita. Pero ya dije en Malasia que iba a intentar correr en Qatar, y aquí estoy. Lo voy a volver a intentar, y ya veremos durante el fin de semana hasta dónde puedo llegar", empezó diciendo a los pocos medios desplazados, entre los que estaba Motorsport.com.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Asif Zubairi

Preguntado sobre si tiene más esperanzas en Losail de las que tenía en Sepang, Martín fue tajante: "Sí, muchas más. Siento que Malasia, obviamente lo quería intentar, pero fue muy forzado. Era muy pronto con la lesión. Mentalmente también sentía que no quería estar allí, estaba sufriendo mucho, e hicimos bien en parar. Creo que fue lo más inteligente para mi recuperación".

"Y ahora me encuentro mucho mejor. Hay que probarlo sí o sí, sabemos que en este deporte todo puede pasar. Y yo voy a estar ahí por si, se da alguna oportunidad, estar para cogerla", prosiguió.

Martín tiene claro su objetivo respecto a la ya difícil pelea por el título mundial: "Marc ya es el único que puede ganar o perder este Mundial. Al final mi objetivo no es retrasar su celebración, mi objetivo es llevar la pelea hasta la última carrera. Por eso estoy aquí, porque quiero seguir luchando por este campeonato, y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para hacerlo".

Con todo, Martín mantiene la calma y tranquilo pese a su situación: "He tenido que aprender y madurar a la fuerza, con palos. Volver aquí seguramente no es fácil, pero no hay otra cosa. Si algo he aprendido estos años es a aceptar lo que te pasa. Y sea bueno o malo, hay que aceptarlo, aprender, y es lo que intento hacer", remachó.

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