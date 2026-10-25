MotoGP GP de Australia

Para Márquez, las condiciones de la pista eran "aceptables" pese a cancelarse el GP de Australia

Márquez y Ducati explican su punto de vista sobre la cancelación del Gran Premio de Australia en una fase decisiva del campeonato.

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Editado: 25 oct 2026, 10:03

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Marc Márquez considera que las condiciones de la pista en Phillip Island eran "aceptables" para correr este domingo, y sugiere que el Gran Premio de Australia podría haberse celebrado con seguridad si el helicóptero médico hubiera podido volar.

La carrera de MotoGP del domingo en se suspendió tras varios retrasos, ya que las fuertes lluvias redujeron la visibilidad e impidieron que el helicóptero médico pudiera operar. Aunque MotoGP cuenta con una ambulancia de reserva en la mayoría de los circuitos en caso de accidentes graves, la distancia entre Phillip Island y Melbourne, en el continente oceánico, hacía necesario un helicóptero para garantizar que cualquier piloto lesionado pudiera ser trasladado rápidamente al hospital designado.

Phillip Island sufrió el domingo fuertes lluvias y vientos de gran velocidad, tal y como se había pronosticado, después de que las sesiones del viernes y el sábado se hubieran completado sin interrupciones.

Sin embargo, Márquez afirmó que el tiempo no había hecho que el circuito en sí fuera inseguro, tras evaluar las condiciones durante dos vueltas de demostración detrás del coche de seguridad después de que la carrera fuera cancelada.

Mira:

"Por supuesto, me da pena por todos los aficionados de Phillip Island, porque Phillip Island no se merecía que se cancelara su última carrera", declaró en la retransmisión oficial de MotoGP.

"Las condiciones eran aceptables, pero, por desgracia, el helicóptero médico no estaba listo para volar, por lo que [la cancelación] se debió a motivos de seguridad".

"Lo siento mucho por todos vosotros (los aficionados). Estábamos preparados como pilotos para correr, pero hoy no hemos podido. Gracias por apoyar MotoGP".

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: William West / AFP vía Getty Images

La cancelación pone fin prematuramente a la etapa de Phillip Island como sede de MotoGP del GP de Australia, ya que el popular circuito de 4,4 km será sustituido el año que viene por un circuito urbano renovado en Adelaida.

"Guardo muy buenos recuerdos", afirmó Márquez. "La pole position de ayer fue una vuelta excelente, y la victoria de 2024 en la carrera principal. Por eso, Phillip Island siempre seguirá siendo uno de mis circuitos favoritos".

Márquez se hizo con el liderato del campeonato en la carrera sprint del sábado tras una épica batalla con Jorge Martín, que más tarde sufrió una caída en la vuelta 8.

El piloto de Aprilia se fracturó el brazo en el accidente y fue declarado no apto para correr, lo que significa que Márquez casi con toda seguridad habría ampliado su ventaja este domingo en el mundial si el gran premio no se hubiera cancelado.

Así queda todo:

El director de Ducati, Davide Tardozzi, admitió que las condiciones de lluvia habrían favorecido a Márquez, que se hizo con la pole position con una ventaja de 1.5s tras las lluvias caídas durante la noche del sábado, pero respaldó la decisión de cancelar la carrera por motivos de seguridad.



"Para Ducati, es obvio que hemos perdido una oportunidad", afirmó.

"En estas condiciones, Marc era el favorito, pero la seguridad es lo primero. No hay helicóptero y las condiciones no son buenas".

"Marc sabía que podía ganar y sumar 25 puntos, pero la seguridad es lo primero, insisto".

"Lo primero en lo que siempre pensamos en Ducati es en la seguridad de los pilotos. Y eso está por encima de todo: el deporte, los negocios y cualquier otra cosa. Personalmente, ya perdí la carrera de un piloto aquí con [Carl] Fogarty, así que no quiero volver a ver algo así".

"Y si la decisión es que, por seguridad, tenemos que retirarnos, tendremos que hacerlo de nuevo. Creo que perdemos una oportunidad, pero la seguridad está por encima del deporte".

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