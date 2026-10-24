Crónica de carrera

MotoGP GP de Australia

Márquez da un golpe al Mundial de MotoGP en Phillip Island

Marc Márquez puede haberle dado un buen golpe al Mundial de MotoGP, al llevarse este sábado su noveno triunfo del año al sprint, en una prueba en Phillip Island marcada por la dura caída de Jorge Martín, trasladado el centro médico.

Oriol Puigdemont

Editado: 24 oct 2026, 4:38

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Marc Márquez no falla en Australia

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Phillip Island (Enviado Especial).- Marc Márquez hizo buena la apocalíptica pole position que logró por la mañana, por más que Martín no se lo puso nada fácil hasta que se fue al suelo, superado el ecuador (vuelta 8), y mientras mantenía un explosivo duelo por el triunfo con el actual campeón. Tras pasarse y repasarse hasta en cinco ocasiones, el de Aprilia perdió el tren delantero de su moto al entrar en la curva 8 del trazado australiano, un viraje muy rápido que trazaba a más de 170 kilómetros por hora en el momento del percance. El #89 rodó por la tierra y dio varias volteretas antes de quedarse de rodillas, a la espera de la llegada de los comisarios de pista, que lo retiraron en camilla y lo trasladaron al centro médico, de donde se esperan noticias.

Sin su principal rival, tanto para la sprint como para la corona, Márquez rodó sin forzar demasiado, con su hermano Alex a una distancia prudencial, por más que en ningún momento estuvo en disposición de meterle la ruda. La combinación de resultados provoca que el #93 recupere la batuta de la tabla general, que ahora comanda con diez puntos de ventaja sobre Martín.

El podio lo cerró Fabio Di Giannantonio, que completó un pleno de Ducati que sobre el papel no se esperaba, habida cuenta de la teórica superioridad de la Aprilia en este trazado.

El cuarto en cruzar la meta fue Marco Bezzecchi, que perdió posiciones en la arrancada y que se vio el 12º, antes de culebrear por entre el pelotón para terminar minimizando los daños. El último adelantamiento de Bezzecchi fue a Pedro Acosta, el quinto, que volvió a defender el papel de KTM en un fin de semana complicado para el constructor austríaco. Ai Ogura fue el sexto, aunque ya a más de seis segundos del ganador, mientras que Brad Binder finalizó el séptimo. Jack Miller, el héroe de la afición local, concluyó el octavo, a la vez que Diogo Moreira, décimo, fue el único corredor de Honda en terminar, después de las bajas de Joan Mir, que sigue lesionado; y Luca Marini, aquejado de un virus, y del abandono de Johann Zarco, a las primeras de cambio, por culpa de una avería.

El top ten lo cerró Iker Lecuona, que cumplió como de costumbre en su papel de sustituto de Fermín Aldeguer en la escudería Gresini.

Clasificación Sprint MotoGP GP de Australia 2026:

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

19'09.411

12 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+0.323

19'09.734

0.323 9 3 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+0.590

19'10.001

0.267 7 4 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 13

+1.074

19'10.485

0.484 6 5 P. Acosta KTM 37 KTM 13

+3.689

19'13.100

2.615 5 6 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 13

+6.146

19'15.557

2.457 4 7 B. Binder KTM 33 KTM 13

+7.433

19'16.844

1.287 3 8 J. Miller Pramac 43 Yamaha 13

+7.782

19'17.193

0.349 2 9 D. Moreira LCR 11 Honda 13

+10.722

19'20.133

2.940 1 10 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 13

+10.773

19'20.184

0.051 11 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+11.215

19'20.626

0.442 12 E. Bastianini Tech3 23 KTM 13

+11.437

19'20.848

0.222 13 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+11.568

19'20.979

0.131 14 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 13

+18.277

19'27.688

6.709 15 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 13

+37.945

19'47.356

19.668 dnf R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 8

+5 Vueltas

13'49.668

5 Vueltas Abandono dnf J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

+6 Vueltas

11'08.358

1 Vuelta Abandono dnf M. Viñales Tech3 12 KTM 6

+7 Vueltas

10'40.115

1 Vuelta Abandono dnf J. Zarco LCR 5 Honda 3

+10 Vueltas

6'17.953

3 Vueltas Abandono dnf P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 2

+11 Vueltas

4'42.169

1 Vuelta Abandono Ver resultados

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