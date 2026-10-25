MotoGP GP de Australia

Vídeo: así fue la exhibición homenaje con la que MotoGP se despidió de Phillip Island

Los pilotos de MotoGP no pudieron despedir Phillip Island con carreras por el mal tiempo, pero al menos pudieron completar dos vueltas de exhibición detrás del Safety Car. Jack Miller hizo las delicias de su gente.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 25 oct 2026, 5:55

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Uno de los mejores circuitos del calendario de MotoGP no se pudo despedir con carreras. Se esperaba un domingo complicado en la última jornada de Phillip Island recibiendo al Mundial de Motociclismo, pero de entre todas las previsiones se cumplieron las peores, impidiendo que se pudiera competir una última vez.

Recuerda:

Una intensa lluvia y fuertes rachas de viento, la meteorología clásica en varios momentos en la isla, hicieron aparición en el icónico emplazamiento desde bien temprano este domingo, complicando la vida a la organización.

Y es que las malas condiciones complicaron el estado de la pista, pero sobre todo del aire. El helicóptero médico no contaba por el mal tiempo con suficiente visibilidad para despegar y desplazarse a Melbourne, lugar del hospital de referencia en caso de accidente grave, donde la coyuntura también era compleja, no pudiendo disfrutar de una ventana de una hora para volar si tenía que haber una evacuación, como explicó el Director de Carrera de MotoGP Graham Webber.

Además, el lugar en el que se encuentra Phillip Island, a más de 45 minutos de la ciudad que alberga el gran premio de Fórmula 1, impedía también que un trayecto médico pudiera hacerse por carretera, al haber más de 45 minutos en coche en ambos puntos, por lo que la disponibilidad del helicóptero era primordial.

Así, MotoGP fue retrasando la acción en pista, y cancelando sesiones, teniendo siempre como prioridad la carrera de la categoría reina. Primero, cayó el Warm Up. Después, la prueba de Moto3. Posteriormente, la de Moto2, con título en juego.

Y finalmente, sin más remedio, lo hizo la de MotoGP, en la que Marc Márquez esperaba poder meterle más puntos en la general al ausente Jorge Martín. "Debido a la escasa visibilidad que ha afectado al funcionamiento del helicóptero médico, se ha cancelado la carrera del Gran Premio de Australia. Como despedida de la isla, los pilotos de MotoGP darán unas vueltas detrás del coche de seguridad y se detendrán en la recta principal para saludar a los aficionados", detallaron desde el campeonato en un comunicado.

Miller se exhibe con caballitos y quemando rueda

Así, unos minutos después de la cancelación oficial, los pilotos mantuvieron el mono de competición para subirse a sus motos, arrancadas unos minutos antes, y salir a pista detrás del coche de seguridad, a una pista muy mojada, con la que quedó claro que, aunque la visibilidad hubiera permitido disputar la carrera, el estado de la pista habría hecho la competición muy difícil.

Quien más se encontró en su salsa fue, evidentemente, Jack Miller. Para el australiano no era un domingo más, era su última carrera en casa y delante de su gente de Phillip Island antes de poner rumbo a Adelaida en 2027, aunque él ya no estará en MotoGP (de hecho, tendrá una oportunidad más de correr aquí, en WorldSBK, a principios de 2027).

El corredor de Townsville hizo las delicias del público, primero haciendo un caballito en recta de meta, y después quemando rueda, precisamente en la curva del circuito que lleva su nombre, la 4.

Finalmente, todos los pilotos de la parrilla se pararon en la recta de meta de Phillip Island para, pese al frío, hacer un 'Riders Parade' improvisado, bajándose de las motos y saludando a todo el público que se había desplazado a la isla. De hecho, el trazado tenía todo vendido para este domingo, en lo que iba a ser récord histórico de asistencia.

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