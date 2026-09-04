Los pilotos de MotoGP reaccionan al circuito de Adelaida: "Todos disfrutaremos en esta pista"

El Mundial de MotoGP se prepara para dar el salto a uno de los proyectos más ambiciosos de su historia. Tras esta temporada, el campeonato dejará de visitar el mítico circuito de Phillip Island, adorado por pilotos y aficionados, para tener una nueva sede del Gran Premio de Australia: el circuito de Adelaida.

La pista ubicada en Victoria ya acogió a la Fórmula 1 a finales de los años 80 y a principios de los 90, y cuando se anunciaron sus planes para recibir a MotoGP, muchos quedaron asombrados e incluso preocupados por el hecho de que las motos actuales desembarcaran en un trazado que históricamente ha sido urbano.

Pero, tras una gran inversión económica, la emblemática pista ha sufrido importantes cambios. El pasado domingo se presentaron las primeras imágenes de cómo será el circuito, además de un vídeo generado por Inteligencia Artificial sobre cómo será una vuelta completa en MotoGP al trazado. Y se pudo comprobar de primera mano que, lejos de lo que algunos esperaban, Adelaida no será un circuito tipo Mónaco o el TT de la Isla de Man, sino una pista urbana, pero dentro de una ciudad.

Aunque habrá puntos muy rápidos (en los que se irá a más de 300 kilómetros por hora), los muros no están cerca de los pilotos continuamente, y habrá escapatorias calculadas para que sean suficientes en caso de accidente. Según indicó Carlos Ezpeleta, Director General adjunto de MotoGP Sports Entertainment Group, Adelaida será "uno de los circuitos más seguros de todo el calendario".

Para el campeonato, era importante tener pronto las primeras imágenes y vídeos del circuito, por más que aún quede un año para que la caravana mundialista desembarque en Adelaida. El objetivo era mostrarle el aspecto de la pista a los pilotos, para tranquilizarlos al respecto de la seguridad. MotoGP enseñó el material a los corredores durante el Gran Premio de Aragón, y grabó sus reacciones para publicarlas en redes sociales.

Uno de los pilotos que ha reaccionado a la pista ha sido el vigente campeón, Marc Márquez. El español destacó el trabajo hecho por el campeonato con las escapatorias: "Es increíble ver una MotoGP entre los árboles, pero con suficientes zonas de escapatoria, que es importante. Por supuesto, sin las zonas de escapatoria, no podríamos pilotar. Y MotoGP ha hecho un trabajo increíble. En la recta de atrás también se puede ver el skyline de Adelaide. No está mal", dijo.

Luca Marini también se refirió a la cuestión de las escapatorias: "Hemos discutido bastante sobre la seguridad y el tema de las escapatorias, pero por ahora parece que hay mucho espacio en todo el circuito".

Al líder de la general, Jorge Martín, también le convenció en un primer vistazo: "Parece realmente genial". Y Toprak Razgatlioglu piensa que "todo el mundo disfrutará esta pista. Es muy divertida". Joan Mir indicó que la pista "está guay". Y Pedro Acosta, que pilotará allí ya como hombre de Ducati, comentó que está "bastante contento" con el cambio, porque la ciudad parece "bastante bonita", y espera que sea un "viaje excitante".

Comentando la vuelta a la pista, la mayoría de pilotos quedaron sorprendidos para bien con la cercanía de la gente y de la ciudad a la pista. Cuestionado sobre cómo será correr en un entorno así, Pecco Bagnaia dijo: "No sé cómo será. Será nuevo para todos. Espero que todo esté listo como en este vídeo, porque parece fantástico. Creo que lo disfrutaremos".

Alex Márquez dijo hace unos meses que si los muros estaban muy cerca en Adelaida, los pilotos serían los primeros en optar por no correr. Motorsport.com preguntó al #73 el domingo de Aragón si le había convencido lo que había visto. "Sí, parece un circuito totalmente normal. Porque ves los edificios en el vídeo en 3D, pero si no estaríamos hablando de un circuito completamente normal. Si lo que nos enseñaron es lo que realmente habrá, parece seguro. Luego habrá que ver. Pero hoy en día, con la tecnología que tienen, y las medidas que tienen, lo tienen todo mucho más calculado que antes", respondió.