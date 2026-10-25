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MotoGP GP de Australia

Rivola no sabe si es bueno o malo para Aprilia la cancelación de Phillip Island

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, respondió con un "no lo sé" cuando le preguntaron si la cancelación de la carrera del GP de Australia este domingo era una buena noticia para su equipo, teniendo en cuenta la baja de Jorge Martín por lesión.

Germán Garcia Casanova

Editado: 25 oct 2026, 7:04

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Marco Bezzecchi

Foto de: William West - AFP - Getty Images

Desde el prisma de Jorge Martín, lesionado el sábado mientras luchaba por la victoria en la sprint del GP de Australia, perdiendo el liderato a manos de Marc Márquez, ahora primero con diez puntos de ventaja sobre el español de Aprilia, la cancelación del GP de Australia se ve como un pequeño alivio y una leve oportunidad de seguir inmerso en la lucha por el título, ya que no correrse la carrera impide que el de Ducati se escape un poco más en la general.

Sin embargo, para el CEO del fabricante de Noale, Massimo Rivola, el beneficio de la cancelación se convirtió en una duda, al menos cuando le preguntaron si era bueno o malo para su equipo, que además de Martín, tiene a Marco Bezzecchi tercero del campeonato, a 50 puntos de Márquez.

"No lo sé. Estoy seguro de que Marco está un poco cabreado porque vio una oportunidad", explicó Rivola en un encuentro con los medios este domingo en Phillip Island, tras cancelarse la carrera. "Pero creo que Jorge está feliz", añadió.

"Lo siento por la gente que ha estado aquí todo el día, desde muy temprano por la mañana. Y el último baile, digamos, la última carrera en Phillip Island merecía un final mejor. Pero así son las cosas".

Los promotores cancelaron la carrera al no poder garantizarse que el helicóptero medicalilzado pudiera volar para evacuar a cualquier piloto lesionado durante la carrera, ni tampoco aterrizar en Melbourne, donde está el hospital de referencia más cercano.

"Personalmente, no pensé en el problema del helicóptero", confesó Rivola. "Pero ese era el principal problema", admitido.

Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Rivola atendió a los medios inmediatamente después de que los pilotos dieran un par de vueltas de despedida, tras el coche de seguridad, ante los miles de aficionados que llenaron el circuito por última vez.

"Todavía no he hablado con Marco después de la parada e los pilotos, para saber cómo está la pista. A juzgar por lo que hemos visto, el estado de la pista no tenía muy buena pinta, teniendo en cuenta la velocidad media que suelen tener aquí", explicó, avalando que las condiciones tampoco eran las mejores para correr.

"Es una lástima, en cierto modo, porque estamos aquí para competir, obviamente. De hecho, la carrera de Phillip Island es una de las más emblemáticas y a todos nos encanta venir. Pero así son las cosas. No sé si es bueno o no", insistió.

"Estoy aquí para competir"

Ante la ambigüedad de la respuesta de Rivola, le insistieron nuevamente con el tema y le pidieron su opinión y si estaba decepcionado por Marco o aliviado por Jorge, que perdió menos puntos.

"No lo sé. Estoy aquí para competir. Así que cuando vengo a Phillip Island, no veo la carrera desde el plano personal. Traje a mi familia porque les dije tienen que ver la última carrera en Phillip Island. Es única. Así que pasaron dos o cuatro días viajando de un lado a otro del mundo para nada, pero así son las cosas", expuso su postura.

"Al final, si nos fijamos en Jorge, está claro que es mejor que no corramos, ni siquiera en Sepang, hasta las dos últimas carreras, quizás. Pero no es lo que pensamos, sino lo que tenemos que hacer ahora. Esa es la tarea principal".

Desde hace semanas se sabía que este domingo iba a llover mucho en Phillip Island, pero no se optó por cambiar la carrera al sábado, como se hizo en 2023.

"De hecho, se suponía que el sábado también sería bastante malo por la tarde, después del Sprint. Se suponía que hoy haría frío y llovería, pero no tan fuerte como la noche anterior.

Jorge Martín ofreció un gran espectáculo el sábado en Phillip Island, hasta que se cayó

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quizás ahora, hablando de que podríamos haber corrido el sábado, tal vez, pero es demasiado pronto para decirlo. Es una lástima que no podamos correr para toda esta gente, pero es algo que realmente no podemos controlar".

"Muy difícil" que Martín corra en Sepang"

Martín se lesionó el sábado en la sprint de Australia, rompiéndose el radio del brazo derecho, una fractura sin desplazamiento que podría permitir al español correr en Sepang la próxima semana.

"Muy difícil. Muy, muy difícil. Espero ver a Jorge en Sepang, al menos con nosotros, y ya veremos", dijo Rivola. "Creo que la historia entre Aprilia y Jorge fue bastante desafortunada. Lo bueno esta vez es que solo se rompió el hueso. No es nada grave", añadió.

"Pero me gustaría que nuestra historia terminara de la mejor manera posible, con él al 100% físicamente. Ayer ofreció un espectáculo increíble. Vimos al verdadero Jorge, y creo que tenía posibilidades de ganar la carrera. Pero podemos decir que a veces pasan cosas malas. No tenemos mucha suerte con él, pero seguro que no nos rendiremos hasta que esto termine".

Tras la cancelación de Australia, aún hay un gran premio, el de Qatar, que podría también cancelarse, lo que ya dejaría a Bezzecchi sin ninguna opción.

"Por un lado, hay mucho más que decir; por otro, simplemente hacemos lo que nos dicen. Si hacemos este trabajo, es porque nos apasiona. Si el organizador nos indica que existen condiciones para competir desde el punto de vista de la seguridad, simplemente lo hacemos. No estamos en posición de decir: No voy. Hasta ahora no hay ningún motivo. Quizás mañana despertemos y la situación cambie, pero no hoy".

"Ahora mismo, creemos que hay cuatro carreras por delante. No sé si eso es bueno o malo para Jorge, porque si no está bien físicamente, no es bueno. Pero no nos corresponde a nosotros decidir eso", zanjó el ejecutivo italiano.

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