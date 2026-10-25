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MotoGP GP de Australia

Martín mantiene el pulso a Márquez tras cancelarse la carrera de MotoGP en Phillip Island

Mira cómo quedan los campeonatos de MotoGP 2026 de pilotos, equipos y constructores, con puntos y posiciones, tras el GP de Australia en Phillip Island.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 25 oct 2026, 5:03

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez no ha podido aprovechar la ausencia de Jorge Martín para salir más líder del Mundial de MotoGP tras el Gran Premio de Australia, al cancelarse la que debía ser la última carrera en Phillip Island. Después de múltiples retrasos por falta de visibilidad para el helicóptero médico por el mal tiempo, la organización desistió y la prueba larga de este domingo no pudo disputarse, por lo que el de Ducati mantiene una distancia de 10 puntos sobre el de Aprilia, que intentará correr en Sepang.

Así, mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Australia (Phillip Island).

Recuerda:

Clasificación del Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 tras Australia: puntos y posiciones

Pos Piloto Puntos 1 M. MárquezDucati 365 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37 22 12/1 2 J. MartínAprilia 355 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27 22 - 3 M. BezzecchiAprilia 315 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20 25 6/4 4 P. AcostaKTM 263 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9 15 5/5 5 A. OguraTrackhouse 263 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15 22 4/6 6 F. Di GiannantonioVR46 252 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - 15 7/3 7 R. FernándezTrackhouse 236 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13 20 - 8 A. MárquezGresini 181 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - 14 9/2 9 P. BagnaiaDucati 166 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8 2 - 10 F. AldeguerGresini 125 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7 3 - 11 E. BastianiniTech3 122 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19 6 - 12 L. MariniHonda 108 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6 4 - 13 B. BinderKTM 107 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5 5 3/7 14 D. MoreiraLCR 75 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9 - 1/9 15 F. QuartararoYamaha 74 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5 8 - 16 F. MorbidelliVR46 59 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1 2 - 17 J. ZarcoLCR 51 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3 3 - 18 J. MirHonda 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - 19 J. MillerPramac 30 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - 2/8 20 A. RinsYamaha 25 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - 1 - 21 T. RazgatliogluPramac 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - 22 M. ViñalesTech3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2 - - 23 I. LecuonaGresini 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - 24 A. FernándezPramac 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - 25 P. EspargaróTech3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - 26 T. NakagamiHonda 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 27 S. ChantraHonda 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 28 C. CrutchlowLCR - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29 J. FolgerTech3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 L. SavadoriTrackhouse - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 M. PirroGresini - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 A. EspargaróHonda - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Clasificación del Mundial de Equipos de MotoGP 2026 tras Phillip Island: puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos 1 Aprilia 670 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 55 39 27 55 47 47 6 2 Ducati 531 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 10 37 37 33 45 24 12 3 Trackhouse 499 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 34 2 13 23 28 42 4 4 KTM 370 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 23 32 25 36 14 20 8 5 Gresini 315 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 19 36 40 15 7 17 9 6 VR46 311 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 22 9 18 7 1 17 7 7 Honda 147 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 10 6 8 5 9 4 - 8 Tech3 139 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 3 8 10 5 21 6 - 9 LCR 126 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 6 12 - 10 12 3 1 10 Yamaha 99 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 - 3 6 - 5 9 - 11 Pramac 48 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 6 5 4 - - - 2

Clasificación del Mundial de Constructores de MotoGP 2026 tras Australia: puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos 1 Aprilia 509 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 37 23 20 32 27 34 6 2 Ducati 503 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 19 37 37 20 37 22 12 3 KTM 316 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 15 26 20 26 19 15 5 4 Honda 166 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 10 10 8 9 15 4 1 5 Yamaha 99 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 4 5 6 - 5 8 2

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras el GP de Australia?

Marc Márquez es el líder del Mundial de MotoGP 2026 tras el Gran Premio de Australia en Phillip Island. El vigente campeón llegaba al 18º fin de semana de la presente campaña a dos puntos de Jorge Martín, y ahora se marcha 10 por encima con su victoria del sábado y el 0 de 'Martinator', a quien le favorece la cancelación de la prueba de este domingo.

¿Quiénes lideran el Mundial de Equipos y Constructores de MotoGP 2026 tras Phillip Island?

En la clasificación general de equipos, Aprilia mantiene la delantera con claridad sobre Ducati en MotoGP 2026, con 139 puntos de distancia a favor de los de Noale.

En la clasificación de constructores la clasificación sigue apretada a 4 rondas del final, con Aprilia dominando la general con 509 puntos, aventajando por solo 6 a sus rivales con sede en Bolonia

¿En qué posición está Marc Márquez en MotoGP 2026 tras el GP de Australia?

Marc Márquez es el líder del Mundial de MotoGP tras el Gran Premio de Australia. El vigente campeón del mundo ganó la prueba corta de Phillip Island después de una emocionante batalla con Jorge Martín, que acabó abandonando por una caída, liderando ahora la tabla por 10 puntos, tras no poder aumentar su ventaja frente a su rival lesionado el domingo.

¿En qué posición está Jorge Martín en MotoGP 2026 tras Australia?

Jorge Martín es segundo del Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 después del GP de Australia en Phillip Island. El español se cayó en la prueba corta, lesionándose, pero la cancelación de la carrera dominical hace que se le presente el mejor escenario posible dadas las circunstancias, quedando únicamente a 10 puntos del #93. El de San Sebastián de los Reyes intentará correr en Sepang.

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