Marini explica su cambio en el pilotaje para asemejarse a Martín y Bagnaia

Honda sigue sin dar con la tecla en MotoGP. Ya no sorprende ver a las cuatro RC213V ocupar la parte baja de la clasificación, mientras no se ve una salida cercana para la casa nipona. Con este telón de fondo, difícil para los cuatro pilotos, de la marca Luca Marini atraviesa un momento especialmente duro. Después de cinco pruebas en 2024, es el único piloto a tiempo completo que no ha sumado ni un solo punto. No obstante, ha acabado todas las carreras largas, y puede presumir de que solamente no vio la bandera a cuadros en la sprint de Jerez, donde se cayó como tantos otros aquel día.

En Le Mans, el piloto italiano terminó a 27.8 segundos de Jorge Martín, ganador de la sprint, diferencia que se convirtió en 40 el domingo. Inicialmente situado delante de Joan Mir el sábado, se encontró en última posición cuando su compañero se cayó, y aislado del pelotón partir de la sexta vuelta. El domingo, durante un tiempo estuvo por delante de Takaaki Nakagami, Augusto Fernández y Alex Rins, pero cuando el de Yamaha le superó en el ecuador de la carrera, volvió a quedarse solo en la parte trasera.

Como Marini sabe, salir desde el fondo de la parrilla significa vivir una carrera propia, en otro mundo respecto a los que dictan el ritmo en cabeza. "El déficit acumulado en las dos o tres primeras vueltas ya es enorme. En la segunda vuelta, los demás están haciendo el mismo tiempo que nosotros en la clasificación. Ya en la primera perdemos cinco o seis segundos, y lo mismo en la segunda", señaló durante el fin de semana, hablando en términos generales.

Así, el transalpino terminó el GP de Francia con ganas de que llegara el test privado de Mugello, con participación de las dos fábricas japonesas, "lo antes posible", lamentando que "sigue el mismo problema" para él con la Honda. Que en realidad es doble: conseguir que la RC213V gire y contar con una buena estabilidad en aceleración. "Tengo la impresión de ser muy fuerte en frenada, pero por otro lado me cuesta mucho hacer girar la moto en plena curva, y también pierdo en la salida. No es nada nuevo, pero todavía no hay nada tangible que sugiera que podemos salir del túnel", comentó.

Así, mientras llegan las mejoras, el #10 está apostando por cambiar su pilotaje, para asimilarlo a los hombres referencia de la categoría: "Tenemos que intentar seguir sonriendo. Sabemos que estamos trabajando, los japoneses lo están haciendo lo mejor que pueden y las actualizaciones llegarán en las próximas carreras, así que a partir de ahí espero que podamos aspirar a mejores puestos. Estoy intentando trabajar en mi estilo de pilotaje, en mi posición, porque hoy en día podemos ver que Pecco Bagnaia y Jorge Martín son capaces de marcar la diferencia con sus cuerpos".

"Son los únicos que empujan de esta manera, poniendo el cuerpo 'debajo' de la moto y haciéndola girar. Creo que esa es la clave para los próximos años en MotoGP, todo el mundo está intentando hacer ese cambio, y yo estoy trabajando en ello. Estoy dando el 100% en cada vuelta", explicó.

Al final de la cita gala, sin embargo, el hermano de Valentino Rossi se quedó pensativo, haciendo una observación similar a la de grandes premios anteriores. "Lo que no entiendo es que yo empiezo el viernes con un ritmo y mantengo el mismo hasta el domingo, mientras que Joan consigue dar un paso adelante realmente enorme durante la carrera larga. Hoy [por el domingo] ha hecho una gran carrera, desde mi punto de vista. Por desgracia, se ha caído, pero hasta ese momento había hecho una carrera realmente buena. Tenemos que entenderlo".

Si nos fijamos sólo en los mejores tiempos, Joan Mir sí fue capaz de lograr una notable evolución en Le Mans, hasta el punto de rodar a nueve décimas de la mejor vuelta dada el domingo, pese a completar sólo la mitad de la distancia. Luca Marini, por su parte, nunca estuvo a menos de 1.4 segundos de la cabeza durante todo el GP: a 1.9 del mejor tiempo en la sprint y a 1.6 en la carrera larga.