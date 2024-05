Rins no saca "nada positivo" de Le Mans y se encomienda al "nuevo carenado" de Yamaha

Alex Rins cruzó la meta de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia 15º (penúltimo), sumando un puntito, a más de medio minuto del podio, formado por las tres Ducati de Jorge Martín, Marc Márquez y Pecco Bagnaia. El corredor de Yamaha no encontró el ritmo y tuvo grandes dificultades, sobre todo en la salida y las primas vueltas, en las que sufrió muchísimo para poder adelantar a Luca Marini, que al final cruzó la meta último.

Ambos pilotos han coincidido, de nuevo, este martes y miércoles en Mugello, donde los equipos titulares de Yamaha y Honda afrontan un test privado para seguir desarrollando sus respectivos prototipos, ahora mismo los peores de la parrilla de MotoGP.

"La de Le Mans fue una carrera muy dura. Muy dura", reiteró Rins el domingo por la tarde. "Fue difícil de gestionar, tuvimos varios problemas en la salida y después me vi con las mismas dificultades que tuve durante todo el fin de semana. Los sectores uno y dos eran aceptables, podía ser competitivo, pero a la que llegábamos a la curva ocho, la nueve, la once, derrapábamos mucho, hacíamos muchos metros derrapando, la moto no se frenaba con el neumático trasero, solo podíamos pararla con el neumático delantero", explicó.

"A principio de carrera, con neumático nuevo me fue difícil gestionar, me pasaban muchos pilotos por el interior de las curvas. He estado muchas vueltas último, detrás de Marini, intentado adelantarlo y me era imposible. Probaba a gestionar el gas, a traccionar la moto, pero la entrega de potencia no era nada buena, no era la acertada. Me fue muy difícil", añadió.

"Una vez pude deshacerme de Marini (vuelta 13 de 27) me pude centrar en rodar en 1.32.0 y creo que pude ser constante ya durante el resto de la carrera, incluso cuando los neumáticos se fueron gastando al final, y sufrimos un poco más, pude aguantarlo. Pero ya digo, fin de semana para mejorar mucho".

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins, que en esas 14 últimas vueltas tras pasar al de Honda pudo sacarle casi 10 segundos, no fue capaz de identificar un problema concreto por encima del resto en su Yamaha.

"No es solo una cosa, es todo. Es aceleración, electrónica, frenada, parar la moto, el neumático trasero no nos ayudó nada a reducir la velocidad en la entrada las curas y, después, la tracción es muy mala", expuso.

El resumen de Rins es que, ni intentándolo, se pueden sacar aspectos positivos del fin de Le Mans.

"Nada. Lo único positivo que se puede sacar de la carrera es que fui constante cuando estaba rodando solo, solo eso".

Tras abandonar Francia, Rins viajó directamente a Mugello para afrontar dos días e trabajo intenso con Yamaha en un test privado.

"Son muy importante estos dos días de test, mucho. Reconfirmaremos a ver si funciona bien el carenado en un circuito diferente (ya lo probaron en el test de Jerez) y creo que este cambio nos puede permitir dar un pasito adelante. A ver si lo podemos usar ya en Montmeló (GP de Catalunya la próxima semana) y más cositas que llegan que pueden ser importantes", zanjó el corredor barcelonés.