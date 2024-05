Miller, ante un "quebradero de cabeza" por la falta de ritmo de KTM

KTM sufrió su peor gran premio de la temporada 2024 el pasado fin de semana en el Circuito Bugatti de Le Mans, con Brad Binder como único piloto de su armada de cuatro que terminó entre los 10 primeros en la carrera larga del domingo.

Jack Miller rodaba detrás, en la duodécima posición, cuando sufrió una caída en la curva 11 en la vuelta 16, poniendo fin de forma anticipada a su fin de semana en Francia. Pero, aunque el accidente en sí fue desconcertante para el australiano, lo que más le contrarió fue por qué no tenía el ritmo necesario para luchar con los pilotos de cabeza durante la carrera.

"Me ha costado mantenerme en 1:31, me ha costado hacer esos tiempos", dijo el australiano. "Esta mañana [por el Warm Up], con un neumático usado, me he sentido muy bien, he podido rodar en 1:31 de forma consistente. Pero a la hora de la carrera, me ha costado mucho mantener el ritmo".

"La moto empezó a ir cada vez mejor a medida que avanzaba la carrera. No he hecho nada diferente [en la caída], he frenado en el mismo sitio. Iba 1 kilómetro por hora más rápido que en la vuelta anterior, pero no [ha sido por haber ido] más rápido allí, directamente la moto se ha bloqueado. Es un verdadero quebradero de cabeza intentar entender qué podemos hacer de forma diferente para intentar cambiar las cosas. Pero sin duda es un momento difícil", detalló.

Miller también explicó que fue capaz de mostrar un ritmo fuerte en tandas largas durante los entrenamientos libres y el Warm Up cuando rodaba sin tráfico, pero tuvo problemas para replicar la misma velocidad durante la carrera cuando corría dentro del pelotón. El piloto de 29 años no tiene explicación para este contraste en el rendimiento, y afirma que tanto él como la casa de Mattighofen necesitan probar algo diferente para darle la vuelta a la situación.

"El sábado por la tarde [en la sprint] me costó mucho en la curva 1, y [fue igual] hoy. Y esta mañana [WUP] no he tenido ningún problema allí, y lo mismo durante el resto del fin de semana. El viernes dije literalmente que era la moto más estable y cómoda en la curva 1. Puede que me haya gafado", comentó.

"Sólo trato de entender qué pasa exactamente, cómo podemos tratar de mantener el ritmo cuando las otras motos están cerca y cuando estamos cerca de los demás, porque estoy sufriendo mucho. He podido hacer buenos tiempos solo, y mantenerme realmente consistente en un ritmo de 1:31. Literalmente, en los Libres 3 me sentí como si pudiera ir fumando un cigarrillo y haciéndolo. Trato de entender lo que tengo que hacer de manera diferente. He sido un libro abierto este año, y he intentado hacer todo lo que he podido. [La situación se revertirá], pero es sólo una cuestión de cuándo".