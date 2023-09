Jorge Martín completó este viernes una buena jornada inicial en el debut del Gran Premio de India en el Mundial de MotoGP. Mientras que Pecco Bagnaia sudó para colarse en el Top 10, el piloto madrileño, su principal rival por el título, se mantuvo en la parte alta de la tabla durante la fase más crítica de la Práctica, en los instantes finales.

Así, el del Pramac Racing acabó marcando un registro de 1:44.790, con el que se colocó segundo a apenas 8 milésimas del mejor registro del día, de Luca Marini. Tras los entrenos, reconoció a la prensa que encontró el circuito muy divertido, y que fue de menos a más, aunque ya en el FP1 no se sintió mal.

"La pista es muy divertida, he disfrutado pilotar aquí", empezó diciendo. "Por la mañana me sentí bien, luego por la tarde fui muy competitivo, tratando de mejorar algunos problemas que tuve. El ritmo de carrera fue bueno, a una vuelta también fue bien, así que estoy muy contento".

Martín puso el foco en dos curvas del trazado. La primera, la 1, donde varios pilotos se fueron largo durante los entrenos: "Es una curva realmente justa. Al final, es una zona de primera marcha, no es fácil. Puede que sea un poco complicado encontrar las referencias [de frenada], pero yo encontré las mías. Estoy bastante confiado, [para mí] no fue un gran problema. Creo que [en la salida] tendremos espacio, solo habrá que anticipar un poco la frenada si tienes a alguien delante, pero para mí no resultó difícil. Por suerte hay varias trazadas, así que puede que tengas una y el piloto de delante tenga otra".

Y posteriormente la 10, un punto que el madrileño cree que puede ser peligroso: "Pienso que la curva 10 está un poco en el límite. Nadie ha tenido un accidente ahí pero llegamos muy, muy rápido, casi en tercera marcha y al límite. Caerse ahí puede ser peligroso, pero ahora ya no podemos hacer nada. Intentaremos mejorarlo para el año que viene".

Para el segundo clasificado de la general, la suciedad de la pista también puede jugar su papel, aunque afortunadamente el agarre es bueno: "Las primeras vueltas serán interesantes. Me he dado cuenta de que fuera de la trazada ideal la pista está muy sucia, así que eso puede ser un problema. Por la mañana, cuando hice la prueba de salida desde el cajón de la pole, casi tengo un 'highside' porque estaba sucio. Es importante limpiarlo todo, no solo la trazada ideal".

"Los neumáticos van cayendo. Los he probado todos y acabamos teniendo bastante 'spinning'. Habrá que entender mejor cómo tratarlos, y también el lado físico. No se puede ir al 100 por 100 en todas las vueltas. Será difícil en las últimas 8 o 10 vueltas", siguió.

"Creo que el agarre fue bueno durante todo el día. Los neumáticos caen pero por la tarde hubo buen 'grip', pusimos neumáticos nuevos y fuimos muy rápidos. Creo que ya hemos hecho tiempos competitivos, puede que mañana lleguemos al 1:44 bajo pero ya apretamos bastante", comentó para finalizar.