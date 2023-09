Marini cree que los neumáticos no son los ideales para el calor de India

Luca Marini encabezó este viernes la tabla de tiempos al término de la primera jornada, de entrenamientos libres, en el Gran Premio de India. El piloto del Mooney VR46 se adaptó perfectamente a la pista, mostrándose fuerte para los próximos días.

"¡Un día fantástico para mí!", comentó el italiano a la web oficial de MotoGP. "Desde el principio me he mostrado muy fuerte en esta pista, desde mis primeras vueltas. He conseguido adaptar muy bien mi estilo de pilotaje. Ayer preparé muy bien la vuelta cuando estuvimos familiarizándonos con la pista. Intentamos analizar bien los puntos de frenada y, efectivamente, fui muy fuerte desde el principio."

"Es algo que está en mí, soy capaz de adaptarme muy bien a las cosas nuevas, y eso es genial", siguió Marini, que no obstante espera que sus rivales estén más cerca el sábado. "Tenemos que trabajar duro, porque espero que todos los equipos de fábrica hagan grandes mejoras para mañana, así que nuestro nivel actual no es lo suficientemente bueno. Tenemos que trabajar, sobre todo en ritmo de carrera".

En particular, el piloto italiano destacó que poder probar bien toda la gama de neumáticos de Michelin será algo clave en la preparación de la carrera. "Es difícil entender qué compuestos son los mejores. Para la carrera al sprint, no estoy seguro de que el neumático blando sea mejor que el medio", explicó, centrándose en que el agarre puede ser un problema. "Es muy difícil en términos de agarre, especialmente en el lado izquierdo. El neumático que tenemos aquí es demasiado blando en el lado izquierdo, y con este calor eso no va muy bien. Así que estamos trabajando con Michelin para encontrar otra solución para el año que viene, si volvemos".

En cualquier caso, el #10 acabó contento con la pista en sí y olvidó por completo las dudas que tenía antes de llegar. "Me gustan las frenadas y las curvas rápidas. La curva larga de derechas con todo ese peralte es algo nuevo, ¡es genial!"

Todavía habrá que lidiar con el tiempo, con el termómetro subiendo por encima de los 30°C por la mañana, y con niveles de humedad que darán una sensación térmica superior a los 40°C. "Hace mucho calor, pero sobre todo la pista es físicamente muy difícil, porque hay una larga recta pero también algunas frenadas fuertes, que no son fáciles. Con nuestra moto hay que empujar mucho, no es tan fácil de pilotar, pero el potencial es enorme. El domingo está claro que será esencial hacer una buena salida y estar en aire limpio", remató.

Bezzecchi, líder en el FP1 y quinto en la Práctica del GP de India de MotoGP

Luca Marini marcó el séptimo mejor tiempo en la primera sesión de la mañana, en la que su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, lideró la tabla antes de caer al quinto puesto por la tarde. El tercer clasificado del mundial, que dijo que compararía "inmediatamente" sus datos con los de su compañero de equipo después de sus encuentros con los medios de comunicación, se mostró menos hablador que el hermano de Valentino Rossi pero igual de entusiasmado con el circuito de Buddh.

"Ha ido bien, ¡no me puedo quejar! Me gusta la pista. Ha sido duro, pero ha ido bien", comentó Bezzecchi, que se mostró especialmente tranquilo por su dolorida mano izquierda. "Estoy muy contento con mi mano, puedo decir que me siento bastante bien sobre la moto y que estoy casi al 100%. Todavía estoy dolorido, pero en términos de cambio de dirección, esta pista es más fácil que Misano, a pesar de sus dos chicanes. Estoy muy contento. Ha sido duro porque ha hecho calor, pero estoy bien".

Las primeras vueltas completadas in situ pusieron de manifiesto las dificultades que habrá que superar a lo largo del fin de semana. En particular, la curva 1 fue un punto crítico para prácticamente toda la parrilla, con numerosas salidas de pista y la mitad de las diez caídas registradas en la clase reina, incluida una de Marini.

"En la curva 1 es muy difícil parar la moto, sobre todo porque la curva 2 está justo detrás, así que cada vez que te abres un poco te metes en la 2 y es muy difícil. Hoy he cometido muchos errores para intentar conseguir una referencia perfecta, así que no ha sido fácil. Creo que es la sección más difícil en términos de errores, pero no para pilotar", explicó Bezzecchi, añadiendo que el mayor reto de conducción es el tercer sector: "Tienes que ser muy preciso, hay muchas curvas seguida: si cometes un error en la primera, todo el sector está arruinado", finalizó.