Bagnaia: "La garganta y las piernas te arden por el calor"

El actual campeón no se libró de cometer varios errores que le llevaron a irse a la graba en más de una ocasión, sobre todo en el primer ensayo de la jornada, el estreno del Mundial de MotoGP en el circuito de Buddh, que este fin de semana alberga el Gran Premio de la India.

La mayor parte de los problemas se concentraron al abordar la primera curva del trazado, en la que es vital fijar la referencia de la frenada correctamente para no perder el viraje.

Fiel a su estrategia de ir construyendo sus opciones con el paso de las horas, Pecco Bagnaia terminó el 15º el entrenamiento matinal, para luego, en la práctica que sirvió para establecer el corte entre aquellos que pasarán directamente a la Q2 y los que se verán en la previa, colocarse el séptimo, a medio segundo de Luca Marini, el más veloz de todos en esta primera jornada.

"Esta mañana lo pasé mal en algunas frenadas, pero por la tarde ya me sentí mucho mejor. La vuelta rápida fue muy bien, pero aún no me encuentro del todo cómodo", resumió el piloto oficial de Ducati, que todavía arrastra un vendaje en la pierna que se lesionó en la horrenda caída que sufrió en Montmeló, y que le llevó a correr tocado en Misano.

"Esta mañana completé 27 vueltas, más que la distancia de carrera. Será importante adaptarse a las condiciones, para no degradar demasiado la goma trasera", comentó el turinés.

Como venía siendo la tónica desde que los corredores reconocieron la instalación por primera vez, la mayoría de ellos se mostró aliviada por el estado del circuito, y también por el nivel de agarre del asfalto.

"Esperábamos condiciones mucho peores, y tener más problemas de falta de agarre. Es un circuito de los más técnicos del campeonato. Y si te sales de la trazada tienes que mantener la calma porque fuera de ella resbala mucho", subrayó el líder de la tabla general, que cuenta con 36 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, su más inmediato perseguidor.

Llegado el momento de destacar la principal dificultad que presenta el debut de India en el calendario, Bagnaia se refirió a la meteorología, muy exigente por el extremo calor que azota Delhi, que, según qué mediciones, provoca una sensación térmica superior a los 55 grados.

"Lo más exigente será el calor. En la recta parece que te arden el cuello. Es el circuito con más calor de todos, peor que Malasia", remacha el de Ducati.