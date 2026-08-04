Augusto Fernández, wild card de Yamaha en el GP de Gran Bretaña

El piloto español de 28 años, que afronta su segunda temporada como probador del equipo Yamaha de MotoGP, ha sido inscrito como wild card para el GP de Gran Bretaña, que se celebra este fin de semana. Para Augusto Fernández, esta será su cuarta aparición en lo que llevamos de temporada, después de tomar parte en los grandes premios de España, Catalunya y los Países Bajos.

Yamaha disfruta, en el rango D de las concesiones de MotoGP, de la posibilidad de realizar seis wild cards esta temporada, tres en la primera parte del curso, que el equipo agotó con el probador español, y otros tantos en la segunda mitad, siendo este de Silverstone el primero de la serie.

Junto a Andrea Dovizioso, Augusto pudo disfrutar de dos jornadas de test la pasada semana en Jerez, donde el equipo de desarrollo del fabricante de Iwata disfrutó de dos jornadas de ensayos en solitario bajo el calor abrasador del trazado gaditano. En eses pruebas el desarrollo se centró en la moto de 850cc para 2027, sin embargo Augusto pudo también trabajar unas pocas vueltas en la puesta a punto de la moto de 1000cc y los neumáticos Michelin para preparar su aparición este fin de semana en Silverstone.

A partir de aquí, Yamaha dispondrá, si así lo considera oportuno, de dos wild card más en las diez últimas carreras de la temporada, sobre el papel para el español.

Tres caras nuevas y Cruchlow

Además de Augusto Fernández, el GP de Gran Bretaña contará con la presencia de dos apariciones de corredores sustitutos: Iker Lecuona, piloto del equipo oficial Ducati en SBK que reemplaza al lesionado Fermín Aldeguer en el Gresini Racing; y Pol Espargaró, que hoy se ha confirmado que se subirá a la moto del Tech3-KTM, a la espera de que Maverick Viñales se recupere de la lesión en el hombro y arregle su situación con el fabricante austriaco.

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El que sigue completando grandes premios es el británico Cal Crutchlow, retirado a final de 2020 como piloto de LCR y que, desde entonces, había protagonizado algunas apariciones como probador de Yamaha, la última en octubre de 2023. Ahora el de Coventry está viviendo una segunda juventud, con 40 años, como sustituto del lesionado Johann Zarco en LCR.

Crutchlow afronta este fin de semana su sexta carrera consecutiva, a la espera de que el francés reapareza tras la grave lesión que sufrió en Barcelona, algo que tiene planeado para septiembre, según anunció el propio equipo LCR.

Bagnaia y Bezzecchi, en busca del 'fit'

Los que tendrán que pasar una revisión médica el jueves en el centro médico de Silverstone son Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia.

El de Aprilia se tuvo que operar la clavícula lesionada en Sachsenring el 12 julio, y aprovechó el parón del verano para someterse a una intervención rutinaria y limpiar una lesión en la rodilla izquierda, el 17 de julio, lo que le obliga a pasar una revisión por parte del doctor Angel Charte, director médico de MotoGP, para poder competir en Silverstone.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Steve Wobser / via Getty Images

También Bagnaia aprovechó el verano para solucionar un problema de síndrome compartimental en su brazo derecho, sometiéndose a una intervención de fasciotomía endoscópica en la Clínica Ortopédica del Policlínico de Módena el pasado 15 de julio, y también necesitará el 'apto' del doctor Charte.

A ambos corredores se les ha podido ver, la pasada semana, entrenando con el resto de miembros de la VR46 Riders Academy en unos ensayos realizados en el circuito de Misano con motos deportivas de serie.