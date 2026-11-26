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MotoGP GP de Valencia
A qué hora es la última Práctica de MotoGP en Valencia y cómo verla gratis
Este 27 de noviembre se disputa en Valencia el último viernes de MotoGP 2026, con FP1 y Práctica antes del cambio de formato de 2027. Apunta los horarios y cómo verlo todo, gratis y en abierto.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 26 nov 2026, 11:01
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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Márquez, Gresini Racing
Foto de: Steve Wobser / Getty Images
El Mundial de MotoGP llega este 27 de noviembre a la última jornada de viernes de la temporada 2026, esto es, al día final de año de entrenamientos libres. Será, además, la última vez que haya FP1 y Práctica para abrir un fin de semana de carreras, ya que en 2027 el formato cambiará, y el primer día de competición habrá dos entrenamientos libres y una primera clasificación para la carrera al sprint del sábado.
Apunta los horarios del arranque del Gran Premio de la Comunitat Valenciana en el Circuit Ricardo Tormo (Cheste) y cómo ver las sesiones de MotoGP, Moto2 y Moto3 en televisión, ¡gratis y en abierto en este caso!
Recuerda:
A qué hora son los Libres 1 de MotoGP 2026 en Valencia
- A qué hora es la FP1 del GP de Valencia de MotoGP 2026 (Cheste): a las 10:45h
En el GP de la Comunitat Valenciana, los horarios volverán a ser los habituales al estar de vuelta en territorio español. Los Libres 1 (FP1) serán este viernes, 27 de noviembre, a las 10:45 horas de la mañana en el Circuit Ricardo Tormo.
Como siempre, la sesión durará 45 minutos, hasta las 11:30, y servirá para que pilotos y equipos tengan una primera idea de cómo está la pista y de sus sensaciones. Antes, también tendrán lugar los primeros entrenamientos de Moto3, desde las 9 de la mañana para España, y de Moto2, a las 09:50.
A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Valencia
- A qué hora es la Práctica del GP de Valencia de MotoGP 2026 (Cheste): a las 15:00h
La Práctica del Gran Premio de la Comunitat Valenciana en Cheste tendrá lugar este viernes, 27 de noviembre, a las 15:00 horas de la tarde. Durará una hora, hasta las 16:00h, y los 10 mejores pasarán directos a la Q2 de la clasificación del sábado. El resto irán a la Q1.
Recuerda que será la última vez que la clasificación de MotoGP se determine de esta manera. En 2027, habrá dos cronometradas: una para la Sprint, de 15 minutos de duración el viernes por la tarde, y una para la carrera larga, que seguirá siendo el sábado por la mañana. Desde el año que viene, todos los pilotos disputarán la Q1 de la clasificación principal, y los 12 mejores entrarán directos en la Q2.
Antes de la Práctica de MotoGP en Valencia, se disputarán las Prácticas de Moto3 (13:15h) y de Moto2 (14:05h).
Horarios de Moto2 y Moto3 del viernes en Valencia
Moto2 y Moto3 también tendrán este 27 de noviembre su último viernes del curso, con la categoría intermedia aún con el título por decidir. La primera sesión del fin de semana serán los Libres 1: arrancará Moto3, a las 09:00h de la mañana, hasta las 09:35h, y después irá Moto2, a las 09:50h, hasta las 10:30h.
Más tarde, será el turno de las Prácticas, después de la hora de comer. De nuevo, la primera será la de Moto3, desde las 13:15h y hasta las 13:50h de la tarde, y luego vendrá la de Moto2, a las 14:05h (hasta las 14:45h).
Cómo ver gratis por la tele la FP1 y la Práctica de MotoGP del viernes en Valencia
Al ser el Gran Premio de la Comunitat Valenciana en territorio nacional, el último fin de semana de MotoGP 2026 en Cheste podrá verse gratis y en abierto en televisión en España, ¡y al completo!
Los entrenamientos libres de este viernes (FP1 y Práctica) podrán verse en la TDT en BeMad, uno de los canales de Mediaset España, que emitirá el sábado, con la sprint de MotoGP, en ese mismo canal, y las carreras del domingo en directo y en abierto en Telecinco.
Además, el viernes también se verá, como siempre, en DAZN, la plataforma que tiene los derechos para todo el año, aunque en este caso lo hará gratis: únicamente necesitarás estar registrado en la plataforma. Por otra parte, MotoGP se emite de igual manera en el VideoPass, la plataforma de pago del propio campeonato, aunque con comentarios en inglés.
Por último, pero no por ello menos importante, recuerda que Motorsport.com está presente en el Circuit Ricardo Tormo, con hasta tres periodistas desplazados, para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que ocurra.
Qué pilotos disputarán el GP de Valencia de MotoGP 2026
Para el GP de la Comunitat Valenciana habrá tres ausencias en la parrilla de la categoría reina. Sobre todo, destacan las bajas de Maverick Viñales, que no podrá despedirse de MotoGP aún afectado por su lesión en el hombro izquierdo de 2025 (le sustituirá Pol Espargaró); y la de Pecco Bagnaia, que con una doble fractura en el pie derecho no podrá decir adiós a Ducati para dar el salto a Aprilia, por más que tampoco vaya a poder estar en el test de postemporada del martes con las motos de 850cc y los neumáticos Pirelli (Iker Lecuona volverá a subirse a su Desmosedici).
De igual manera, tampoco correrá por su lesión en el hombro Toprak Razgatlioglu: Augusto Fernández estará en su lugar en el GP de Valencia en Pramac. El turco tampoco estará en el test. La gran noticia será el retorno de Joan Mir, que ha recibido el visto bueno de los médicos para volver tras sus problemas físicos de mareos y cansancio extremo. El campeón de 2024 podrá despedirse de Honda antes de vestir los colores de Gresini.
Equipo Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP26
Marc Márquez
Iker Lecuona
Aprilia RS-GP 2026
Jorge Martín
Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026
Pedro Acosta
Brad Binder
Tech3 RC16 2026
Enea Bastianini
Maverick Viñales
Yamaha M1 2026
Fabio Quartararo
Alex Rins
Pramac Racing M1 2026
Jack Miller
Toprak Razgatlioglu
Honda
RC213V 2026
Luca Marini
Joan Mir
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25
Fabio Di Giannantonio
Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25
Alex Márquez
Fermín Aldeguer
Trackhouse RS-GP 2026
Raúl Fernández
Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026
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