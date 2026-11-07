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MotoGP GP de Qatar
A qué hora es la carrera de MotoGP en Qatar y cómo verla: ¿habrá alirón?
Mira a qué hora es este domingo el GP de Qatar de MotoGP 2026, donde Marc Márquez se puede proclamar campeón del mundo. Y mira cómo verlo.
Jose Carlos de Celis
Editado: 7 nov 2026, 18:53
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images
Este domingo 8 de noviembre se disputa la antepenúltima ronda de la temporada 2026 de MotoGP, el GP de Qatar que ya puede coronar matemáticamente a Marc Márquez. Te contamos a qué hora empieza la carrera en Losail, cómo puedes verla, a qué hora son las carreras de Moto2 y Moto3, el historial de la pista y todo lo demás.
A qué hora es MotoGP en Qatar, la carrera principal
- A qué hora es la carrera de Qatar de MotoGP: domingo a las 17:00h de España
- A qué hora es la carrera de Qatar de MotoGP en horario local: domingo a las 19:00h
El GP de Qatar de MotoGP cambia sus horarios respecto al año anterior, y de hecho será dos horas antes, a las 19:00h locales pero a las 17:00h de España. De esa manera no coincidirá con la Fórmula 1, que disputará este domingo su carrera a las 18:00h de nuestro país, el GP de Sao Paulo, que arrancará cuando ya haya terminado la carrera de motos en Losail.
Cómo ver la carrera de MotoGP de Qatar en España
Las últimas pruebas de la temporada de MotoGP se deben seguir de la misma manera que el resto del curso, y el GP de Qatar 2026 se verá por DAZN, con todas las sesiones de MotoGP, Moto2 y Moto3. Ya sabes que puedes contratar la propia plataforma, o el Plan DAZN Esencial de Vodafone TV o el Paquete Motor de Movistar +. Y además del motociclismo, recuerda que con esas opciones también puedes seguir la carrera del GP de Sao Paulo de F1 este domingo (a las 18:00h).
Por su puesto, también está el VideoPass oficial de MotoGP, de pago y en inglés, y cómo no, en Motorsport.com somos de las pocas webs presentes en el circuito de Losail, por lo que te traemos de primera mano, como siempre, la información.
Parrilla de salida de la carrera en el GP de Qatar de MotoGP 2026
Parrilla
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Tiempo Km/h 1 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia
1'50.028
176.027 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati
+0.266
1'50.294
175.603 3 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati
+0.299
1'50.327
175.550 4 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia
+0.429
1'50.457
175.344 5 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati
+0.564
1'50.592
175.130 6 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia
+0.568
1'50.596
175.123 7 J. Zarco LCR 5 Honda
+0.707
1'50.735
174.904 8 P. Acosta KTM 37 KTM
+0.844
1'50.872
174.687 9 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati
+0.862
1'50.890
174.659 10 E. Bastianini Tech3 23 KTM
+0.973
1'51.001
174.484 11 J. Martín Aprilia 89 Aprilia
+1.036
1'51.064
174.385 12 B. Binder KTM 33 KTM
+1.876
1'51.904
173.076 13 F. Morbidelli VR46 21 Ducati
+1.243
1'51.271
174.061 14 L. Marini Honda 10 Honda
+1.322
1'51.350
173.938 15 I. Lecuona Gresini 27 Ducati
+1.359
1'51.387
173.880 16 D. Moreira LCR 11 Honda
+1.476
1'51.504
173.697 17 J. Dixon Honda 96 Honda
+1.593
1'51.621
173.515 18 M. Viñales Tech3 12 KTM
+1.963
1'51.991
172.942 Ver resultados
Qué necesita Márquez para ser campeón de MotoGP el domingo en Qatar
Después de la carrera sprint, a Marc Márquez solo le vale ganar para ser campeón del mundo 2026 matemáticamente en Qatar, ya que necesitaba sacar 30 puntos a Jorge Martín y únicamente le ha podido sacar 5 en la sprint. Por tanto, necesita ganar y que Jorge Martín no puntúe el domingo.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Karim Jaafar - AFP - Getty Images
Qué pilotos han ganado ya en MotoGP en Qatar
Qatar llegó al mundial de MotoGP en 2004, y desde entonces nadie ha ganado más allí que Jorge Lorenzo sumando todas las categorías (tres victorias en MotoGP) y que Valentino Rossi y Casey Stoner en la categoría reina, con cuatro triunfos cada uno.
De la actual parrilla de MotoGP, han ganado en Qatar Maverick Viñales en 2017 y 2021 en MotoGP además de en Moto3 en 2012; Marc Márquez en 2024 y 2025 en MotoGP más su triunfo en Moto2 en 2012; Pecco Bagnaia en 2024 en MotoGP y en 2018 en Moto2; Fabio di Giannantonio en 2023 en MotoGP y Enea Bastianini en 2022 en MotoGP.
Jorge Martín solo ha ganado en Losail en 2018 en Moto3.
A cuántas vueltas es la carrera del domingo del GP de Qatar de MotoGP en Losail
La carrera principal del GP de Qatar de MotoGP de este domingo 8 de noviembre es a 22 vueltas al circuito de Losail, lo que supone una distancia de 118.36 Km en carrera. El número de vueltas a las que se puede acabar el gran premio en caso de bandera roja son 17.
A qué hora es el Warm Up de MotoGP en Qatar
- A qué hora es el Warm Up del GP de Qatar de MotoGP en España: a las 12:40h
La sesión de calentamiento del domingo de MotoGP en Qatar es a las 12:40h de España, a las 14:40h locales, cuando aún no sea de noche. Luego irán la carrera de Moto3 a las 14:00h de España, y la de Moto2 a las 15:15h.
A qué hora es Moto3 en Qatar, la carrera del domingo
La carrera de Moto3 en Qatar es el domingo a las 14:00h de España y 16:00h locales, como primera carrera del día después del Warm Up de MotoGP. Se disputa a 16 vueltas, 86.08 km en total.
A qué hora es Moto2 en Qatar, la carrera del domingo
La única carrera de Moto2 en Qatar es el domingo a las 15:15h de España, 17:15h locales, como segunda carrera tras la de Moto3, y antes de la de MotoGP. Es a 18 vueltas, 96.84 km en total.
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