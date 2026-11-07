MotoGP GP de Qatar
Pecco Bagnaia sufre una doble fractura en el pie tras su escalofriante accidente en Losail
Pecco Bagnaia ha sufrido una doble fractura en el pie derecho tras el accidente sufrido en la carrera al sprint del GP de Qatar de MotoGP. Pasará controles para ver si necesita operarse.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 7 nov 2026, 17:14
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pecco Bagnaia ha sufrido una doble lesión tras el escalofriante accidente sufrido este sábado en la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar, disputada en el Circuito Internacional de Losail.
El piloto italiano salió volando de manera escalofriante en los primeros compases de la carrera, tras un toque de Fermín Aldeguer cuando se pasó intentando adelantar a Pedro Acosta. El turinés tuvo que ser evacuado en camilla, incidente que obligó a detener la prueba corta de este sábado con bandera roja. Después, se reanudó a 10 vueltas, y en ella Aldeguer recibió una sanción de una doble Long Lap Penalty por lo ocurrido.
Tras las primeras exploraciones en el centro médico de la pista, Ducati confirmó con declaraciones del máximo responsable médico de MotoGP, el doctor Ángel Charte, que Bagnaia sufrió una doble fractura en el pie derecho, y ahora deberá pasar nuevos chequeos en el Hospital de Doha para ver si necesita operarse.
«Los exámenes médicos iniciales realizados a Francesco Bagnaia en el centro médico del Circuito Internacional de Lusail han revelado dos fracturas en el pie derecho, que afectan al cuarto y quinto metatarsianos. El piloto será trasladado esta noche al Hospital de Doha para someterse a más pruebas que determinen si las fracturas requieren intervención quirúrgica».
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