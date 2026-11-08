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2026 MotoGP GP de Qatar
6 nov 2026 - 8 nov 2026
| Losail International Circuit, QA
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MotoGP GP de Qatar
MotoGP en DIRECTO: la carrera del GP de Qatar en Losail
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la carrera del GP de Qatar de MotoGP 2026 en Losail, con comentarios y tiempos. ¡Márquez persigue el título!
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08:33
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¡ÚLTIMA HORA! Luca Marini, baja para la carrera de hoy en Qatar. La parrilla se queda en 16 integrantes.
"Debido a su continuo estado de fatiga, Luca Marini y el equipo Honda HRC Castrol han decidido retirarlo del #QatarGP para centrarse en las dos últimas pruebas del Campeonato del Mundo de MotoGP de 2026", comunica Honda.
08:28
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¡5 vueltas para el final! David Almansa, camino de la victoria con 2 segundos de ventaja sobre Quiles y Adrián Fernández.
El espectáculo negativo lo está poniendo David Muñoz, que ha tirado a dos pilotos...
08:02
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¡Comienza la vuelta de calentamiento!
07:58
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Si el ya coronado campeón gana aún tendrá opciones de igualar el récord de más victorias en una única temporada de la categoría pequeña, que tiene David Alonso con 14 en 2024. El protegido de los Márquez lleva 11 en 18 carreras disputadas.
07:57
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¡A punto de empezar las carreras! Se viene la de Moto3, donde Máximo Quiles es el máximo favorito a la victoria tras dominar todo el fin de semana (con dos caídas fuertes incluidas).
07:55
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Aquí tenéis los tiempos completos.
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Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 6
1'52.281
172.495 345 2 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 6
+0.505
1'52.786
0.505 171.723 356 3 E. Bastianini Tech3 23 KTM 6
+0.523
1'52.804
0.018 171.696 352 4 P. Acosta KTM 37 KTM 6
+0.578
1'52.859
0.055 171.612 348 5 M. Márquez Ducati 93 Ducati 4
+0.614
1'52.895
0.036 171.557 347 6 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 6
+0.696
1'52.977
0.082 171.433 345 7 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 5
+0.753
1'53.034
0.057 171.346 346 8 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 6
+0.781
1'53.062
0.028 171.304 352 9 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 6
+0.799
1'53.080
0.018 171.276 351 10 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 4
+0.935
1'53.216
0.136 171.071 347 11 B. Binder KTM 33 KTM 6
+1.030
1'53.311
0.095 170.927 355 12 M. Viñales Tech3 12 KTM 5
+1.073
1'53.354
0.043 170.862 348 13 J. Zarco LCR 5 Honda 5
+1.305
1'53.586
0.232 170.513 343 14 D. Moreira LCR 11 Honda 4
+1.398
1'53.679
0.093 170.374 347 15 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 5
+1.543
1'53.824
0.145 170.157 345 16 L. Marini Honda 10 Honda 5
+1.733
1'54.014
0.190 169.873 345 17 J. Dixon Honda 96 Honda 3
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07:50
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Mientras tanto, ya ha tenido lugar la última sesión previa a la carrera, el Warm Up.
MotoGP
Di Giannantonio lidera el Warm Up de Qatar por delante de Bezzecchi; Márquez, quinto
Segundo el sábado en la meta de la Sprint del GP de Qatar, Fabio Di Giannantonio lideró con la Ducati del VR46 el Warm Up del domingo por la mañana, con más de medio segundo de margen por delante de Marco Bezzecchi, el poleman.
07:50
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Eso sí, lo va a tener hoy muy difícil, casi imposible, más allá de la cuenta en sí, porque las bajas pueden impedir que Martín no entre en la zona de puntos. La parrilla se ha quedado en 17 integrantes con la baja de Pecco Bagnaia.
MotoGP
Las bajas para la carrera de Qatar podrían bloquear el título de Márquez
La parrilla del GP de Qatar empezó con solo 18 corredores, que se podrían ver reducidos a 15, lo que dejaría a Marc Márquez sin opciones matemáticas de ganar el título este mismo domingo.
07:49
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¿Qué necesita Marc Márquez? Sus cuentas son claras: ganar la carrera y que Jorge Martín no puntúe...
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Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 hoy en Qatar
Tras la carrera sprint del GP de Qatar, las cuentas de Marc Márquez para ganar el título de pilotos de MotoGP en 2026 son todavía más claras. ¿Qué necesita?
07:47
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Hoy puede ser un día grande en la historia del motociclismo, porque MARC MÁRQUEZ puede cosechar su décimo título mundial, el octavo en la categoría reina.
07:46
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¡Todo listo para que arranquen las carreras en el Circuito Internacional de Losail! Recordad el programa para hoy.
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A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Qatar y cómo verla: ¿habrá alirón?
Mira a qué hora es hoy domingo el GP de Qatar de MotoGP 2026, donde Marc Márquez se puede proclamar campeón del mundo. Y mira cómo verlo.
07:46
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¡Muy buenas tardes! Y bienvenidos al antepenúltimo domingo de carreras, el del Gran Premio de Qatar, que es la primera oportunidad de tener campeón del mundo en esta temporada 2026 de MotoGP.
Por: Rubén Carballo Rosa
Publicado: 8 nov 2026, 13:33
Vuelta:
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