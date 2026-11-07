MotoGP GP de Qatar

Las bajas para la carrera de Qatar podrían bloquear el título de Márquez

La parrilla del GP de Qatar empezó con solo 18 corredores, que se podrían ver reducidos a 15, lo que dejaría a Marc Márquez sin opciones matemáticas de ganar el título este mismo domingo.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 7 nov 2026, 19:14

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La parrilla de Qatar podría verse muy reducida este domingo

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Los números para que Marc Márquez se proclame campeón del mundo este domingo son claros: debe ganar la carrera (25 puntos) y que Jorge Martín no sume, ya sea por una caída o por terminar más allá del 16º puesto en la carrera. Aunque la combinación es muy complicada, como el mismo piloto de Ducati dijo este sábado tras ganar la Sprint, las circunstancias podrían aún complicar más las opciones del español.

Debido a las lesiones de Alex Márquez y la baja de los cuatro pilotos de Yamaha a consecuencia de la negativa del fabricante japonés de viajar a Qatar, este fin de semana solo 18 pilotos componían la parrilla de salida del gran premio, una cantidad que, de momento, se ha reducido a 17 con la lesión de Pecco Bagnaia, que se cayó en la primera vuelta de la sprint y se fracturó dos dedos del pie.

Además, Luca Marini arrastra una enfermedad desde que voló a Australia que este sábado le llevó a terminar el 13º en la meta y sin fuerzas para atender a los medios tras la carrera. Aunque en Honda confían en que pueda tomar parte en la carrera de este domingo, otra cosa muy diferente es que pueda acabarla.

Por último nos queda Maverick Viñales, que este sábado reconoció estar valorando muy seriamente parar y no seguir sufriendo debido a su lesión en el hombro izquierdo, que sigue sin recuperarse. Si el de Tech3 decidiera no correr o se retirara en las primeras vueltas, unido a la baja de Pecco y la posible retirada de Marini, dejaría a solo 15 piloso en liza para la carrera, por lo que todos los que terminen sumarían puntos. Y la única oportunidad para que Márquez sea campeón este domingo es ganar y que Martín no puntúe.

"Este domingo no toca ser campeón, si las cosas se desarrollan con normalidad, hay un piloto más rápido en pista, y por lo visto en la sprint no creo que Martín se quede sin puntuar", dijo el de Ducati.

"No voy a salir a especular y a sumar un punto para retrasar el título de Marc, voy a salir al ataque a sumar todo lo que pueda y hacer el máximo posible", indicó por su parte Martín.

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