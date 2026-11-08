Crónica de carrera

MotoGP GP de Qatar

Bezzecchi gana en Qatar y aplaza eltítulo de Márquez, que ya podría ser campeón el sábado de Portimao

Marco Bezzecchi, tras la caída en la sprint, logró hacer valer su posición de poleman en la parrilla de salida del GP de Qatar para sumar su sexta victoria de la temporada. Marc Márquez terminó segundo y en Portimao puede ser ya campeón el sábado.

Germán Garcia Casanova

Germán Garcia Casanova

Editado: 8 nov 2026, 17:01

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Doha (Enviado Especial).- Marco Bezzecchi impuso su mejor ritmo y una buena salida para liderar la carrera del Gran Premio de Qatar desde la primera a la última vuelta, superando a un Marc Márquez que llegó a rodar cuarto, pero que acabó remontando para cruzar la meta segundo, por delante de Raúl Fernández, que completó el podio de Losail.

A diferencia del sábado en la sprint, Bezzecchi fue capaz esta vez de salir con acierto en parrilla, manteniendo la primera posición a final de recta, donde Fernández, que salía cuarto, logro ganar dos posiciones y colocarse a rueda del italiano, por delante de Márquez, segundo en parrilla, y con Fabio Di Giannantonio, que salía tercero, perdiendo muchas posiciones.

Tras cuatro vueltas, Pedro Acosta logró llegar hasta Márquez y adelantarle, pero los problemas de presión con su neumático delantero obligaron al de KTM a ceder el puesto al de Ducati, que tras unas vueltas perdiendo tiempo respecto a las dos Aprilia que iban delante, logró rehacerse y remontar hasta el segundo puesto.

Fuera del podio acabaron Ai Ogura y Enea Bastianini, que en las últimas horas lograron superar a Acosta, que seguía con problemas con la presión de las ruedas y acabó sexto.

Con la victoria de Bezzecchi y el segundo puesto de Márquez, el de Ducati perdió su primera posibilidad de cerrar el título de campeón, dejando vivo tanto al italiano como a un Jorge Martín que salía 11º en parrilla y que acabó séptimo en la meta.

Sin embargo, ahora la ventaja de Márquez es de 60 puntos sobre Martín y 74 sobre Bezzecchi, por lo que podría ser ya campeón el sábado en Portimao si gana la sprint, suma 12 puntos, y se va más allá de los 61 de Martín, que ya no podría alcanzarle.

Di Giannantonio, que el sábado hizo una gran sprint y acabó segundo, se vio afectado en la salida por un toque con Fernández, por lo que solo pudo ser octavo, por delante de Johann Zarco e Iker Lecuona, que como sustituto de Alex Márquez cerró el top 10.

La carrera de Losail la iniciaron solo 16 pilotos, la parrilla más reducida de la temporada, y solo la terminaron 14, con Brad Binder y Diogo Moreira retirándose antes de acabar.

Clasificación carrera MotoGP del GP de Qatar 2026:

Clasificación carrera MotoGP del GP de Qatar 2026:

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos 1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72   Aprilia 22

41'29.173

      25 2 Spain M. Márquez Ducati 93   Ducati 22

+3.083

41'32.256

3.083     20 3 Spain R. Fernández Trackhouse 25   Aprilia 22

+3.614

41'32.787

0.531     16 4 Japan A. Ogura Trackhouse 79   Aprilia 22

+4.885

41'34.058

1.271     13 5 Italy E. Bastianini Tech3 23   KTM 22

+6.948

41'36.121

2.063     11 6 Spain P. Acosta KTM 37   KTM 22

+7.413

41'36.586

0.465     10 7 Spain J. Martín Aprilia 89   Aprilia 22

+14.023

41'43.196

6.610     9 8 Italy F. Di Giannantonio VR46 49   Ducati 22

+15.517

41'44.690

1.494     8 9 France J. Zarco LCR 5   Honda 22

+16.257

41'45.430

0.740     7 10 Spain I. Lecuona Gresini 27   Ducati 22

+17.958

41'47.131

1.701     6 11 Italy F. Morbidelli VR46 21   Ducati 22

+20.275

41'49.448

2.317     5 12 Spain F. Aldeguer Gresini 54   Ducati 22

+20.576

41'49.749

0.301     4 13 Spain M. Viñales Tech3 12   KTM 22

+21.095

41'50.268

0.519     3 14 United Kingdom J. Dixon Honda 96   Honda 22

+28.734

41'57.907

7.639     2 dnf South Africa B. Binder KTM 33   KTM 16

+6 Vueltas

31'01.657

6 Vueltas   Abandono   dnf Brazil D. Moreira LCR 11   Honda 15

+7 Vueltas

28'56.916

1 Vuelta   Abandono   Ver resultados

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