Aleix Espargaró lidera en el arranque del Shakedown de Sepang de MotoGP

La pretemporada de MotoGP en este 2026 ya está en marcha. En el arranque del último año del actual ciclo reglamentario, las motos han saltado este jueves, 29 de enero, a la pista en Sepang (Malasia) para el Shakedown, un primer ensayo de tres días, que es diferente al primer test colectivo del curso, que tendrá lugar en el mismo circuito la semana que viene, del 3 al 5 de febrero.

Y es que este primer entrenamiento en el trazado malasio tiene la particularidad de que está reservado a los pilotos probadores de cada marca, a los corredores debutantes en esta campaña (a saber, Toprak Razgatlioglu en Pramac y Diogo Moreira en el LCR) y a los pilotos oficiales de los fabricantes que estén en el rango D del sistema de concesiones de MotoGP.

Cabe recordar que, tras cómo acabó la temporada 2025, con Honda ascendiendo al rango C, la única marca que queda en el farolillo rojo es Yamaha. Sin embargo, la casa de Iwata aún no contó este jueves ni con Fabio Quartararo y Alex Rins, pilotos del equipo oficial, ni con el probador Andrea Dovizioso, que se pondrán en marcha a partir del viernes para disputar en Sepang hasta cinco días de test (los dos restantes del Shakedown y los tres de los ensayos colectivos). De hecho, los japoneses fueron más noticia por lo ocurrido fuera de la pista, tras la noticia en exclusiva de Motorsport.com de que el 'Diablo' dejará Yamaha y fichará por Honda para las temporadas 2027 y 2028.

Así, el arranque del Shakedown supuso una primera toma de contacto de pilotos y equipos con las motos, entre otras cosas para quitarse el polvo y el óxido de encima tras dos meses de parón desde que tuviera lugar el test de Valencia posterior al último gran premio de 2025. En una jornada que apenas pudo seguirse, sin cronometraje en directo ni información más allá de algunas fotos publicadas por el campeonato, el primer corredor más rápido de una tabla de tiempos este año fue Aleix Espargaró.

El piloto español, comenzando su 22ª temporada en MotoGP, en este caso una vez más como probador de Honda, empezó como la referencia del Shakedown con un mejor registro de 1:58.091. El catalán aprovechó de esta manera el inicio de las pruebas con la RC213V, en las que el peso del trabajo recae sobre él, y no sobre el otro hombre del Test Team de HRC, Takaaki Nakagami.

El español superó por medio segundo a su hermano, Pol Espargaró. El de KTM fue uno de los protagonistas de una de las banderas rojas del día, al caerse justo tras marcar su 1:58.615, en la primera curva, poco antes de las 14:00 horas locales. Afortunadamente, el incidente no pareció tener consecuencias físicas para él. El de Granollers batió a otro de los probadores de la casa de Mattighofen presentes en el test, Dani Pedrosa, que marcó un 1:59.143, a un segundo de Aleix.

Detrás de otro de los mejores registros de Aleix Espargaró, se encontró el primer piloto titular de MotoGP 2026 en la tabla de tiempos: Toprak Razgatlioglu. El turco se plantó en 1:59.647 con la Yamaha M1 con motor V4, a segundo y medio de la cabeza. Superó por poco más de una décima a la moto de pruebas de la casa de Iwata, pilotada este jueves por Augusto Fernández.

Tras él, se encontró Michele Pirro. Llamó la atención que el italiano probó algunas de las primeras novedades desarrolladas por el equipo de Gigi Dall'Igna de cara a la Desmosedici GP26, tal y como se vio en unas fotos publicadas por MotoGP en su cuenta de Instagram. La moto incorporó novedades aerodinámicas en el carenado, con una parte delantera ancha y aletas visibles, siguiendo el trabajo que ya comenzó en el test de Valencia.

Por último, Lorenzo Savadori y Diogo Moreira marcaron cronos por encima de los 2 minutos, con el debutante brasileño finalizando a 2.8 segundos de su compañero de marca. Mika Kallio, tercer probador en discordia de KTM, finalizó ya a más de 5 segundos.

En cuanto a las banderas rojas, cabe destacar que en la primera parte de la sesión hubo otra, por restos de aceite en pista que había dejado una moto sin determinar, aunque afortunadamente ningún piloto se encontró con su rastro y no hubo que lamentar ningún incidente más serio.

Tiempos del Día 1 del Shakedown de MotoGP 2026 en Sepang

Posición Piloto Equipo Tiempo 1. Aleix Espargaró Honda Test Team 1:58.091 2. Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing 1:58.615 (+0.524) 3. Dani Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 1:59.143 (+1.052) 4. Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha 1:59.647 (+1.556) 5. Augusto Fernández Yamaha Factory Racing 1:59.758 (+1.667) 6. Michele Pirro Ducati Lenovo Team 1:59.803 (+1.712) 7. Lorenzo Savadori Aprilia Racing 2:00.303 (+2.212) 8. Diogo Moreira LCR Team 2:00.894 (+2.803) 9. Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing 2:03.203 (+5.112)