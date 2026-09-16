Di Giannantonio: "Marquez está haciendo callar a todos"

La carrera al sprint de MotoGP en Misano había dejado entrever la posibilidad de que Fabio Di Giannantonio pudiera meterse en la lucha por el escalón más bajo del podio, pero no fue así.

Tras una buena salida, el romano del equipo VR46 se quedó bloqueado en una batalla con Fermín Aldeguer. En dicha contienda, consideró que el murciano le echó un poco de la trazada ideal y tuvo que volver con menos velocidad de la adecuada, perdiendo posiciones. Para complicarlo todo más, un problema en la maneta del freno en su Ducati hizo muy difícil que pudiera frenar, especialmente en las frenadas fuertes.

"Es una verdadera lástima, porque salí muy bien", empezó diciendo 'Diggia' tras la carrera. "En la primera curva estaba al lado de Aldeguer, y habría podido luchar por la tercera posición. Luego él, no sé, creo que frenó tarde y me empujó un poco hacia fuera intentando defenderse. Para mí fue un gran mazazo, porque perdí velocidad, estaba muy abierto y no sabía dónde ir. Al final me pasaron 4 o 5 pilotos. Ya ahí se complicó todo".

"En ese punto pensé: 'Ok, tengo el ritmo y con calma puedo remontar'. Pero a partir de la tercera vuelta la maneta del freno se fue quedando cada vez más lejos, y más dura. No conseguía parar la moto y por eso intenté llegar al final. Intenté adelantar a Luca Marini y a Enea Bastianini, pero si ellos no hubieran cometido algún error nunca lo habría conseguido. Solo esperé acabar la carrera, no conseguía frenar".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A la pregunta de qué habría podido hacer sin lo que ocurrió en la salida, el transalpino no se escondió ni buscó excusas: "No me gusta hablar de 'y si' y 'pero', porque nos sirve de muy poco. Creo que teníamos el ritmo para estar entre los 5 primeros, quizá luchar por el último cajón del podio, pero eso es lo que me habría gustado conseguir. Lo que logré es un séptimo puesto".

A menudo, antes de cada fin de semana de carrera, se intenta entender si la pista que se va a afrontar favorece más a la Aprilia o a la Ducati, para poder imaginar un posible desarrollo del gran premio. Di Giannantonio rechaza esa forma de pensar, afirmando que solo cuenta la forma de trabajar durante los tres días de competición, no las características de las motos.

"En mi opinión, buscar las pistas más favorables para Ducati o Aprilia es algo que queréis sobre todo vosotros, los periodistas, igual que antes oía hablar de pistas Honda o pistas Yamaha. Hay pilotos increíbles en ambas marcas, y gana quien hace el mejor trabajo, esa es la verdad. Aprilia está haciendo un gran trabajo y ha hecho grandes cosas en algunas pistas, pero la verdad es que Márquez está haciendo callar a todos. Depende de cómo trabajes en la moto".

"Estamos mostrando una buena, a menudo buenísima, velocidad en todas las pistas. Lástima, sin embargo, este fin de semana, porque en mi opinión lo habíamos hecho todo bien. El sábado rozamos la primera fila en clasificación, luego el podio, y este domingo podría haber hecho una bonita carrera. Llegaremos a Austria con un ánimo negativo, pero solo porque se han encadenado una serie de cosas negativas. En mi opinión, la moral debe estar alta. Somos cuartos en el Mundial y estamos haciendo un buen trabajo. Así que vamos al Red Bull Ring con la moral alta porque podemos hacerlo bien", cerró.