Bagnaia: "Hay que aceptar que el nivel que tengo ahora es para ser noveno o décimo"

Pecco Bagnaia vivió un fin de semana para olvidar en Misano. Otro más, aunque probablemente la mala actuación en casa, ante su gente, en una pista que siempre le había servido de salvavidas, sea el varapalo más duro que haya tenido que aceptar en los últimos tiempos.

El tricampeón del mundo no ha sumado ningún punto en los tres últimos fines de semana de carrera. Y eso que Bagnaia venía en una buena racha hasta el parón veraniego, pero todo se torció a partir de Silverstone. El transalpino sufrió en Inglaterra y lo hizo aún más en Aragón, sin encontrar ningunas sensaciones al manillar de la Ducati GP26 y tampoco respuestas, como si la velocidad se le hubiera ido de golpe, y no fuera capaz de volver ni siquiera copiando las configuraciones de su compañero de equipo, Marc Márquez, o de Alex Márquez.

El turinés fue, en la carrera que más esperaba, en la que alcanzó el récord de salidas con Ducati en MotoGP, superando a Andrea Dovizioso con 142, el peor piloto de la casa de Borgo Panigale. Bagnaia acabó el viernes hundido en la tabla de tiempos, 19º en la Práctica, no pudo pasar a la Q2 el sábado, 14º en parrilla, y en la sprint posterior solamente pudo remontar hasta la 13ª posición.

Obviamente, las expectativas eran bajísimas de cara a la carrera larga de este pasado domingo. Con todo, su actuación estuvo por debajo de lo esperado, al irse al suelo antes de tiempo por una caída.

"Ha sido un fin de semana difícil. Otro más. Había salido mejor que en la sprint y estaba en el Top 10. En cuanto Franco Morbidelli hizo la Long Lap Penalty, intenté seguir a Fabio Di Giannantonio, que durante todo el fin de semana había tenido un buen ritmo", empezó diciendo tras la carrera a los periodistas presentes en Misano, entre ellos los de Motorsport.com.

"En cuanto intenté entrar con un poco más de velocidad en la curva 2, perdí el tren delantero. Al menos esta vez hay un motivo para mi caída, porque iba con más velocidad. De todos modos, se podía hacer un poco más y el Top 10 habría sido un resultado muy bueno", siguió con resignación.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Desde luego, que un bicampeón de MotoGP admita públicamente que finalizar entre los 10 primeros es un buen resultado en carrera denota la gravedad de la situación por la que está pasando el #63. De hecho, incluso en el hecho de caerse, el piamontés ve algo positivo, por intentar ver el vaso medio lleno: "De cara al GP de Austria, se volverá a empezar como siempre, intentando ir rápido. El hecho de que siga cayéndome demuestra que lo estoy intentando. Y seguiré haciéndolo hasta el final".

Aunque Bagnaia también intentó quitar hierro a la situación, con una broma relacionada con las tres carreras seguidas que lleva sin puntuar ("no hay dos sin tres", dijo), no ocultó que se trata de un momento realmente complicado, en el que debe aceptar que su nivel actual no basta para estar donde quiere.

"Es dificilísimo, porque se trabaja mucho y mi equipo hace todo lo posible para que yo pueda encontrarme bien. Por desgracia no logramos entender por qué ciertas cosas ya no me salen ni mínimamente, sobre todo en frenada, entrada y paso por curva".

"Hay que aceptar la realidad de los hechos e intentar mejorar. En este momento hay que basarse en el hecho de que, probablemente, el nivel que tengo ahora es para un noveno o décimo puesto, y hay que volver a empezar desde ahí", concluyó.